Антикризисный фарватер
В завершающей фазе второго десятилетия текущего века, как и в аналогичные периоды прошлых лет, мировая экономика вновь оказалась в зоне кризисной турбулентности, спада и неопределенности. Тем не менее в минувшем году все внимание мира было сосредоточено не столько на метаморфозах глобального рынка, сколько на пандемии коронавируса, «ударный эффект» которой вынудил страны пойти на чрезвычайные меры, вплоть до закрытия границ и введения карантина.
Представить более сложную ситуацию для промышленных и других производств, в том числе компаний сферы торговли и услуг, явно невозможно, если не считать сегментов, где бизнес может быть более гибким и адаптивным к изменившимся условиям жизни. Для субъектов микро-, малого и среднего бизнеса, сосредоточенных преимущественно в торговле и услугах, «адаптация к новым реалиям» означает не только перестройку привычных алгоритмов действий под новую ситуацию времени, но и немалые издержки, связанные с вариативным ожиданием в условиях карантинных и других ограничений. Поэтому, как и следовало ожидать, с введением локдауна показатели отечественной сферы услуг ушли в глубокий минус.
По итогам первых четырех месяцев 2020 года объем оказываемых услуг в РК сократился в целом на 4%. При этом услуги в сфере транспорта упали на 11%, торговле – на 8,9%, административном обслуживании – на 4%, операциях с недвижимым имуществом – на 2,7%. Общий спад деловой активности сферы услуг привел к снижению ВВП Казахстана в этом периоде на 0,2%. В целом по итогам года падение отрасли составило существенную величину – 5,6%, что в совокупности с другими факторами обусловило снижение ВВП РК на 2,6%.
Нельзя сказать, что реакция Правительства на ситуацию в этих и других секторах экономики в период первой волны пандемии была недостаточно адекватной. Несмотря на жесткие ограничения и карантинные меры, действовавшие в стране в течение прошлого года, в Казахстане удалось сохранить стабильность и поступательную динамику базовых отраслей экономики, обеспечить на должном уровне деловую активность бизнеса и самозанятого населения. В рамках антикризисных мер субъектам малого и среднего бизнеса были предоставлены отсрочки по кредитам, налоговые каникулы, а также другие льготы и преференции. Как известно, в эту категорию входят предприятия сферы общественного питания, IT-сектора, АПК, туризма, торговые центры, гостиницы, а также субъекты других сегментов рынка услуг. При этом во многом эффективность принимаемых мер усиливалась оперативностью их принятия и реализации.