Общество Казахский агротехнический университет вошел в пятерку лучших ВУЗов РК – ректор Талгат Исенов

Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина (Астана) находится в пятерке ведущих ВУЗов страны. Такое заявление на международной научно-практической конференци, посвященной 50-летию открытия специальности "Архитектура" сделал ректор КазАТУ Ахылбек Куришбаев.



"Третий год подряд наше учебное заведение входит в число 800 лучших университетов мира. Это хорошее достижение, учитывая, что на планете 35 000 университетов. Кром того в текущем году по качеству образовательных программ мы впервые вошли в пятерку ведущих ВУЗов Казахстана", - сказал Куришбаев.



Как отметил ректор, на архитектурном факультете университета традиционный самый большой конкурс.



"Мы гордимся теми, что наши выпускники-архитекторы принимали прямое участие в проектировании и строительстве молодой столицы Казахстана - Астане. Многие из них добились признания и за рубежом", - сказал Ахылбек Куришбаев.



















