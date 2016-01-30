Съезд состоялся в преддверии предстоящих в марте выборов в Мажилис, поэтому и повестка дня соответствующая – утверждение новой Предвыборной программы «Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание» и партийного списка кандидатов в депутаты Парламента. Особенно ожидаемым было выступление Лидера партии Нурсултана Назарбаева, в котором Глава государства остановился на ключевых вопросах развития страны и поставил перед партией «Нур Отан» ряд конкретных задач в контексте новой предвыборной программы.

17 лет лидерства

Обращаясь к участникам съезда, которых в зале Дворца Независимости собралось более двух тысяч, Лидер партии отметил, что 17-летнее лидерство «Нур Отана» стало основой конкретных достижений нашей экономики, государства и общества. За это время общий объем национальной экономики вырос в 23 раза, за последние 6 лет появилось 28 новых отраслей, 890 новых производств начали свою работу, страна начала выпускать 400 новых видов продукции, которая ранее здесь никогда не производилась. ВВП на душу населения за 17 лет вырос в 20 раз.

– В рамках реализации предвыборной платформы партия провела огромную работу, обязательства перед народом и намеченные цели выполнены досрочно, – отметил Глава государства.

Так, Казахстан вошел в число 50 лучших инновационных экономик мира. В 1,3 раза вырос объем перерабатывающей промышленности. Доля отечественной продукции в сфере строительства достигла 72%. Реализован ряд крупных инфраструктурных проектов, позитивный эффект от которых могли оценить все казахстанцы, и принята в реализацию широкомасштабная гос­программа «Нұрлы жол». Обеспеченность детей до 6 лет дошкольным воспитанием и образованием достигла 82%. Активно ведется жилищное строительство.

В прошлом году, кстати, также на съез­де партии, был дан старт Пяти институциональным реформам, реализация которых подробно расписана в Плане нации «100 конкретных шагов». Как напомнил Нурсултан Назарбаев, для их законодательного обеспечения принято 59 новых законов.

– С 1 января 2016 года мы живем уже в условиях новой правовой институциональной среды, обеспечивающей реализацию намеченных Пяти реформ, настолько важных, что практически весь мир наблюдает за происходящими у нас в стране процессами. Сегодня все государственные органы ведут активную работу по каждому направлению, и уже имеются конкретные результаты, – отметил Президент.

Страна с рейтингом «ААА»

Нурсултан Назарбаев остановился и на том, что уже сделано в рамках осуществления каждой из Пяти институциональных реформ.

Так, с целью создания современного профессионального госаппарата уже внедрены принципы меритократии, сформирована новая трехступенчатая система отбора на госслужбу и обеспечен полный переход к карьерной модели работы. Законодательно исключена возможность командных перемещений. Впервые введены новые институты уполномоченного по этике в госорганах, а также антикоррупционного мониторинга.

В рамках второй реформы – верховенство закона – уделено особое внимание модернизации судебной системы, реформе правоохранительных органов, важно создать новую систему юридической коммуникации для инвесторов и бизнеса в целом. На смену пятизвенной судебной структуре с начала года пришла трехсменная. Уже работает новая специализированная коллегия Верховного суда, а также международный совет при Верховном суде. Высший судебный совет теперь действует как автономная структура с собственным аппаратом. Сокращено участие прокуратуры в граж­данском судопроизводстве. Во всех регионах страны начали работать местные полицейские службы.

Третья реформа обеспечивает продолжение процесса индустриализации и экономического развития нашей страны.

Как подчеркнул Глава государства, наша республика должна видеть перед собой абсолютную цель: достичь международного странового рейтинга «ААА» – это высший уровень, который на языке мирового бизнеса будет означать, что Казахстан – это стабильная страна, способная выполнить взятые на себя обязательства в любых условиях.

Казахстаном принимаются последовательные меры для улучшения бизнес-клима­та. Только за последнее время во всех регионах открыты секторы обслуживания инвесторов по принципу «одного окна». С 1 января 2016 года всем инвесторам из одного источника предоставляется свыше 350 государственных услуг и разрешений. Повышен правовой статус бизнес-омбудсмена, для защиты прав иностранных инвесторов действует институт инвестиционного омбудсмена. В прошлом году внедрен безвизовый режим для граждан 19 государств, основных финансовых парт­неров Казахстана. Создан Международный финансовый центр «Астана». Внедрено электронное таможенное декларирование, начат процесс интеграции налоговых и таможенных органов.

