Казахская юрта презентована в Израиле

В Израиле презентована казахская юрта и "Слова назидания" Абая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Посольства Казахстана в Израиле.   

Посольство Казахстана в Израиле при поддержке мэрии Тель-Авива и корпорации "Казцинк" открыла экспозицию казахской юрты в одном из популярных туристических районов города – парке, на набережной морского порта. Экспозиция приурочена к 30-летию Независимости Республики Казахстан и Национальному дню домбры.

В торжественном мероприятии приняли участие члены городского совета Тель-Авив-Яфо, Патриарх Иерусалимский Теофиль III, представители МИД, дипломатического корпуса, общественных и деловых кругов Израиля, журналисты и казахстанская диаспора.

В своем выступлении посол Казахстана Сатыбалды Буршаков подробно рассказал о большом и символическом значении юрты для нашего народа при этом, отметив, что в 2014 году юрта и домбра были внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Дипломат подчеркнул, что презентация наследия казахстанской культуры будет способствовать дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Израилем.   



Заместитель мэра Тель-Авива Гал Шараби отметил, что экспозиция юрты, которая будет открыта в течение 10 дней, даст возможность населению Израиля и гостям города лучше узнать традиции и культуру казахского народа.

В рамках мероприятия также состоялась презентация книги Абая Кунанбайулы "Слова назидания" на иврите, изданная в честь 175-летия великого поэта. С. Буршаков вручил переводчику книги Полине Брукман и директору издательского дома "Бейт Нелли Медиа" Алле Серебринской благодарственные грамоты министра культуры и спорта Казахстана.



Представители еврейской общины - выходцы из Казахстана, которые проживают в Израиле, с теплотой и благодарностью делились воспоминаниями о нашей стране.

Мероприятие сопровождалось небольшой концертной программой, в рамках которой Амирлан Нажмитдинов, студент университета Бар Илан, и Бекжан Конурбаев исполнили на домбре произведения известных казахских композиторов. Отдельных аплодисментов заслужила гражданка Израиля Ирэна Арзютова, спевшая песня Абая "Көзімнің қарасы".

Экспозиция казахской юрты будет открыта со 2 по 10 июля в Парке порта Тель-Авив.







