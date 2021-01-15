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​Казахстан-2020: определяющие принципы развития
Досжан Нургалиев

Антикризисный фарватер

В завершающей фазе второго десятилетия текущего века, как и в аналогичные периоды прошлых лет, мировая экономика вновь оказалась в зоне кризисной турбулент­ности, спада и неопределенности. Тем не менее в минувшем году все внимание мира было сосредоточено не столько на метаморфозах глобального рынка, сколько на пандемии коронавируса, «ударный эффект» которой вынудил страны пойти на чрезвычайные меры, вплоть до закрытия границ и введения карантина.

Представить более сложную ситуацию для промышленных и других производств, в том числе компаний сферы торговли и услуг, явно невозможно, если не считать сегментов, где бизнес может быть более гибким и адаптивным к изменившимся условиям жизни. Для субъектов микро-, малого и среднего бизнеса, сосредоточенных преимущественно в торговле и услугах, «адаптация к новым реалиям» означает не только перестройку привычных алгоритмов действий под новую ситуацию времени, но и немалые издержки, связанные с вариативным ожиданием в условиях карантинных и других ограничений. Поэтому, как и следовало ожидать, с введением локдауна показатели отечественной сферы услуг ушли в глубокий минус.

По итогам первых четырех месяцев 2020 года объем оказываемых услуг в РК сократился в целом на 4%. При этом услуги в сфере транспорта упали на 11%, торговле – на 8,9%, административном обслуживании – на 4%, операциях с недвижимым имуществом – на 2,7%. Общий спад деловой активности сферы услуг привел к снижению ВВП Казахстана в этом периоде на 0,2%. В целом по итогам года падение отрасли составило существенную величину – 5,6%, что в совокупности с другими факторами обусловило снижение ВВП РК на 2,6%.

Нельзя сказать, что реакция Правительства на ситуацию в этих и других секторах экономики в период первой волны пандемии была недостаточно адекватной. Несмотря на жесткие ограничения и карантинные меры, действовавшие в стране в течение прошлого года, в Казахстане удалось сохранить стабильность и поступательную динамику базовых отраслей экономики, обеспечить на должном уровне деловую активность бизнеса и самозанятого населения. В рамках антикризисных мер субъектам малого и среднего бизнеса были предоставлены отсрочки по кредитам, налоговые каникулы, а также другие льготы и преференции. Как известно, в эту категорию входят предприятия сферы общественного питания, IT-сектора, АПК, туризма, торговые центры, гос­тиницы, а также субъекты других сегментов рынка услуг. При этом во многом эффективность принимаемых мер усиливалась оперативностью их принятия и реализации.

Напомним, уже в I квартале 2020 года Национальным банком РК в соответствии с поручением Главы государства был задан старт программе льготного кредитования субъектов МСБ и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения чрезвычайного положения. В рамках этих мер банкам были выделены обусловленные вклады сроком до 12 месяцев на общую сумму 600 млрд тенге. Позже эта сумма была доведена до 1 трлн тенге за счет дополнительных 400 млрд тенге, выделенных на программу «Экономика простых вещей». Из этих средств на поддержку субъектов АПК в период проведения весенне-полевых работ направлено 100 млрд тенге со сроком погашения облигаций участников программы до 10 лет.

Как отмечают в НПП «Атамекен», благодаря налаженному диалогу между Правительством и бизнес-сообществом на сегодня порядка 90% предпринимателей, хоть и с ограничениями, но осуществляют свою деятельность. Вместе с тем возобновление работы 13 тыс. субъектов предпринимательства все еще находится под вопросом. Анализ этой части бизнеса выявил следующую картину: почти 50% всех респондентов заявили о финансовой нестабильности своих компаний, отмечая такие проблемы, как потери доходов (43%), падение спроса (26%), трудности с оплатой аренды (27%), коммунальных платежей (15%) и выплатой налогов (15%), а также нехватку средств на выдачу зарплаты сотрудникам и ведение бизнеса (13%).