Президент отметил, что, несмотря на глобальный кризис, который наблюдается во всем мире, государство продолжает социальную поддержку населения. В недавнем Послании было заявлено о повышении с 1 января текущего года зарплат работников здравоохранения, образования, социальной защиты, увеличении размеров соцпособий по инвалидности, утрате кормильца, стипендий. С 1 января индексирована солидарная пенсия с опережением уровня инфляции на 2%. Также в нынешнем году повышена зарплата госслужащим корпуса «Б».

– Таким образом, даже в этих тяжелейших условиях мирового кризиса, который, безусловно, нас задел, мы обещания перед народом выдерживаем во что бы то ни стало. Это сегодня по силам не всем государствам мира, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В рамках четвертой реформы, продолжил Глава государства, принята базовая основа для формирования Нации Единого Будущего – это концепция укрепления и развития казахстанской идентичности и единства. При этом Президент особо отметил, что, по сути, все Пять реформ работают на укрепление идентичности, единства, стабильности в нашем многонациональном, многоконфессиональном обществе.

Пятая реформа – формирование подотчетного государства. В этом направлении формируется система открытых дверей для каждого гражданина. Уже внедрена практика ежегодных публичных отчетов руководителей госорганов перед населением. Усилена роль общественных советов при госорганах, что повысит прозрачность принятия государственных решений. Начато внедрение новой системы оценки госорганов. Будет создана государственная корпорация «Правительство для граждан».

– Казахстан первым среди новых независимых государств реализует Пять институциональных реформ на основе базовых стандартов ОЭСР, – подчеркнул Глава государства. – Мы первый месяц работаем по новым законам и вот что смогли сделать на старте. Работа продолжается и будет контролироваться так, чтобы все «100 шагов» были выполнены и работали на благо народа.

Лидер партии «Нур Отан» обратил особое внимание на важность разъяснения сути и важности тех преобразований, что намечены в стране.

– Эффективная реализация всех Пяти реформ – ключ нашего успеха в ХХI веке. «100 шагов», по сути, – это 100 моих предметных решений по системным вопросам дальнейшего развития страны. Для того чтобы План нации был выполнен, помимо работы национальной комиссии, необходимы профессиональные действия государственных служб на всех уровнях. Поэтому акимам и всей системе партии «Нур Отан» следует считать это одной из главных задач. План нации является ядром нашей новой предвыборной программы на предстоящий пятилетний период, – сказал Президент.

Жизнь в новой реальности

Президент подчеркнул, что весь мир сегодня переживает сложный противоречивый этап развития. Идут структурные изменения глобальной экономики. Снизились мировые цены на сырье, но благодаря той политике по диверсификации экономики, которая активно проводилась в стране, Казахстан способен перестроиться и преодолеть возникшие в связи с этим сложности.

Высокой ценой кризиса является волатильность мировой финансовой системы в целом. Большинство мировых валют неустойчиво, девальвируется – это реакция национальных финансовых систем на тренды мировой экономики. Снижающаяся динамика курса тенге – это объективный процесс, связанный с мировой экономической конъюнктурой. Ни стране в целом, ни каждому ее гражданину в частности в долгосрочной перспективе невыгодно центральное регулирование курса национальной валюты – такой подход, как отметил Глава государства, мог бы привести к катастрофическим последствиям для экономики страны.

Еще одно условие новой реальности – процесс изменения в системах международных отношений, который происходит весьма непросто, через всплеск обострения противоречий между ведущими державами. Международные политики активно используют шаги взаимного давления, торговые барьеры, экономические санкции, что противоречит всем разумным правилам ведения бизнеса и построения экономики. На порядок упало доверие между ведущими государствами мира, а значит – не выполняются принятые ранее странами международные обязательства, правила.

Ряд аспектов мировой политики, по словам Главы государства, приобрел противоречивый характер. Например, решена многолетняя проблема с Иранской ядерной программы с одной стороны, а с другой – проводятся испытания в Северной Корее. В борьбе с терроризмом в Сирии и Ираке участвуют больше стран, но перспективы внутреннего регулирования там стали еще более отдаленными. Терроризм и экстремизм возникают там, где нет внутреннего порядка, нет стабильности.

Как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, Казахстану, планируя свое развитие, необходимо учитывать все те объективные обстоятельства, которые есть сегодня в мире.

– Следует научиться жить в этой новой реальности. Находить возможности для развития, умело преодолевать риски, – сказал Глава государства.

