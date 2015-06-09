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Казахская диаспора: вчера и сегодня
Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы
Книга стала итогом научных исследований четырех казахстанских историков – Кулгазиры Балтабаевой, Жараса Ермекбая, Айтбалы Баймангамбетовой и Талгата Мамашева – по обобщению и анализу истории казахской диаспоры и ее иммиграции на историческую родину.
– Работа над монографией заняла три года, – рассказала Кулгазира Балтабаева. – Чтобы получить репрезентативный материал, свидетельствующий об особенностях адаптации оралманов из разных стран, мы провели обследование репат­риантов во всех регионах республики.
Историк сообщила, что казахи-репатрианты ныне составляют 10% всего казахского населения республики. С 1991 года по 1 января 2015-го в Казахстан вернулись и получили статус оралмана 259 159 семей, или 952 882 казаха. Большинство из них прибыли из Узбекистана (61,5%). 14,3% – выходцы из Китая, 9,3% – из Монголии, 6,8% – из Туркменистана, 4,6% – из России и 3,5% – из других стран. Возвращение казахов в республику вместе с естественным ростом способствовало увеличению численности казахского населения.
– Как известно, в свое время была приостановлена квота иммиграции, – продолжает К. Балтабаева. – Но несмотря на это, в 2012 году в Казахстан переселились 39 000 этнических казахов зарубежья. Это на три тысячи больше, чем в 2010-м, когда действовала правительственная квота иммиграции. В 2013-м Казахстан принял из стран ближнего и дальнего зарубежья 15 338 казахских семей в составе 33 952 человек, в 2014-м данные показатели уменьшились в четыре раза.
На презентацию монографии были приглашены и российские историки. Заведующий кафедрой гуманитарных основ государственной службы Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Новосибирск) профессор Валерий Демидов так отозвался о «Казахской диаспоре и репатриации»:
– Без сомнения, проведен квалифицированный отбор эмпирических источников, достаточный для решения поставленных задач. При этом часть материала, что очень важно, извлечена из зарубежных публикаций. А другая – из казахстанских архивов и монографических трудов. Особенно стоит подчеркнуть обращение авторов к такому ценному и важному источнику информации, как документы о репатриации казахов на историческую родину с резолюциями Президента Казахстана. В целом работа восполняет один из пробелов не только в казахстанской, но и российской политологии.

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