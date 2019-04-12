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Казахский? Легко!
Марина Иванова, Уральск

Молодые люди, несмотря на то что живут в России, являются активными пропагандистами не только казахского языка, но традиций и культуры своего народа.

– Проблема с изучением казахского языка, особенно в России, существует, – говорит Айвар Азаматов, – поэтому нам пришла идея создать универсальный самоучитель, который бы с самого элементарного уровня помог научить людей говорить по-казахски.

Связавшись с ровесниками из Казахстана, которые помогли в теоретической части, россияне разработали пособие, которое пользуется большим спросом среди желающих выучить казахский язык. Причем покупают его не только в России, но и в Казахстане.

География интересующихся изучением казахского языка настолько широка, что мы сами порой удивляемся, говорят разработчики учебника. Благодаря возможностям Интернета его заказывают из всех регионов Российской Федерации, в том числе из Калининграда, Хабаровска, Архангельска и других городов. Первый тираж в 2 тыс. экземпляров был распродан, поэтому отпечатали второй тираж, который пользуется хорошим спросом. В том чис­ле и в Уральс­ке. Здесь свои книги ребята продавали во время празднования Наурыза, и шли они на ура.

– Книга содержит краткий курс грамматики, – говорит Айвар Азаматов. – Причем каж­дое правило подкреплено прак­тическим заданием. После грамматики идет разговорник на самые элементарные темы, слова позд­равлений, пожеланий и другие подобные фразы на все случаи жизни. Сто самых популярных глаголов, пословицы, слова известных казахских песен и стихов. Этот самоучитель, как говорят в армии, курс молодого бойца.

Уникальный справочник можно носить с собой, он легко помещается в кармане, в то же время напечатан довольно крупным шрифтом.

Айвар Азаматов и Артур Нурмухамбет живут в Саратове и представляют фонд развития казахской культуры и спорта «Достар», который в том числе занимается развитием казахского языка. На его базе есть курсы «Ана тiлi», на которых преподает уроженка Уральска Жазира Жаксибаева.

По словам Айвара Азаматова, курсы по изучению казахского языка посещают не только казахи, но и представители других национальностей: татары, русские, тувинцы, ногайцы.

– Конечно, за три месяца (столько длятся курсы) не вы­учишь казахский язык с нуля так же, как и любой другой язык, но научиться читать, отвечать на самые распространенные вопросы вполне возможно, – говорит Айвар Азаматов. – Большое значение имеет и общение. Люди не просто учатся на этих курсах, они проводят вместе время, встретившись на них, и даже находят свою любовь. Так уже три пары создали семьи.

На базе фонда «Достар» работает детская группа «Айгөлек» для детей от 6 до 12 лет. Здесь их учат разговаривать, петь, читать стихи на родном языке, обучают национальной игре тоғыз құмалақ. Есть также курс обучения игре на домбре.

– В России проживает около 900 тысяч казахов, но нет ни одной казахской школы, – говорит Айвар Азаматов. – Последнюю школу, которая находилась в Алтайском крае, закрыли в прошлом году. Есть регионы, где казахский язык преподается в школах факультативно. Но ни в Саратовской области, где я живу, ни в Волгоградской, где родился, подобных факультативов нет. Однако я точно знаю, что казахи, живущие в России, не хотят терять связь с исторической родиной, хотят изучать язык и знать историю своего народа, сохранить свои корни. Поэтому и пришла идея реализовать проект с самоучителем.

В Уральске у ребят есть единомышленники, которые помогают им с литературой, приглашают на мероприятия, проводимые здесь.

Артур Нурмухамбет вообще не знал казахский язык до 21 года. Сейчас ему 27 лет, и он свободно изъясняется на языке своих предков.

– Самая главная проблема заключается в том, что у российских казахов нет языковой среды, – сетует молодой человек. – В Поволжье много казахов, но многие из них не понимают и не говорят по-казахски, при том, что интерес к изучению родного языка очень велик. Когда в тебе просыпается национальное самосознание, ты понимаешь, как это важно.

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