При этом Председатель партии «Нур Отан» подчеркнул, что новые вызовы – это и новые возможности для того, чтобы стать более эффективной страной и нацией. Он выразил уверенность, что успешный 25-летний опыт суверенного развития – это ценнейший ресурс, благодаря которому удастся преодолеть все сложности и уверенно идти в будущее как процветающее государство.

Поддержать людей

– В ближайшие пять лет миссия лидерства партии «Нур Отан» будет заключаться в трех ключевых понятиях – единство, стабильность и созидание. Если раскрыть эти понятия, это и будет нашим ответом всем сложностям и перипетиям XXI века, в котором нам предстоит жить, – продолжил свое выступление Глава государства.

Именно эти слова дали название новое предвыборной программе «Нур Отана» – «Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание». Говоря о сути новой платформы, Нурсултан Назарбаев остановился на пяти ее основных «столпах»: это антикризисная стабилизация; структурная модернизация экономики; новые стандарты качества жизни казахстанцев; государство конституционного патриотизма; региональная стабильность, интеграция и безопасность.

Первое направление – это антикризисная стабилизация. Глава государства напомнил, что принят Антикризисный план, при разработке которого предусмотрены разные варианты изменения конъюнктуры цен на наши основные экспортные товары. План предусматривает оперативные меры, направленные на поддержку деловой активности и занятости населения. Создание рабочих мест, как подчеркнул Президент, сегодня становится вопросом номер один во всем мире. В Казахстане только в текущем году в республиканском бюджете на эти цели предусмотрен специальный резерв в сумме 225 млрд тенге.

– Мы поддержим людей труда через актуализацию «Дорожной карты занятости-2020». В 2015 году на программу «Нурлы жол» предусмотрено 770 млрд тенге, освоено 93%. Возведено и реконструировано почти 500 километров автомобильных дорог. Построено 7 000 квартир, дополнительно к этому по линии Жилстройсбербанка введено 3 700 квартир, также сдан 51 объект образования. 100 млрд тенге выделено в поддержку предпринимательства. Оказано содействие АПК, автопроизводителям и другим отраслям. Это результат одного года работы. В дальнейшем будут увеличены объемы финансирования на микрокредитование частного бизнеса, переподготовку и повышение квалификации работников. В целом реализация проектов «Нұрлы жол» в течение ближайших лет обеспечит создание 400 тысяч рабочих мест, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Отметил Глава государства важность недопущения спекулятивного роста цен на социально значимые товары. В связи с этим необходимо увеличить объем выпуска продукции в нашей стране.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за годы независимости в стране были созданы все необходимые условия для развития бизнеса.

– Мы вырастили много состоятельных людей, в нашей стране они смогли заработать капитал. Теперь необходимо легализовать заграничное имущество и вкладывать средства в Казахстан. Сегодня в республике проводится приватизация. Они могут принять в ней участие, получить объекты и извлекать доходы, создавая рабочие места для казахстанцев и развивая производство, поднимая экономику страны, – сказал Президент.

Было подчеркнуто, что вся система государственных расходов станет базироваться на принципе строжайшей экономии, которая, при этом, ни в коем случае не будет осуществляться в ущерб Казахстану и казахстанцам. Как отмечалось, нужно просто вести себя в своей стране как рачительные хозяева, бережливо и ответственно относиться к бюджетным средствам – к деньгам народа.

Кроме того, Елбасы в своем выступлении указал, что в качестве дополнительного источника для экономического роста может выступить межрегиональная кооперация и поручил акимам активнее работать в этом направлении.

Драйверы экономического роста

Что касается структурной модернизации экономики, то здесь, как отметил Глава государства, основной упор будет делаться на приоритетном развитии четырех базовых отраслей – это цветная металлургия, нефтегазовый сектор, агропромышленный комплекс, а также наука и технологии.

В цветной металлургии важно выйти на высокие переделы, то есть на производство товаров с высокой добавленной стоимостью. По словам Нурсултана Назарбаева, переход на четвертый и пятый переделы в цветной металлургии позволит довести в 2021 году долю экспорта продукции этой отрасли до 20%.

Второе важное направление – повышение конкурентоспособности нефтегазового сектора.

– Мы ожидаем, что будет начата коммерческая добыча на месторождении «Кашаган». Увеличение производства ТОО «Тенгизшевройл» обеспечит дополнительные объемы нефти. Необходимо завершить расширение мощности Каспийского трубопроводного консорциума. Также завершается строительство газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. Ставлю задачу к 2018 году полностью закрыть потребности нашего рынка отечественными нефтепродуктами: бензином, дизтопливом, авиакеросином и газом. Важно провести либерализацию рынка нефти и газа, вернуть коммерческие функции нефтеперерабатывающим предприятиям. К 2021 году объемы добычи нефти в стране достигнут 92 миллионов тонн в год, – сказал Президент.

Особое внимание было обращено на важность создания благоприятных условий для инвестиций в электроэнергетический комплекс.

– В 2019 году запланировано внедрение единого закупщика мощности на базе KEGOK. Мощный стимул развитию отечественного сектора возобновляемой энергетики придаст предстоящая международная выставка «ЭКСПО-2017». Это будет важный шаг к грядущей «зеленой экономике», – сказал Нурсултан Назарбаев, отметив, что строительство объектов международной выставки ведется по графику, все сооружения будут сданы в срок и предоставлены странам-участницам для наполнения павильонов.

Аграрный сектор, как подчеркнул Президент, является одним из ключевых драйверов экономического роста Казахстана.

– Сегодня мы переходим к субсидированию произведенной продукции, что приведет к рачительному использованию сельскохозяйственных земель и улучшению работы аграрного комплекса. Внедрение новых технологий и инфраструктуры производства должно привести к росту производительности труда в сельском хозяйстве в 1,5 раза, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил важность развития в Астане трех научно-технологических кластеров – высоких технологий, биомедицинского и геологического. Кроме того, в Парке инновационных технологий Алматы будут сформированы не менее 2 новых экспортоориентированных направлений, региональный стартап-хаб и 5 центров развития технологий с участием транснациональных корпораций. Глава государства указал на значимость данных проектов в свете наступающей Четвертой промышленной революции.

Президент также обратил внимание на стремительное развитие цифровых технологий.

– Цифровая революция – это серьезный вызов для нынешнего миропорядка. Например, цифровые державы уже к 2020 году могут лишиться 5 миллионов рабочих мест. Поэтому нам надо широко инвестировать в доступное для всех образование – от детского сада до профессионального, обучать сотрудников. Причем в этом должен участвовать каждый, а не только государство. Бизнес должен мыслить перспективно, вкладывать в это свободные средства, обучая и создавая рабочие места, – сказал Глава государства.

Также Лидер партии «Нур Отан» отметил, что в соответствии с государственной программой «Нұрлы жол» будет всемерно развиваться транзитно-транспортный потенциал страны.

– В текущем году завершается строительство магистрали «Западная Европа – Западный Китай». Реализуются еще 2 перспективных проекта – Евразийский трансконтинентальный коридор и Транскаспийский маршрут. Идет строительство паромного комплекса в порту Курык Мангистауской области, реконструируется международный аэропорт Астаны. Будет продолжено развитие логистической сети контейнерных перевозок. Уже сейчас товары из порта Ляньюньган везут через Казахстан в Европу. За счет всего этого ежегодный прирост объема ВВП составит в среднем 5%, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Социальные стандарты

Уровень государства во многом определяется стандартами качества жизни его граждан, поэтому вполне логично, что их повышение также отражено в целях и задачах новой партийной предвыборной платформы.

Президент проинформировал, что в рамках принятой государственной программы развития здравоохранения на 2016–2019 годы «Денсаулық» будет увеличена доля частного сектора в оказании гарантированного объема базовой медицинской помощи. Широкое развитие получит государственно-частное партнерство при строительстве социальных объектов.

В текущем году предстоит принять обновленную государственную программу развития образования и науки.

– Сейчас ведется строительство 34 школ, чтобы окончательно уйти от трехсменного обучения. С 2017 года начнется реализация нового проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». С 2019 года будет обеспечено бесплатное получение первой рабочей профессии выпускниками школ. Необходимо обеспечить тесную связь процесса обучения с производством, предусмотреть формирование у молодежи навыков и умений, востребованных на рынке труда, привлечь работодателей к процессу подготовки кадров, – сказал Глава государства. Он отметил, что стремление молодежи получить высшее образование похвально, но образование человеку необходимо не ради диплома, а ради знаний, умений, навыков, благодаря которым можно найти себе работу. Поэтому возможность получить хорошую рабочую профессию, наличие которой всегда обеспечит человека гарантированным заработком – это чрезвычайно важно и необходимо, чтобы дети это понимали.

