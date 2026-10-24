Казахские песни и национальные танцы представили на концерте в Пекине

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В преддверии Дня Республики Казахстана в Пекине состоялся праздничный концерт «Сұлу Сырдан сазды сәлем» с участием артистов Кызылординской области, передает Kazpravda.kz.

Мероприятие прошло в Культурном центре Казахстана в рамках Перекрестного года культуры Казахстана и Китая при поддержке акимата Кызылординской области и Посольства РК в КНР.

Гостями вечера стали жители Пекина, представители творческой интеллигенции, студенты и представители казахской диаспоры.

На сцене выступили артисты Кызылординской областной филармонии. В концертной программе приняли участие трехкратный обладатель «Золотой домбры» Мухтар Ниязов, кавалеры ордена «Құрмет» Шолпан Бимбетова, Акмарал Ногайбаева, Самал Байсеитова и Индира Елубаева, а также другие исполнители региона.

Зрителям представили произведения традиционного песенного и инструментального искусства, отражающие музыкальное наследие Сырдарьинского региона. Танцевальный ансамбль «Томирис» исполнил казахские национальные танцы.

Праздничный концерт познакомил пекинскую публику с культурой и творческими традициями Казахстана и стал еще одним событием в рамках культурного сотрудничества двух стран.