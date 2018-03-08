Казахскому телевидению исполнилось 60 лет

Международный женский день совпадает с 60-летием Казахского телевидения. В 1958 году впервые начало свое вещание Казахское телевидение из столицы Казахской ССР города Алма-Ата, передает МИА "Казинформ".
22 марта 1951 года Постановлением Совета Министров СССР была создана Центральная телевизионная студия СССР. В 1957 году было принято решение о выводе Правительственного радио и телевидения из состава Министерства культуры, и был создан Комитет радио и телевещания при Совете Министров СССР. Сразу после этого, 29 июня 1957 года Совет министров Казахской ССР принял постановление о создании Комитета радио и телевещания. Таким образом, через 8 месяцев, 8 марта появилось Казахское телевидение. В 1958 году открылись телестудии в Караганде и Усть-Каменогорске, в 1959 году в Жезказгане, в 1960 году – в Петропавловске. Затем открылись телестудии в Целинограде, Балхаше и Семипалатинске, и эта работа продолжалась.
Вначале Казахское телевидение транслировало в порядке эксперимента кинофильмы и телеспектакли. В этот же период газетные и радиожурналисты начали осваивать "голубой экран". Затем возникли такие жанры телевидения, как телеплакат, телерепортаж, телеинтервью. Появились теленовости, прямые телерепортажи, а также различные студийные телепостановки. Тогда зрители Казахского телевидения смогли увидеть первые телеспектакли, телефильмы для детей и молодежи, информационные и образовательные программы, а также познавательные программы, рассказывающие об актуальных вопросах села, сельского хозяйства, науки и производства, искусства и литературы.
Среди тех, кто участвовал в становлении Казахского телевидения, можно особо отметить Канафию Мустафина и Совета Масгулова. С 1957 года Комитет по радио и телевещанию Казахской ССР при Совете министров Казахской ССР возглавляли Канафия Мустафин, Курманбек Сагындыков, Кенжеболат Шалабаев, Кенесбай Усебаев, Хамит Хасенов, Камал Смаилов, Гадильбек Шалахметов и Сагат Ашимбаев. С середины 70-х годов название комитета изменилось на Государственный Комитет радио- и телевещания Казахской ССР.
В разные годы в Комитете Казахского телевидения происходили различные изменения. В 1960-1970 годах Казахское телевидение претерпело изменения в своей структуре. В эти годы начали работать творческие объединения "Шугыла", "Курдастар", "Ровесники", и в этот период руководившие Казахским телевидением Шалабаев, Усебаев, Хасенов и Смаилов внесли огромный вклад в развитие Казахского телевидения.
В тот период на "голубой экран" выходили многосерийные телеспектакли "Кымызхана" (50 серий), авторские программы для детей "Алтыбакан", "Айголек", программы по сельскохозяйственной тематике "Ак бидай" и по индустриальной – "Операция "Ритм".
Период перестройки с 1985 года оказал влияние и на Казахское телевидение. Телеканал также искал пути выхода из кризиса, охватившего всю страну. В 1991 году Казахское телевидение первым донесло до народа принятие присяги Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.
В настоящее время телерадиокорпорация "Казахстан" продолжает работу уже в новом формате.
В настоящее время телеканал является телерадиокорпорацией, объединяющей национальные каналы "КазСпорт", "Балапан", радиоканалы "Шалкар", "Казак", "Астана" и "Классик". Сегодня в корпорации работают более 2 тысяч человек.