Казахскую юрту установили на свадьбе в Дагестане

Руководитель молодежного крыла этнокультурного объединения "Дагестан" Мангистауской области, чемпион Казахстана по вольной борьбе Роман Ахмедханов на свадьбу, проведенную на исторической родине, повез казахскую юрту, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Тумба.kz
.
"Казахский народ и народ Дагестана имеет схожие традиции – это уважение к старшим, гостеприимство, забота о молодом поколении. Но, пожалуй, самые яркие и самобытные традиции можно наблюдать на наших свадьбах. В этом юбилейном для ассамблеи году в моей жизни тоже произошло знаменательное событие – я женился. Моя свадьба явилась примером соблюдения всех традиционных обрядов и обычаев. Празднуя это событие в дагестанском селе, откуда родом мои предки, я решил поставить юрту и накрыть дастархан", – рассказал он на 19-й сессии областной Ассамблеи народа Казахстана.
Гости из горного села с удивлением и восхищением осматривали убранство юрты и пробовали казахские национальные блюда, добавил он.
"Юрта – это символ семейного очага, заботы и тепла. Все мы, жители Казахстана, знаем об этом с детства. И я был горд тем, что в горном дагестанском селе была установлена юрта, под шаныраком которой собрались гости , чтобы благословить молодых. А здесь, в моем родном городе Актау, нас пришли поздравить наши друзья – люди самых разных национальностей. И хочу заверить старшее поколение – я также буду прививать духовные ценности, доброе отношение к людям, уважение к культуре других народов, любовь к своей стране своим детям", – отметил представитель этнокультурного объединения "Дагестан".
По словам Ахмедханова, объединение "Дагестан" проводит очень большую работу по укреплению мира и согласия между народами: создает условия для формирования активной жизненной позиции нашей молодежи, активизирует ее участие в разных мероприятиях, развивает дружеские отношения между народами Казахстана и Дагестана.
"21 марта нынешнего года два города – Актау и Махачкала стали побратимыми. Отрадно осознавать, что я принял участие в подготовке и подписании этого документа. И хоть эти города разделяет Каспий, но они связаны братскими узами", – подытожил он.