Для каждого третьего субъек­та МСБ ограничение времени работы как в будни, так и в выходные является основным дестабилизирующим фактором в их работе. Почти 10% опрошенных отметили, что в ближайшее время намерены закрыться, – сооб­щают в Национальной палате.

Сегодня, судя по тому, как общая эпидемиологическая ситуация в мире по-прежнему остается напряженной, трудно представить, каким будет текущий год для национальной и мировой экономики в целом. По мнению международных экспертов, пандемия, подобно другим серьезным кризисам прошлого, окажет длительное негативное воздействие на экономическую активность в мире. Скорее всего, текущая ситуация явится катализатором замедления темпов роста мировой экономики в предстоящем десятилетии. На эту динамику могут оказывать влияние низкая инвестиционная активность и общие тенденции сокращения рабочей силы в странах с развитой экономикой.

Не исключено, что мировой экономике предстоит десятилетие разочаровывающих показателей экономического роста, если не будет реформ, стимулирующих эффективность основополагающих источников равноправного и устойчивого экономического роста, считают эксперты.

Между тем Казахстан – одна из стран, где в минувшем году, невзирая на все трудности, аграрии и промышленники продолжали производить продукцию, осуществляя бесперебойные поставки на внутренний и экспорт­ные рынки. Строители строили жилье, улучшали инфраструктуру коммунальной и других сфер, а предприятия ЖКХ подавали в дома свет, тепло и воду. Словом, мельница жизни крутилась. И в этом, несомненно, есть немалая заслуга Правительства, которому явно удалось благополучно провести экономику страны через бурные «пороги» прошлого високосного года, переполненного целым рядом серьезных вызовов.

От чрезвычайных мер – к реформам

Согласно оценкам Всемирного банка, по результатам 2020 года спад экономики Казахстана не превысил 2,6%, против ранее спрогнозированных 3%. Основным подспорьем в улучшении оценки роста национальной экономики стали эффективные меры Правительства РК по обеспечению устойчивости реального сектора экономики и социального положения граждан.

Наряду с этим международные эксперты отмечают меры Казахстана по оказанию необходимой помощи бизнесу, в том числе через механизмы субсидирования и налоговых послаблений. Не остались без должной оценки и усилия Казахстана по обеспечению доступности для населения инфраструктуры и услуг здравоохранения.

Для сравнения отметим, что под занавес года прогнозные оценки по состоянию экономики в 2020 году были понижены по таким странам, как Венгрия (с -5 до -5,9%), Аргентина (с -7,3 до -10,6%), Мексика (с -7,5 до -9%), Украина (с -3,5 до -5,5%), Кыргызстан (с -4 до -8%), Грузия (с -4,8 до -6%), Азербайджан (с -2,6 до -5%), Армения (с -2,8 до -8%), Таиланд (с -5 до -6,5%), Индонезия (с 0 до -2,2%).

Таким образом, не только для Казахстана, но и для всех стран минувший год стал периодом неимоверного напряжения сил и средств по обеспечению экономической и социальной стабильности в условиях пандемии. При этом явно неважно, «какой бархан больше всех ерошил гребень», главное ведь в том, как это отразилось на работе отраслей экономики, деловой и инвестиционной активности бизнеса, а также социальном положении граждан не только вчера, но и сегодня. Ведь дорога ложка именно к предстоя­щему, а не прошедшему обеду.

Между тем в 2020 году в соответствии с поручением Главы государства Правительство приступило к разработке пакета предложений по реформам в сфере социально-экономического развития, в том числе в налоговой системе.

Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт ­Токаев, отмечая проблему сложности существующей системы налогооб­ложения, поручил Правительству кардинально упрос­тить исполнение налоговых обязательств, а также минимизировать коли­чество налогов и платежей путем оптимизации.

Таким образом, важно, что в итоге всех дискуссий на эту тему в минувшем году Правительство и бизнес-сообщество пришли к тому, что для восстановления и дальнейшего развития экономики Казахстана по выбранной стратегической траектории нужна предсказуемая и совершенная налоговая политика.

Стимулы и приоритеты фискальной политики

По мнению представителей бизнеса, инвесторам важны не только ставки налогообложения, но и условия стабильности и предсказуемости налоговой среды. Во многом это объяс­няется длительными сроками самоокупаемости инвестиций, вкладывае­мых в проекты приори­тетных отраслей экономики, в том числе в сфере АПК, обрабатывающей промышленности, «зеленой» энергетики, ЖКХ и других секторов. С другой стороны, инвесторы должны быть уверены в стабильности и рациональности проводимой экономической и фискальной политики, правила которой должны быть предельно простыми для восприятия и исполнения.

По данным Международного валютного фонда, средний уровень теневой экономики в странах ОЭСР составляет 15%, ВВП на душу населения – 46 тыс. долларов по паритету покупательной способности. Поэтому вовлечение теневого бизнеса в легальную экономическую дея­тельность остается важной задачей и в этих государствах. При этом, как показывает мировой опыт, универсальными мерами здесь могут служить такие подходы, как упрощение налоговых и административных процедур, цифровизация и синхронизация информационных систем, а также обеспечение условий по исполнению действующих законов и правил. Все это положительно отражается на качественном росте экономики, улучшении условий ведения бизнеса, справедливом распределении ресурсов и укреп­лении бюджета.

Как отмечал ранее министр национальной экономики Руслан Даленов, новые законодательные изменения в этой сфере ориентированы на стимулирование притока инвестиций, развитие бизнес-среды, улучшение налогового администрирования. В частности, предусматривается объединение налогов на имущест­во и землю с физических лиц без изменения элементов налога. То есть 2 налога будут уплачиваться единым платежом. При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить.

В целях удобства для налогоплательщиков сроки уплаты налога на транспорт решено перенести на 1 апреля следующего года. Кроме того, законопроектом предлагается внедрить инвес­тиционный налоговый кредит, который будет предоставляться на 3 года по КПН и налогу на имущество. Кредит – беспроцент­ный, но в случае неисполнения условий налогоплательщику будет начисляться пеня. Суть этого новшества состоит в том, что налогоплательщик может договориться с налоговыми органами и получить кредит на уплату подоходного налога и на имущество в течение 3 лет. В сущности, это тот же заем, только у государства. Эксперты уверены, что он сработает на пользу бизнеса при условии, что к этой практике не прицепится вирус коррупционной составляющей.

Между тем на переработку хлопка, производство дрожжей, кондитерских изделий, сахара из свеклы предлагается распространить норму по уменьшению на 70% исчисленной суммы НДС. Предполагается, что это будет стимулировать активный рост предприятий сельхозпереработки и увеличение объема производства отечественных товаропроизводителей. В целях упрощения процедуры возврата НДС при экспорте предлагается предоставить право на применение упрощенного возврата НДС для отечественных производителей в размере 50% без проверки и 50% – после проверки. В числе других мер, имеющих значение для предприятий машинострое­ния, транспортных и прочих отраслей, – распространение льготы по НДС для производства компонентов транспортных средств и сельхозтехники, осво­бождение на 3 года от НДС по регулярным социально значимым автомобильным перевозкам, признание железнодорожных перевозок до морского порта с перевалкой груза на водный транспорт международными с применением нулевой ставки НДС, снижение ставки платы за использование радиочастотного спектра в 10 раз на 5 лет.

Следует отметить, что эффективная налоговая политика – это, по сути, искусство, которое должно служить ценностной, а не только регламентирующей основой государству, бизнес-сообщест­ву и гражданам страны. Люди должны гордиться тем, что у них совершенные налоговые правила, а не сетовать по поводу их топорности и бестолковости. При этом, как отметил Президент Казахстана, необходимо стремиться к эффективному использованию госдоходов, собираемых налоговыми органами по крупицам в казну государства.

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