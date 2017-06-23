Казахская молодежь за границей сможет учиться на родном языке

Выступая на V Всемирном курултае казахов, Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил проработать вопрос обучения казахской молодежи за рубежом на родном языке, а также расширить для молодых соотечественников грантовые и стипендиальные программы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Часть наших соотечественников за рубежом – молодежь. Они ассимилируются там, забывают родной язык. Наше Правительство должно рассмотреть вопрос получения образования для них на родном языке. Поручаю в короткие сроки оснастить казахские диаспоры за рубежом гуманитарной и другой литературой на казахском языке", – сказал Президент.
Кроме того, Елбасы поручил ввести новую стипендиальную программу для казахских студентов, обучающихся за рубежом, и расширить уже существующие грантовые и стипендиальные программы для казахской молодежи за пределами страны.
"Сегодня наши молодые соотечественники за рубежом благодаря грантам могут получать в Казахстане высшее образование. Для большей доступности в этом направлении поручаю Правительству выделяемые на сегодня квоты для желающих вернуться на историческую родину увеличить вдвое и упростить процедуру получения необходимых документов. Также нужно внедрить стипендиальную программу для казахских студентов за рубежом. Где бы они ни были, они завтра будут работать для Казахстана", – резюмировал Глава государства.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев поручил создать фонд "Отандастар" для поддержки казахов, живущих за пределами Казахстана, и оказания помощи оралманам, возвращающимся на родину.
"Часть наших соотечественников за рубежом – молодежь. Они ассимилируются там, забывают родной язык. Наше Правительство должно рассмотреть вопрос получения образования для них на родном языке. Поручаю в короткие сроки оснастить казахские диаспоры за рубежом гуманитарной и другой литературой на казахском языке", – сказал Президент.
Кроме того, Елбасы поручил ввести новую стипендиальную программу для казахских студентов, обучающихся за рубежом, и расширить уже существующие грантовые и стипендиальные программы для казахской молодежи за пределами страны.
"Сегодня наши молодые соотечественники за рубежом благодаря грантам могут получать в Казахстане высшее образование. Для большей доступности в этом направлении поручаю Правительству выделяемые на сегодня квоты для желающих вернуться на историческую родину увеличить вдвое и упростить процедуру получения необходимых документов. Также нужно внедрить стипендиальную программу для казахских студентов за рубежом. Где бы они ни были, они завтра будут работать для Казахстана", – резюмировал Глава государства.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев поручил создать фонд "Отандастар" для поддержки казахов, живущих за пределами Казахстана, и оказания помощи оралманам, возвращающимся на родину.