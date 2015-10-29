Казахский центр языка в Китае Свежий выпуск 452 Сергей ГОРБУНОВ

Соглашение предусматривает всестороннее сотрудничество на межгосударственном и межвузовском уровнях, с тем чтобы обеспечить высокопродуктивное инновационно ориентированное взаимодействие между инженерами, менеджерами и переводчиками обоих вузов. Стороны намерены наладить обучение казахстанских студентов в сфере транспортного и мостового строительства, проектного менеджмента и изучения китайского языка. Меморандум подписан в ходе заседания «круглого стола» «Один пояс – один путь», организованного в рамках продвижения инициатив Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Нұрлы жол» и Председателя КНР Си Цзиньпина «Новый экономический пояс Шелкового пути».

Подписание соглашения произошло в ходе международного форума «Интернационализация в сфере высшего образования», который проходил в китайском вузе. На нем были обсуждены вопросы практической реализации стратегии интернационализации в высшем образовании, а также уровень качества и развития международного сотрудничества в сфере высшего образования.

Что касается Центра казахского языка и культуры в КНР, то он будет функционировать при библиотеке университета. Ректор ПГУ Арын Орсариев передал фонду центра книги Абая, Султанмахмута Торайгырова, Машхур Жусупа, различные учебники казахского языка и Антологию изучения казахского языка в 10 томах. Казахстанские студенты, обучающиеся в КНР, отметили знаковое открытие центра в период празднования 550-летия Казахского ханства и 70-летия Великой Победы.



