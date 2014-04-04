Казахская литература на берегах Темзы

В эти же дни в Лондоне состоится премьера спектакля по пьесе Дулата Исабекова «Транзитный пассажир», а затем писатель будет желанным гостем в одной из старейших британских организаций – SCRSS, которой летом нынешнего года исполнится 90 лет. В свое время здесь принимали Юрия Гагарина и Чингиза Айтматова.

В завершении своего турне Дулат Исабеков даст интервью на канале Би-Би-Си в британской столице. Организатором акции по популяризации казахской литературы в Великобритании выступает Академия Чингиза Айтматова и Академия казахской культуры в Лондоне.

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА