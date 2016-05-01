​Казахское радио: 95 лет в эфире

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Ксения ВОРОНИНА, Алматы

Мероприятие проходило в духе тоя, на котором в изо­билии подавалась пища духовная: демонстрировались исторические материалы, связанные со становлением Казахского радио, звучали поздравления, музыкальные и поэтические номера.

– Основные торжества мы проведем осенью. Думаю, будет большой концерт, – рассказал директор Казахского радио АО РТРК «Қазақстан» Махат Садык. – Радио в Казахстане начало вещать в октябре 1921 года. А 1 января 1966 года известный диктор Ануарбек Байжанбаев в эфире объявил о выходе новой информационно-музыкальной программы «Шалкар».

Махат Садык также сообщил, что Казахское радио вещает 24 часа, 40% – на русском языке. Раз в месяц выходят радиомосты с Россией и Беларусью. В эти дни аудитория доходит до 100 млн слушателей. На Наурыз в 2016 году 25 послов поздравили казахстанцев в эфире, многие на казахском языке. «Но самое главное – связь поколений. Это вы видели на сегодняшнем мероприятии, когда нас пришли поздравить и люди почтенного возраста, и школьники. И каждый находит в нашем эфире что-то для себя», – заключил Махат Садык.

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