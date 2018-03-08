Общество
Казахскому телевидению исполнилось 60 лет
Международный женский день совпадает с 60-летием Казахского телевидения. В 1958 году впервые начало свое вещание Казахское телевидение из столицы Казахской ССР города Алма-Ата, передает МИА "Казинформ".

22 марта 1951 года Постановлением Совета Министров СССР была создана Центральная телевизионная студия СССР. В 1957 году было принято решение о выводе Правительственного радио и телевидения из состава Министерства культуры, и был создан Комитет радио и телевещания при Совете Министров СССР. Сразу после этого, 29 июня 1957 года Совет министров Казахской ССР принял постановление о создании Комитета радио и телевещания. Таким образом, через 8 месяцев, 8 марта появилось Казахское телевидение. В 1958 году открылись телестудии в Караганде и Усть-Каменогорске, в 1959 году в Жезказгане, в 1960 году – в Петропавловске. Затем открылись телестудии в Целинограде, Балхаше и Семипалатинске, и эта работа продолжалась.





Вначале Казахское телевидение транслировало в порядке эксперимента кинофильмы и телеспектакли. В этот же период газетные и радиожурналисты начали осваивать "голубой экран". Затем возникли такие жанры телевидения, как телеплакат, телерепортаж, телеинтервью. Появились теленовости, прямые телерепортажи, а также различные студийные телепостановки. Тогда зрители Казахского телевидения смогли увидеть первые телеспектакли, телефильмы для детей и молодежи, информационные и образовательные программы, а также познавательные программы, рассказывающие об актуальных вопросах села, сельского хозяйства, науки и производства, искусства и литературы.

Среди тех, кто участвовал в становлении Казахского телевидения, можно особо отметить Канафию Мустафина и Совета Масгулова. С 1957 года Комитет по радио и телевещанию Казахской ССР при Совете министров Казахской ССР возглавляли Канафия Мустафин, Курманбек Сагындыков, Кенжеболат Шалабаев, Кенесбай Усебаев, Хамит Хасенов, Камал Смаилов, Гадильбек Шалахметов и Сагат Ашимбаев. С середины 70-х годов название комитета изменилось на Государственный Комитет радио- и телевещания Казахской ССР.





В разные годы в Комитете Казахского телевидения происходили различные изменения. В 1960-1970 годах Казахское телевидение претерпело изменения в своей структуре. В эти годы начали работать творческие объединения "Шугыла", "Курдастар", "Ровесники", и в этот период руководившие Казахским телевидением Шалабаев, Усебаев, Хасенов и Смаилов внесли огромный вклад в развитие Казахского телевидения.







В тот период на "голубой экран" выходили многосерийные телеспектакли "Кымызхана" (50 серий), авторские программы для детей "Алтыбакан", "Айголек", программы по сельскохозяйственной тематике "Ак бидай" и по индустриальной – "Операция "Ритм".





Период перестройки с 1985 года оказал влияние и на Казахское телевидение. Телеканал также искал пути выхода из кризиса, охватившего всю страну. В 1991 году Казахское телевидение первым донесло до народа принятие присяги Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.



После обретения независимости Телерадиокорпорацией "Казахстан" руководили Гадильбек Шалахметов, Шерхан Муртаза, Аширбек Копишев, Ерлан Сатыбалдиев, Есетжан Косубаев, Галым Доскен, Нуртлеу Имангалиев, Даурен Абдыхамитов, Жанай Омаров, Нуржан Мухамеджаров.



В настоящее время телерадиокорпорация "Казахстан" продолжает работу уже в новом формате.



В настоящее время телеканал является телерадиокорпорацией, объединяющей национальные каналы "КазСпорт", "Балапан", радиоканалы "Шалкар", "Казак", "Астана" и "Классик". Сегодня в корпорации работают более 2 тысяч человек.




Фото с сайта inform.kz

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