Казахская юрта стала украшением популярной международной туристической выставки

Посольство Казахстана в Израиле открыло экспозицию юрты на популярной 29-й Международной Средиземноморской выставке по туризму (International Mediterranean Tourism Market 2023), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Фото: пресс-служба МИД РК

«Посетители выставки смогли ознакомиться с традициями и обычаями казахского народа, узнать сакральный смысл элементов юрты, попробовать жемчужину казахской кухни – баурсаки, казы, курт, а также примерить на себе национальные наряды и украшения.

Гости выставки с огромным удовольствием насладились мелодиями домбры, а видеоролики о Казахстане дали возможность увидеть красоту природы и самобытность нашей культуры», – отмечается в сообщении МИД.

Многие израильские туристы с нетерпением ожидают запуска прямого авиасообщения между Тель-Авивом и Алматы, добавили в ведомстве.

International Mediterranean Tourism Market является крупнейшей выставкой в туристической отрасли в регионе Восточного Средиземноморья и проходит при широкой поддержке Министерства туризма Израиля, Ассоциации отелей, Ассоциации туристических агентств и Ассоциации туроператоров Израиля.