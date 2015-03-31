Культура
Казахскую музыку начнут транслировать в радиоэфире США
В эфире классического радио США зазвучит казахская музыка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-секретаря Телерадиокорпорации "Казахстан" Рауана Есқали.

С этой целью в Алматы прошла встреча руководства казахстанского радио Classic с президентом радио Университета Южной Калифорнии и радиостанции Classical KUSC (Лос-Анджелес) Бренды Барнерс и специалистом по современным технологиям Classical KUSC Кристофером Мендезом.

"Встречи с коллегами из Лос-Анджелеса оправдали все наши ожидания: мы получили много полезной информации, а главное – договорились о регулярной программе о казахской музыке, наших композиторах и исполнителях, которая будет транслироваться в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Санта-Барбаре, Санта-Кларите, Палм-Спрингсе, Таузенд-Оуксе. Очень важно, чтобы наши музыканты имели возможность быть представленными всему миру", – отметила директор радио Classic Раушан Джуманиязова.

"Это одна из лучших радиостанций классической музыки, которую я видела. Мы счастливы знакомству и возможности долгосрочного сотрудничества. Мы восхищены красотой города, гостепреимством и профессионализмом казахов, успехами Казахстана в целом", – поделилась впечатлениями Бренда Барнс.

551a2f31a76b11427779377.jpg

Сообщается, что в течение недели представители двух радиостанций обменивались опытом и договаривались о сотрудничестве. Встречи были посвящены различным вопросам специфики радиовещания формата классической музыки, продвижения культуры и искусства, новых медиа. В обсуждении также приняли участие сотрудники отдела интернет-редакции РТРК "Казахстан" и студенты Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Вещание радио Classic полностью основано на академической музыке разных жанров и национальных школ. Это первая и единственная радиостанция классической музыки на территории Республики Казахстан. Оно начало вещание 6 июня 2011 года и сотрудничает с коллегами по всему миру. Особенно плодотворным стало сотрудничество с Мюнхеном (BR-klassik) и Москвой (Орфей). Также развиваются партнерские отношения с BBC 3 (Лондон) и Radio Classique (Париж).

Радио Classical KUSC является крупнейшей общественной радиостанцией классической музыки в США. История радиостанции насчитывает более 60 лет. Classical KUSC вещает в Лос-Анджелесе, Санта-Кларите, Палм-Спрингс, Таузенд-Оукс, Санта-Барбаре, Морро Бэй. На радио свыше 20 авторских программ, включая Arts Alive, Modern times, The Opera Show и др. Начиная в 1931 года на радио Classical KUSC идут трансляции постановок из Метрополитен Опера.

Популярное

Все
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Миграционный «маятник»
Каким должен стать финсектор Казахстана к 2030 году
Браво, Елена!
«Болевые точки» Алматы
Пайзы времен Золотой Орды
Удерживать и не поднимать
Как бороться с саранчой
О полицейских буднях
Чтоб товары не дорожали
Дорога в облака
Переобучат и трудоустроят
Шанс еще есть
Смерть ребенка — высшая проблема
Праздник в честь земляков
Победа ко Дню столицы
Наши юниоры на кортах
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Посол разъяснил ситуацию
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Перепил, убил – в тюрьму
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Домбра – всему голова
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Премьер-министр Казахстана прибыл в Екатеринбург
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов

Читайте также

Культура
«Зеленые» идеи юннатов
Культура
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Культура
Уникальный артефакт обнаружили археологи в Атырауской облас…
Культура
На сцене – миф и модерн

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]