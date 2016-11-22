Казахский вальс

Ведущая вечера – руководитель центра менедж­мента и внешних связей музея Клара Исабаева рассказывает, что на вернисаж они пригласили замечательных музыкантов: лауреата международных конкурсов Акалтын Бекболатову (вокал) и Алию Исабаеву (рояль). Певица Акалтын Бекболатова – выпускница Национальной консерватории им. Курмангазы. Сегодня она солистка Центрального ансамбля Министерства обороны РК, с которым успешно гастролировала в России, Германии, Турции, выступала в концертах для участников международных военных учений армий многих стран, в том числе Казахстана, США, Великобритании и Китая.Под сводами музея прозвучат арии из известных казахских опер, пес­ни из репертуара таких прекрас­ных певиц, как Куляш Байсеитова, Бибигуль Тулегенова, Роза Багланова. И конечно, музыканты исполнят песни Шамши Калдаякова – популярного казахского композитора, которого заслуженно называют королем казахского вальса.Нежная, очаровательная музыка будет звучать на фоне полотен выдающихся мастеров отечественного изобразительного искусства, увековечивших проникновенные образы блистательных певиц Великой степи. Зрители музыкального вернисажа смогут полюбоваться порт­ретами знаменитых актрис Шары Жиен­куловой, Шолпан Джандарбековой, Куляш Байсеитовой кисти классика живописи Гульфайрус Исмаиловой. Благодаря ее мас­терству эти портреты вошли в историю изобразительного искусства Казахстана, они поражают меткостью характеристик и виртуозной артистичнос­тью. Певицы, талантливо воплотив на сцене образы легендарных героинь – Кыз-Жибек, Актокты, Сары, Айсулу и других, – остались в народной памяти.