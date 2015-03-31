Казахскую музыку начнут транслировать в радиоэфире США

В эфире классического радио США зазвучит казахская музыка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-секретаря Телерадиокорпорации "Казахстан" Рауана Есқали.С этой целью в Алматы прошла встреча руководства казахстанского радио Classic с президентом радио Университета Южной Калифорнии и радиостанции Classical KUSC (Лос-Анджелес) Бренды Барнерс и специалистом по современным технологиям Classical KUSC Кристофером Мендезом."Встречи с коллегами из Лос-Анджелеса оправдали все наши ожидания: мы получили много полезной информации, а главное – договорились о регулярной программе о казахской музыке, наших композиторах и исполнителях, которая будет транслироваться в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Санта-Барбаре, Санта-Кларите, Палм-Спрингсе, Таузенд-Оуксе. Очень важно, чтобы наши музыканты имели возможность быть представленными всему миру", – отметила директор радио Classic Раушан Джуманиязова."Это одна из лучших радиостанций классической музыки, которую я видела. Мы счастливы знакомству и возможности долгосрочного сотрудничества. Мы восхищены красотой города, гостепреимством и профессионализмом казахов, успехами Казахстана в целом", – поделилась впечатлениями Бренда Барнс.Сообщается, что в течение недели представители двух радиостанций обменивались опытом и договаривались о сотрудничестве. Встречи были посвящены различным вопросам специфики радиовещания формата классической музыки, продвижения культуры и искусства, новых медиа. В обсуждении также приняли участие сотрудники отдела интернет-редакции РТРК "Казахстан" и студенты Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.Вещание радио Classic полностью основано на академической музыке разных жанров и национальных школ. Это первая и единственная радиостанция классической музыки на территории Республики Казахстан. Оно начало вещание 6 июня 2011 года и сотрудничает с коллегами по всему миру. Особенно плодотворным стало сотрудничество с Мюнхеном (BR-klassik) и Москвой (Орфей). Также развиваются партнерские отношения с BBC 3 (Лондон) и Radio Classique (Париж).Радио Classical KUSC является крупнейшей общественной радиостанцией классической музыки в США. История радиостанции насчитывает более 60 лет. Classical KUSC вещает в Лос-Анджелесе, Санта-Кларите, Палм-Спрингс, Таузенд-Оукс, Санта-Барбаре, Морро Бэй. На радио свыше 20 авторских программ, включая Arts Alive, Modern times, The Opera Show и др. Начиная в 1931 года на радио Classical KUSC идут трансляции постановок из Метрополитен Опера.