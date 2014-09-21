Казахская тазы и тобет признаны на законодательном уровне

Об этом сообщает 24.kz
. К этому историческому событию Национальный банк Казахстана даже выпустил
серию монет с изображением тобетов. Правда наряду с радостной новостью не забыли и о нерешенных до сих пор трудностях.
О них как раз и
говорили ученые–зоологи и собаководы–любители в ходе "круглого стола",
который посвятили проблемам аборигенных и национальных пород собак.
К слову, азиатскую борзую тазы, которую считают одной из лучших
охотничьих пород, разводят и в других странах. Между тем иностранные
собратья имеют целый ряд отличий от своих казахских родственников. В
некоторых странах эти помощники охотников до сих пор считаются
непризнанными. Так что сказать точно о популяции тазы, в том числе
казахской, сегодня не может никто.
Похожая ситуация и у собак породы тобет. Считается, что их осталось
всего несколько сотен. Теперь казахстанским собаководам и чиновникам
предстоит большая работа, чтобы каждое чистокровное животное получило
свой собачий паспорт и родословную. А проблемные вопросы предлагают
решать совместными усилиями.