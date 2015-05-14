Казахская этнография в судьбе ученого-фронтовика

В конце прошлого года научная общественность Казахстана отметила 90-летие со дня рождения известного ученого, крупнейшего этнографа, профессора Халела Аргынбаева. Всю жизнь он проработал в стенах Нацио­нальной академии наук, принадлежал к замечательной плеяде ученых послевоенного поколения, которые создали фундаментальные труды, востребованные специалистами разных направлений – не только этнологами, историками или археологами, но и искусствоведами, филологами. Он не стал академиком, но был весьма уважаемым ученым, заведующим большим отделом этнографии в Институте истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова, создал более 200 оригинальных научных трудов и публикаций, в том числе несколько монографий.Выдающимися достижениями многолетней деятельности ученого и его коллег, академических этнографов старшего поколения, следует считать комплексное исследование проблем исторической этнографии казахов и создание казахской этнографической школы второй половины ХХ века. При этом ученый пользовался высоким авторитетом и как специалист, и как человек. Ярким свидетельством этого стало проведение в декабре 2014 года II Аргынбаевских чтений, издание большой книги об ученом в серии «Өнегелі өмір», осущест­вляемой Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби (где он многие годы читал лекции студентам).Нельзя, конечно, не отметить в эти дни и то, что ведущий этнограф страны Халел Аргынбаев был фронтовиком, который пришел в вуз, а затем и в науку после окончания войны и завершения службы в армии (1947 год). Как говорится, в солдатских сапогах, но уже сложившимся гражданином, с твердым стремлением к учебе, к исследованиям и открытиям. В то нелегкое послевоенное время многие ученые были фронтовиками. Это этнографы Вениамин Востров, Едыге Масанов, археологи Кемаль Акишев, Абдулманап Оразбаев и другие. Все они внесли большой вклад в становление созданного после войны, в августе 1945 года, академического Института истории, археологии и этнографии, получившего затем имя первого казахского историка и этнографа Чокана Валиханова. Развитие казахстанской этнографической науки послевоенного периода во многом связано с деятельностью доктора исторических наук, профессора Х. Аргынбаева.Халел Аргынбаев был человеком интересной, сложной судьбы. Детские годы были овеяны романтикой вынужденного путешествия семьи по Сибири и Дальнему Востоку. Родился он 21 сентября 1924 года в Баянаулском районе Павлодарского уезда. В голодные годы всей его семье была уготована тяжелая судьба: вместе с другими родственниками она покидает пределы Казахстана и в 1931 году переезжает в Кузбасс, где отец Халела работает забойщиком в шахте. В 1932 году семья Аргынбаевых в составе большой группы кузбасских казахов отправляется в город Петропавловск-Камчатский, где отец семейства трудится разнорабочим в акционерном Камчатском обществе, мать – в швейных мастерских. На Камчатке юный Халел впервые идет в школу. Через два года семья возвращается на материк – в Новосибирскую область, а в 1935 году переезжает в Казахстан.Халел Аргынбаев принадлежал к славному поколению советских ученых, на долю которых еще в ранней молодости выпало тяжелое испытание – воевать с фашистами. В августе 1942 года он был призван в ряды Советской армии. После окончания радиотелеграфных курсов в Ташкенте с января 1943-го по май 1945-го в качестве радиосвязиста он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Югославии и Австрии от германского фашизма. За боевые заслуги молодой воин был награжден орденом Отечественной войны и медалями.Вернувшись из армии, 23-летний фронтовик поступает на исторический факультет КазПИ им. Абая. После завершения учебы Халел Аргынбаев в течение нескольких лет работает в глубинке в должности завуча и преподавателя истории Панфиловского педучилища. В условиях провинции, где в значительной степени сохранялись традиционные элементы культуры и быта, у молодого историка вполне естественно складывается серьезный интерес к этнографии. Дальнейшая его судьба связана с Институтом истории, археологии и этнографии АН КазССР, куда он приходит в 1954 году, поступает в аспирантуру по специальности «этнография». Там начинается становление талантливого ученого.В тот период в казахскую этно­графию пришла группа молодых, энергичных, талантливых исследователей – Вениамин Востров, Едыге Масанов, Марат Муканов, Рукия Ходжаева, Габит Валиханов, Оразак Исмагулов и другие. Вместе с ними Халел Аргынбаев приступает к активному сбору полевых материалов в различных районах не изученной в этнографическом отношении территории огромной республики. На основе этих изысканий появляются первые серьезные публикации молодых этнографов Казахстана.В то время ученый завершает работу над кандидатской диссертацией по достаточно сложной теме «Историко-культурные связи русского и казахского народов и их влияние на материальную культуру казахов». Диссертация была успешно защищена в 1960 году в Институте этнографии им. Н. Миклухо-Маклая в Москве. К разработке сложной, неоднозначной проблемы этнограф подошел неформально, вскрыл истинные причины и последствия новаций, произошедших в казахском обществе после историко-культурного «перелома» середины XIX века. Основное значение этой работы заключается в многоплановом анализе хозяйства и материальной культуры казахов, которое фактически было предпринято впервые.Уже в ранних работах этнографа Халела Аргынбаева определились основные черты его исследовательского подхода: масштабность и прагматизм в духе лучших традиций советской этнографической школы, глубина анализа явления, использования полевого материала. В процессе экспедиционных изысканий постепенно конкретизировались стержневые направления деятельности ученого, в том числе – традиционное скотоводство казахов, система родства и семейно-брачные отношения, казахское шежире, народное декоративно-прикладное искусство.Основной, исключительно продуктивный этап научной деятельности Халела Аргынбаева относится к 1960 – началу 1980-х годов. В этот период ученым совместно с коллегами были проведены около 30 этнографических экспедиций, обследована фактически вся территория Казахстана. Был собран огромный уникальный полевой материал по традиционно-бытовой культуре казахов, на основе которого написан ряд крупных монографий. Все эти работы были изданы на казахском языке и ввиду известных причин оказались недоступны довольно широкому кругу русскоязычных историков Казахстана. Поэтому самобытные и основательные труды Аргынбаева заслуживают особого внимания.В 1969 году вышла чрезвычайно содержательная монография автора «Қазақтың мал шаруашылығы жайында этнографиялық очерк». Здесь, фактически впервые, наиболее полно освещена основа основ жизнедеятельности казахского кочевого общества – животноводство. Книга, в которой на высоком профессиональном уровне дана емкая характеристика скотоводческого хозяйства казахов, народной ветеринарии и обычаев, связанных со скотоводством, стала важным вкладом в изучение кочевнической экономики. Эта основополагающая работа послужила первоисточником ряда исследований. Она до сих пор сохраняет практическое значение для специалистов различных областей, в особенности сельского хозяйства. Несомненно, давно назрела необходимость переиздания этой оригинальной работы, в том числе в переводе на русский язык.Особое место в творчестве Халела Аргынбаева занимает проблема семейно-брачных отношений и системы родства у казахов. Долгие годы это жизненно важное направление оставалось не разработанным в историко-этнографическом плане. Основным результатом предпринятых этнографом исследований стал выход в свет монографии «Қазақ халқындағы семья мен неке» («Семья и брак у казахов». Алматы, 1973). По существу, это было первое в казахской этнографии и до сих пор непревзойденное исследование с исчерпывающей полнотой освещения предмета.Другим важным итогом изысканий ученого в этом направлении стала защита им докторской диссертации в 1976 году. Халел Аргынбаев заслуженно становится лидером казах­станских этнографов и возглавляет с этого времени (после академика Алькея Маргулана) соответствующий отдел Института истории. Его имя становится широко известным в кругу советских этнографов, со многими из них налаживаются тесные творческие и дружеские контакты. Этнограф выступает с обобщающими статьями в солидных отечественных и зарубежных изданиях, участвует в международных конгрессах антропологических и этнографических наук в Москве, в Чикаго, во Всесоюзных этнографических сессиях.