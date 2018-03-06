Казахской "Игрой престолов" назвали поклонники новый клип Jah Khalib
Айнур Самедова
Казахстанский исполнитель Jah Khalib выпустил новый клип "Медина", передает Кazpravda.kz.
Полная версия видео опубликована на YouTube-канале певца, а в своем Instagram артист выложил небольшой отрывок клипа, чем вызвал немало восторгов со стороны поклонников. В комментариях пользователи отметили, что данная видеоработа является практически короткометражным фильмом, оценили эстетику видео и восточные мотивы композиции.
При этом некоторые пользователи не преминули сравнить видеоклип с популярным сериалом "Игра престолов".
Стоит отметить, что скорее всего на такую аналогию поклонников натолкнула подпись самого артиста к фото со съемок.
"Аким (мэр) года, или "король с севера", в одной из ролей в новом клипе", – подписал Jah Khalib фото в своем Instagram.
В клипе снялись: Айя Шалкар, Жандос Айбасов, Ардак Кадырхан, Едыл Смагулов.