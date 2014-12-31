Казахскоязычные СМИ в Китае увеличивают вещание

Общество
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Помимо этого, официально заработает интернет-телеканал, относящийся к центральному телевидению CCTV. Видеопортал ознакомит пользователей с главными новостями страны на пяти языках, сообщает телеканал 24.kz.

Еще одной новинкой стало приложение "Новый Шелковый путь" для мобильных телефонов от Китайского международного радио. Это первый проект, который распространяет информацию между двумя странами на кириллице.

"Мы хотим пропагандировать экономические и культурные связи между Казахстаном и Китаем, укреплять партнерство. Сейчас большая часть населения, особенно бизнесмены, используют мобильные телефоны не только как средство связи, но и для получения информации. Поэтому с помощью приложения "Новый Шелковый путь" можно более подробно рассказать казахстанцам о Китае, а китайцам о Казахстане, – рассказал заместитель руководителя Китайского международного радио Рын Чэн.

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