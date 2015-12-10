Казахский драмтеатр получил приз "Золотой витязь" в Москве

Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева получил приз "Золотой витязь" в Москве, сообщает Kazpravda.kz
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Цель фестиваля – популяризация русской классической и национальной драматургии, лучших постановок, отвечающих девизу "За нравственные идеалы. За возвышение души человека". В отборочном туре приняли участие 120 театров, в финал были отобраны жюри 14 из них.
Награды мастерам в области театра, музыки, литературы, изобразительного искусства вручались в зале храма Христа Спасителя. Казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева получил главный театральный приз – "Золотого витязя". Постановщик спектакля, художественный руководитель театра Талгат Теменов поблагодарил организаторов фестиваля за высокую оценку работы творческого коллектива.
"Когда поэт становится воином – это беда не только для поэта, но и для всей страны, для всего народа, а когда воин становится поэтом – это благодать и счастье", – отметил Талгат Теменов.
Казахстанский театр представил на фестивале лирическую драму "Летят журавли" по известному произведению советского и российского драматурга Валентина Ежова "Соловьиная ночь". Свою работу казахстанцы посвятили 70-летию Великой Победы.
Также в Государственном академическом Малом театре состоялось торжественное подведение итогов и награждение лауреатов фестиваля. "Золотым дипломом" за роли Пернебека Боранбаева, Инги и Петра Лукьянова в спектакле "Летят журавли" награждены актеры театра Абилмансур Сериков, Акмарал Танабаева и Тлектес Мейрамов.