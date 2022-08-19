Казахский стал родным

В селе Озерки, что неподалеку от Семея, преподает информатику Марина Бессуднова. Уроки ведутся исключительно на государственном языке. Причем Марина Давыдовна начала изучать казахский язык в начальных классах и успешно окончила на нем школу и педагогический институт. А помогла ей в этом песня.

Марина родилась в селе Каракол Урд­жарского района. Молодые родители переехали из Алматы и совсем не знали казахского языка. Девочка подрастала и собиралась в первый класс, а в селе была одна-единственная школа с государственным языком обучения.

– Дома мы разговаривали на русском. А на улице я постоянно слышала казахскую речь, но не понимала ее. Но все изменилось, когда пошла в школу. В течение первого месяца понимала материал только по картинкам, которые демонстрировал учитель, – вспоминает Марина Бессуднова.

И дома первокласснице приходилось тяжело с уроками – родители не понимали программу на государственном языке. Но девочка, а дети – человечки творческие, нашла выход: стала прислушиваться, что говорят ребята на улице, понемногу начала понимать речь и даже то, что говорила учительница на уроках. Настал тот день, когда случился языковой прорыв – Марина взяла да и запела на казахском.

– Именно песни помогли мне преодолеть языковой барьер, и я заговорила на казахском языке легко и свободно, словно это был мой родной язык. Да он таким и стал на многие годы, потому что училась я в школе с государственным языком обучения и все вокруг на нем разговаривали. Помню, мне даже трудно было какое-то время переключаться на русский, чтобы общаться с родителями. Видимо, мозг ребенка принял новый язык в качестве основного, ведь даже думать тогда стала именно на казахском языке, – рассказывает Марина Давыдовна.

Так, шаг за шагом, девочка начала делать успехи в познании государственного языка. Первый класс она окончила на одни пятерки, догнав и перегнав многих сверстников. И продолжала учиться на «хорошо» и «отлично» все школьные годы. А когда пришла пора задуматься о профессии, поняла, что хочет стать учителем русского языка и литературы. Но тут своя история…

Постоянно разговаривая на казахском языке, Марина на родном стала говорить с акцентом. Потому решила, что будет учителем русского языка и литературы в классах с государственным языком обучения.

– Я думала, что так я буду знать оба языка в совершенстве. Но увы. Именно русский язык оказался самым трудным предметом для меня, зато проявилась склонность к точным наукам. Пришлось признать, что гуманитарием мне не быть, и я выбрала информатику – предмет в 2005 году достаточно востребованный, тогда учителей этой специализации было немного, – рассказывает Марина Бессуднова.

Девушка поступила в педагогический институт в Семее, и когда пришла пора приступать к занятиям, казахоязычные однокурсники хотели отправить ее учиться с русскоязычными ребятами. Каково же было их удивление, когда русская девушка на чистейшем казахском заявила, что будет учиться вместе с ними! К этому факту долго привыкали и преподаватели группы будущих учителей информатики.

Студенческие годы благодаря знанию языка были для Марины интересными и насыщенными разнообразными конкурсами, форумами и событиями. Она принимала участие в языковых состязаниях, участвовала в студенческих конференциях на государственном языке, была активисткой в общественной работе, успевая при этом хорошо учиться.

Четыре года пролетели быстро, в 2009 году она получила диплом. С трудоустройством помогли в родном институте – ей нашли вакансию в Озерской средней школе по программе «С дипломом – в село!». И Марина с удовольствием согласилась.

– Это действительно отличная прог­рамма для молодого специалиста. Мне выдали подъемные, предоставили льготный кредит, благодаря которому сразу же купила в селе дом. И уже сумела расплатиться за него. Я люблю свое село, свою школу, у нас очень дружный, сплоченный коллектив. Да и город совсем рядом. К тому же воздух здесь чистый, природа необыкновенная и люди душевные, – рассказывает Марина Давыдовна.

При приеме на работу произошел смешной случай. Когда Марина приехала в Озерки, пришла на собеседование к директору школы, он напомнил молодому специалисту, что школа у них дву­язычная и Марине придется проводить занятия и в казахских классах, что русской девушке, наверное, будет не так-то просто. В ответ Марина только рассмеялась и сказала, что всю жизнь учится на государственном языке и ей будет труднее с русскоязычными ребятами, чем с теми, кто учится на казахском.

– Тогда мы заключили с директором шуточное пари: я его учу казахскому, а он меня – русскому. Работая в русских и казахских классах в течение 13 лет, я стала одинаково хорошо говорить на обоих языках, – говорит Марина Давыдовна.

Информатика – предмет сложный, но в современном мире необходимый. Чтобы заинтересовать детей, занять их творчеством, очень кстати уроки робототехники. В 2018 году все школы Восточно-Казахстанской области оснастили кабинетами робототехники, и интерес к информатике среди детей возрос в несколько раз. Ребята с увлечением собирают конструктор, а затем программируют собранных роботов, а потом демонстрируют свои навыки на ежегодных чемпионатах по робототехнике, нередко получая призовые места. По словам Марины Давыдовны, ей самой очень нравится заниматься робототехникой. Именно здесь можно реализовать массу идей и проектов, окунуться с головой в техническое творчество, пробуждая инженерную мысль у детей и подростков. А государственный язык помогает не только в общении, но и в том, чтобы более полно и ясно донести до каждого ученика предмет.