В Астане Фонд развития государственного языка презентовал интернет-портал www.soyle.kz, с помощью которого все желающие могут изучать казахский язык в режиме online. Он разработан в целях реализации Стратегии «Казахстан-2050» при поддержке Фонда Первого Президента РК – Лидера нации и компании Samsung Electronics Kazakhstan and Central Asia. Новый интернет-портал на суд публике представили представитель фонда Серик Булхаиров, сотрудник компании Samsung Electronics Kazakhstan and Central Asia Гульжамал Исаева, заместитель председателя Комитета по языкам Министерства культуры и информации Шерубай Курманбайулы, доктор филологических наук, профессор Айман Алдаш и директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев. По словам разработчиков, над проектом работала творческая группа (ученые-лингвисты, методисты, учителя-практики) под руководством доктора филологических наук, профессора Айман Алдаш.

– Цель портала soyle.kz – научить говорить по-казахски всех желающих, – подчеркнул директор Фонда развития государственного языка, автор идеи и концепции онлайн-курса Азат Шауеев. – Курс поможет научиться говорить на казахском и понимать собеседника в разнообразных коммуникативных ситуациях. Это, безусловно, огромный шаг вперед в деле пропаганды и изучения государственного языка. В наше время только информационные технологии позволят обеспечить качественное массовое обучение государственному языку. Учебная программа позволит быстро и эффективно овладеть казахским языком и применять полученные навыки в повседневной жизни.

По мнению представителя Фонда Первого Президента РК – Лидера нации Серика Булхаирова, появилась уникальная возможность обучения казахскому языку в онлайн-режиме, так как потребность знания государственного языка нарастает с каждым днем. Онлайн-портал освещает множество аспектов повседневной жизни и профессиональной деятельности казахстанцев.

Галым ТЕРЕНСАЙ