Большое внимание в этот период Аргынбаев уделяет научно-организационным вопросам. Это планомерное проведение экспедиционных исследований, координация усилий по написанию коллективных трудов. В частности, была проделана большая работа по подготовке этапного для казахской исторической науки многопланового исследования «Хозяйство казахов» (Алма-Ата, 1980). Основная часть книги написана этнографами и отразила их многолетние изыскания в русле концепции регионального Историко-этнографического атласа. В 1987 году вышла третья по счету крупная монография Халела Аргынбаева «Қазақ халқының қолөнері» (Алматы, 1987). Всего им было опубликовано восемь крупных работ. Причем три из них – в последние годы жизни и после смерти: «Қазақ отбасы» (Алматы, 1996); «Традиционная культура жизнеобеспечения казахов. Очерки истории и теории» (в соавторстве, Алматы, 1998); «Қазақ шежіресі хақында» (в соавторстве, Алматы, 1999). Особо следует отметить коллективный труд «Казахи. Историко-этнографическое исследование», который готовился еще в 1980-х годах, но был издан только в 1995-м, в усеченном варианте. Его публикации ученый вместе с коллегой, другим известным этнографом Маратом Мукановым, отдал немало сил.Вклад Халела Аргынбаева и небольшой группы этнографов старшего поколения в развитие исторической науки Казахстана трудно переоценить. Собран огромный полевой материал по различным разделам традиционно-бытовой культуры казахов, других народов республики, осуществлены солидные архивно-библиографические изыскания. Обобщен богатейший материал, а новаторские труды казахских ученых получили высокую оценку в советской этнографической науке. Среди них – «Культура и быт казахского колхозного аула», «Казахская национальная одежда», «Очерки истории этнографического изучения казахского народа в СССР», «Қазақ халқындағы семья мен неке», «Родоплеменной состав и расселение казахов», «Население Казахстана от эпохи бронзы до современности», «Хозяйство казахов», «Казахская юрта», «Прикладное искусство казахского народа», «Қазақ шежіресі хақында»...В результате многолетней и плодотворной работы ученых-первопроходцев в казахстанской науке сложилась этнографическая школа. Из академического отдела этнографии/этнологии вышел большой отряд профессиональных этнографов нашей страны, в том числе более 70 кандидатов и докторов наук. Безусловно, это уникальный для нашей страны научный потенциал, к сожалению, не используемый рационально в интересах развития науки и общества, прежде всего ввиду отсутствия единого научно-исследовательского центра – Института этнологии.Перед этнологами страны стоят важнейшие по своей социальной, научной, общекультурной значимости задачи в сфере комплексного изучения этногенеза, многообразной традиционной и современной культуры, антропологии казахского народа, по исследованию этносоциальных проблем полиэтничной страны, культуры казахской диаспоры. Большая ответственность лежит на нынешнем поколении этнологов республики по осмыслению и обнародованию уникального научного наследия – в первую очередь достижений казахской этнографической школы. Широкая, в том числе международная, презентация самобытных этнокультурных основ страны, уникальной культуры народа – наследника Великой степной цивилизации – имеет важнейшее идеологическое значение для суверенного Казахстана.С созданием такого серьезного НИИ были бы решены многие проб­лемы в деле изучения богатейшей культуры и истории казахского народа, в оптимизации деятельности Ассамблеи народа Казахстана, в осуществлении госпрограмм в области культурного наследия. Этно­графические знания имеют особое значение для воспитания толерант­ности в обществе и гармонизации межэтнических отношений. Первостепенной задачей отечественной этнологии остается всестороннее исследование современного состояния государствообразующего этноса. Особо актуально изучение культуры сельского и городского населения, его этносоциальных характеристик, демографических тенденций и перспектив. Важнейшее значение имеет изучение казахской диаспоры за рубежом (численностью около 4,5 млн. чел.), особенностей ее этнокультурного и социального развития.Во многих странах успешно функ­ционируют различные этнологические, антропологические институты, центры, вносящие важный вклад в изучение отдельных регионов, человечества в целом, прогнозирующие его культурное, социальное развитие. В Казахстане имеются все возможности для создания такой структуры, серьезный кадровый потенциал в лице не менее 150 специалистов. Ученые-этнографы периодически поднимали вопрос об организации Института этнологии при Академии наук, но он никак не решался. Идею создания такой структуры вынашивал и сам профессор Халел Аргынбаев: еще в середине 1990-х годов, сразу же после создания Ассамблеи народа Казахстана, им была подготовлена специальная записка «О необходимости Этнологического центра в системе НАН РК». К сожалению, в те трудные годы эта инициатива осталась неосуществленной. Сейчас уже другое, более подходящее время, есть и острая актуальность. Вполне очевидно, что в нашу сложную эпоху этнография в полиэтничном Казахстане требует особого внимания и поддержки со стороны государства.