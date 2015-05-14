Казахская этнография в судьбе ученого-фронтовика

В конце прошлого года научная общественность Казахстана отметила 90-летие со дня рождения известного ученого, крупнейшего этнографа, профессора Халела Аргынбаева. Всю жизнь он проработал в стенах Национальной академии наук, принадлежал к замечательной плеяде ученых послевоенного поколения, которые создали фундаментальные труды, востребованные специалистами разных направлений – не только этнологами, историками или археологами, но и искусствоведами, филологами. Он не стал академиком, но был весьма уважаемым ученым, заведующим большим отделом этнографии в Институте истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова, создал более 200 оригинальных научных трудов и публикаций, в том числе несколько монографий.
Выдающимися достижениями многолетней деятельности ученого и его коллег, академических этнографов старшего поколения, следует считать комплексное исследование проблем исторической этнографии казахов и создание казахской этнографической школы второй половины ХХ века. При этом ученый пользовался высоким авторитетом и как специалист, и как человек. Ярким свидетельством этого стало проведение в декабре 2014 года II Аргынбаевских чтений, издание большой книги об ученом в серии «Өнегелі өмір», осуществляемой Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби (где он многие годы читал лекции студентам).
Нельзя, конечно, не отметить в эти дни и то, что ведущий этнограф страны Халел Аргынбаев был фронтовиком, который пришел в вуз, а затем и в науку после окончания войны и завершения службы в армии (1947 год). Как говорится, в солдатских сапогах, но уже сложившимся гражданином, с твердым стремлением к учебе, к исследованиям и открытиям. В то нелегкое послевоенное время многие ученые были фронтовиками. Это этнографы Вениамин Востров, Едыге Масанов, археологи Кемаль Акишев, Абдулманап Оразбаев и другие. Все они внесли большой вклад в становление созданного после войны, в августе 1945 года, академического Института истории, археологии и этнографии, получившего затем имя первого казахского историка и этнографа Чокана Валиханова. Развитие казахстанской этнографической науки послевоенного периода во многом связано с деятельностью доктора исторических наук, профессора Х. Аргынбаева.
Халел Аргынбаев был человеком интересной, сложной судьбы. Детские годы были овеяны романтикой вынужденного путешествия семьи по Сибири и Дальнему Востоку. Родился он 21 сентября 1924 года в Баянаулском районе Павлодарского уезда. В голодные годы всей его семье была уготована тяжелая судьба: вместе с другими родственниками она покидает пределы Казахстана и в 1931 году переезжает в Кузбасс, где отец Халела работает забойщиком в шахте. В 1932 году семья Аргынбаевых в составе большой группы кузбасских казахов отправляется в город Петропавловск-Камчатский, где отец семейства трудится разнорабочим в акционерном Камчатском обществе, мать – в швейных мастерских. На Камчатке юный Халел впервые идет в школу. Через два года семья возвращается на материк – в Новосибирскую область, а в 1935 году переезжает в Казахстан.
Халел Аргынбаев принадлежал к славному поколению советских ученых, на долю которых еще в ранней молодости выпало тяжелое испытание – воевать с фашистами. В августе 1942 года он был призван в ряды Советской армии. После окончания радиотелеграфных курсов в Ташкенте с января 1943-го по май 1945-го в качестве радиосвязиста он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Югославии и Австрии от германского фашизма. За боевые заслуги молодой воин был награжден орденом Отечественной войны и медалями.
Вернувшись из армии, 23-летний фронтовик поступает на исторический факультет КазПИ им. Абая. После завершения учебы Халел Аргынбаев в течение нескольких лет работает в глубинке в должности завуча и преподавателя истории Панфиловского педучилища. В условиях провинции, где в значительной степени сохранялись традиционные элементы культуры и быта, у молодого историка вполне естественно складывается серьезный интерес к этнографии. Дальнейшая его судьба связана с Институтом истории, археологии и этнографии АН КазССР, куда он приходит в 1954 году, поступает в аспирантуру по специальности «этнография». Там начинается становление талантливого ученого.
В тот период в казахскую этнографию пришла группа молодых, энергичных, талантливых исследователей – Вениамин Востров, Едыге Масанов, Марат Муканов, Рукия Ходжаева, Габит Валиханов, Оразак Исмагулов и другие. Вместе с ними Халел Аргынбаев приступает к активному сбору полевых материалов в различных районах не изученной в этнографическом отношении территории огромной республики. На основе этих изысканий появляются первые серьезные публикации молодых этнографов Казахстана.
В то время ученый завершает работу над кандидатской диссертацией по достаточно сложной теме «Историко-культурные связи русского и казахского народов и их влияние на материальную культуру казахов». Диссертация была успешно защищена в 1960 году в Институте этнографии им. Н. Миклухо-Маклая в Москве. К разработке сложной, неоднозначной проблемы этнограф подошел неформально, вскрыл истинные причины и последствия новаций, произошедших в казахском обществе после историко-культурного «перелома» середины XIX века. Основное значение этой работы заключается в многоплановом анализе хозяйства и материальной культуры казахов, которое фактически было предпринято впервые.
Уже в ранних работах этнографа Халела Аргынбаева определились основные черты его исследовательского подхода: масштабность и прагматизм в духе лучших традиций советской этнографической школы, глубина анализа явления, использования полевого материала. В процессе экспедиционных изысканий постепенно конкретизировались стержневые направления деятельности ученого, в том числе – традиционное скотоводство казахов, система родства и семейно-брачные отношения, казахское шежире, народное декоративно-прикладное искусство.
Основной, исключительно продуктивный этап научной деятельности Халела Аргынбаева относится к 1960 – началу 1980-х годов. В этот период ученым совместно с коллегами были проведены около 30 этнографических экспедиций, обследована фактически вся территория Казахстана. Был собран огромный уникальный полевой материал по традиционно-бытовой культуре казахов, на основе которого написан ряд крупных монографий. Все эти работы были изданы на казахском языке и ввиду известных причин оказались недоступны довольно широкому кругу русскоязычных историков Казахстана. Поэтому самобытные и основательные труды Аргынбаева заслуживают особого внимания.
В 1969 году вышла чрезвычайно содержательная монография автора «Қазақтың мал шаруашылығы жайында этнографиялық очерк». Здесь, фактически впервые, наиболее полно освещена основа основ жизнедеятельности казахского кочевого общества – животноводство. Книга, в которой на высоком профессиональном уровне дана емкая характеристика скотоводческого хозяйства казахов, народной ветеринарии и обычаев, связанных со скотоводством, стала важным вкладом в изучение кочевнической экономики. Эта основополагающая работа послужила первоисточником ряда исследований. Она до сих пор сохраняет практическое значение для специалистов различных областей, в особенности сельского хозяйства. Несомненно, давно назрела необходимость переиздания этой оригинальной работы, в том числе в переводе на русский язык.
Особое место в творчестве Халела Аргынбаева занимает проблема семейно-брачных отношений и системы родства у казахов. Долгие годы это жизненно важное направление оставалось не разработанным в историко-этнографическом плане. Основным результатом предпринятых этнографом исследований стал выход в свет монографии «Қазақ халқындағы семья мен неке» («Семья и брак у казахов». Алматы, 1973). По существу, это было первое в казахской этнографии и до сих пор непревзойденное исследование с исчерпывающей полнотой освещения предмета.
Другим важным итогом изысканий ученого в этом направлении стала защита им докторской диссертации в 1976 году. Халел Аргынбаев заслуженно становится лидером казахстанских этнографов и возглавляет с этого времени (после академика Алькея Маргулана) соответствующий отдел Института истории. Его имя становится широко известным в кругу советских этнографов, со многими из них налаживаются тесные творческие и дружеские контакты. Этнограф выступает с обобщающими статьями в солидных отечественных и зарубежных изданиях, участвует в международных конгрессах антропологических и этнографических наук в Москве, в Чикаго, во Всесоюзных этнографических сессиях.
Большое внимание в этот период Аргынбаев уделяет научно-организационным вопросам. Это планомерное проведение экспедиционных исследований, координация усилий по написанию коллективных трудов. В частности, была проделана большая работа по подготовке этапного для казахской исторической науки многопланового исследования «Хозяйство казахов» (Алма-Ата, 1980). Основная часть книги написана этнографами и отразила их многолетние изыскания в русле концепции регионального Историко-этнографического атласа. В 1987 году вышла третья по счету крупная монография Халела Аргынбаева «Қазақ халқының қолөнері» (Алматы, 1987). Всего им было опубликовано восемь крупных работ. Причем три из них – в последние годы жизни и после смерти: «Қазақ отбасы» (Алматы, 1996); «Традиционная культура жизнеобеспечения казахов. Очерки истории и теории» (в соавторстве, Алматы, 1998); «Қазақ шежіресі хақында» (в соавторстве, Алматы, 1999). Особо следует отметить коллективный труд «Казахи. Историко-этнографическое исследование», который готовился еще в 1980-х годах, но был издан только в 1995-м, в усеченном варианте. Его публикации ученый вместе с коллегой, другим известным этнографом Маратом Мукановым, отдал немало сил.
Вклад Халела Аргынбаева и небольшой группы этнографов старшего поколения в развитие исторической науки Казахстана трудно переоценить. Собран огромный полевой материал по различным разделам традиционно-бытовой культуры казахов, других народов республики, осуществлены солидные архивно-библиографические изыскания. Обобщен богатейший материал, а новаторские труды казахских ученых получили высокую оценку в советской этнографической науке. Среди них – «Культура и быт казахского колхозного аула», «Казахская национальная одежда», «Очерки истории этнографического изучения казахского народа в СССР», «Қазақ халқындағы семья мен неке», «Родоплеменной состав и расселение казахов», «Население Казахстана от эпохи бронзы до современности», «Хозяйство казахов», «Казахская юрта», «Прикладное искусство казахского народа», «Қазақ шежіресі хақында»...
В результате многолетней и плодотворной работы ученых-первопроходцев в казахстанской науке сложилась этнографическая школа. Из академического отдела этнографии/этнологии вышел большой отряд профессиональных этнографов нашей страны, в том числе более 70 кандидатов и докторов наук. Безусловно, это уникальный для нашей страны научный потенциал, к сожалению, не используемый рационально в интересах развития науки и общества, прежде всего ввиду отсутствия единого научно-исследовательского центра – Института этнологии.
Перед этнологами страны стоят важнейшие по своей социальной, научной, общекультурной значимости задачи в сфере комплексного изучения этногенеза, многообразной традиционной и современной культуры, антропологии казахского народа, по исследованию этносоциальных проблем полиэтничной страны, культуры казахской диаспоры. Большая ответственность лежит на нынешнем поколении этнологов республики по осмыслению и обнародованию уникального научного наследия – в первую очередь достижений казахской этнографической школы. Широкая, в том числе международная, презентация самобытных этнокультурных основ страны, уникальной культуры народа – наследника Великой степной цивилизации – имеет важнейшее идеологическое значение для суверенного Казахстана.
С созданием такого серьезного НИИ были бы решены многие проблемы в деле изучения богатейшей культуры и истории казахского народа, в оптимизации деятельности Ассамблеи народа Казахстана, в осуществлении госпрограмм в области культурного наследия. Этнографические знания имеют особое значение для воспитания толерантности в обществе и гармонизации межэтнических отношений. Первостепенной задачей отечественной этнологии остается всестороннее исследование современного состояния государствообразующего этноса. Особо актуально изучение культуры сельского и городского населения, его этносоциальных характеристик, демографических тенденций и перспектив. Важнейшее значение имеет изучение казахской диаспоры за рубежом (численностью около 4,5 млн. чел.), особенностей ее этнокультурного и социального развития.
Во многих странах успешно функционируют различные этнологические, антропологические институты, центры, вносящие важный вклад в изучение отдельных регионов, человечества в целом, прогнозирующие его культурное, социальное развитие. В Казахстане имеются все возможности для создания такой структуры, серьезный кадровый потенциал в лице не менее 150 специалистов. Ученые-этнографы периодически поднимали вопрос об организации Института этнологии при Академии наук, но он никак не решался. Идею создания такой структуры вынашивал и сам профессор Халел Аргынбаев: еще в середине 1990-х годов, сразу же после создания Ассамблеи народа Казахстана, им была подготовлена специальная записка «О необходимости Этнологического центра в системе НАН РК». К сожалению, в те трудные годы эта инициатива осталась неосуществленной. Сейчас уже другое, более подходящее время, есть и острая актуальность. Вполне очевидно, что в нашу сложную эпоху этнография в полиэтничном Казахстане требует особого внимания и поддержки со стороны государства. Серик АЖИГАЛИ, доктор исторических наук, заведующий отделом этнологии и антропологии Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова МОН РК