Участники состязались в знании казахского языка, культуры и истории Казахстана. На отборочном этапе жюри в каждом консульском округе РК в России (Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Омск, Казань) определило лучших участников. Финал олимпиады прошел на площадке Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). В состав жюри вошли преподаватели казахского языка и лингвисты МГЛУ, МГУ, РУДН, Института языкознания РАН, КазНУ им. Аль-Фараби.

Победительницей признана студентка Московского городского педагогического университета Инесса Куанова, набравшая 100 баллов из 128 возможных. Второе место занял студент Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Нурсултан Асылхан, на третьем месте – студентка МГЛУ Анастасия Решетникова. Дипломы получили студенты Ксения Быкова (МГЛУ), Иван Соколовский (МГУ), Александр Трикачев (Уральский государственный юридический университет). Самым молодым участником олимпиады стал третьеклассник московской школы Тахир Аршабаев, которому организаторы вручили специальный приз. Завершилось мероприятие небольшим концертом этномузыкальной группы казахстанских студентов «Шабыт».