Казахская тазы и тобет признаны на законодательном уровне

Общество
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Об этом сообщает 24.kz. К этому историческому событию Национальный банк Казахстана даже выпустил серию монет с изображением тобетов. Правда наряду с радостной новостью не забыли и о нерешенных до сих пор трудностях.

О них как раз и говорили ученые–зоологи и собаководы–любители в ходе "круглого стола", который посвятили проблемам аборигенных и национальных пород собак. К слову, азиатскую борзую тазы, которую считают одной из лучших охотничьих пород, разводят и в других странах. Между тем иностранные собратья имеют целый ряд отличий от своих казахских родственников. В некоторых странах эти помощники охотников до сих пор считаются непризнанными. Так что сказать точно о популяции тазы, в том числе казахской, сегодня не может никто.

Похожая ситуация и у собак породы тобет. Считается, что их осталось всего несколько сотен. Теперь казахстанским собаководам и чиновникам предстоит большая работа, чтобы каждое чистокровное животное получило свой собачий паспорт и родословную. А проблемные вопросы предлагают решать совместными усилиями.

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