Особый вопрос – поддержка социально уязвимых слоев населения, людей с ограниченными возможностями. Здесь, как рассказал Президент, будет внедряться новая система адресной социальной помощи.

– Размеры пособий будут назначаться в зависимости от уровня дохода каждой семьи. При этом трудоспособные члены таких семей обязаны будут участвовать в региональных программах занятости. Многодетным и малообеспеченным семьям будет выплачиваться единое пособие, равное сумме ныне получаемых нескольких социальных выплат. Новая жилищная политика будет ориентирована на масштабное строительство арендного жилья. «Нур Отану» надо уделять больше внимания проблемам людей, быть во главе этой работы. В этом плане есть неплохой опыт. Например, при содействии наших партийных организаций более 22 тысяч граждан с ограниченными возможностями смогли трудоустроиться – это похвально. Жасотановцам следует быть инициатором таких патриотических начинаний, – сказал Президент.

Стабильность внутренняя и внешняя

Четвертое направление предвыборной платформы – государство конституционного патриотизма. Его главными принципами Нурсултан Назарбаев назвал правопорядок, всеобщее законопослушание и безопасность.

– Надо решительно пресекать действия любых лиц, которые преследуют цели нарушить единство страны и ее народа, – подчеркнул Президент.

Стабильность и безопасность вместе с тем важны не только внутри государства, но и за его пределами. Поэтому наша страна будет укреплять отношения стратегического партнерства с Россией, Китаем, США, ЕС, государствами СНГ и соседями по Центральной Азии.

– В интересах мира и безопасности важно сделать все, чтобы Центральная Азия оставалась территорией стабильности, сотрудничества и добрососедства. Поэтому Казахстан еще раз призывает своих соседей по Центральной Азии к возобновлению многосторонних форматов сотрудничества. Это послужит усилению экономического и геополитического потенциала всего региона. Мы будем всемерно способствовать укреплению процессов евразийской интеграции. Скажу однозначно, что партия «Нур Отан» позиционирует себя как партия евразийских оптимистов, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в рамках Евразийского экономического союза важно последовательно осуществлять шаги по формированию общих рынков.

– Казахстан будет участвовать в работе по новому проекту, предложенному Китайской Народной Республикой, – Экономическому поясу Шелкового пути. Мы уже подписали с КНР совместную программу строительства предприятий с участием китайского капитала в химической, металлургической и транспортной отраслях, машиностроении и энергетике. Казахстан выступил инициатором новой масштабной интеграционной идеи Большой открытой Евразии, – сказал Президент.

Глава государства также напомнил о подписании нашей страной Соглашения о расширенном партнерстве с ЕС и вступлении в ВТО.

Президент отметил, что в то время, когда в мире возникают новые угрозы безопасности, наша республика призывает международное сообщество к восстановлению глобального доверия и мира.

– Мы обращаемся ко всем странам мира с призывом объединиться, чтобы устранить угрозу распространения и совершенствования оружия массового уничтожения, а также международного терроризма. Это необходимо сделать сегодня, чтобы завтра нашим детям и внукам жилось спокойно на планете, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Завершая свое выступление, Президент страны – Лидер партии «Нур Отан» подчеркнул, что возглавляемое им политическое объединение готово к взаимодействию со всеми политическими силами нашей страны.

Елбасы пожелал своим однопартийцам активной предвыборной работы и успехов на голосовании, выразив уверенность что народ страны вновь подтвердит свое доверие «Нұр Отану», который, в свою очередь, как партия конкретных дел, всегда выполняющая свои обещания, вновь будет работать на благо страны и народа. Он подчеркнул, что сейчас важно до каждого избирателя донести суть предвыборной платформы партии.

– Наш общий интерес – стабильный, единый, процветающий Казахстан. Вперед, «Нур Отан»! Вперед, Казахстан! – завершил свою речь Президент.

Взят предвыборный старт

Как отметил заместитель Председателя партии «Нур Отан» Аскар Мырзахметов, главным достижением нашего независимого государства является то, что Казахстан стал полноправным авторитетным участником мирового сообщества. Это достижение международные эксперты связывает с деятельностью Президента Нурсултана Назарбаева.

– Наша страна переживала разные периоды, и благоприятные, и неблагоприятные, – подчеркнул А. Мырзахметов. – Сейчас для нас период масштабных преобразований, началась реализации предложенного Елбасы Плана нации «100 конкретных шагов», в связи с чем на партию «Нур Отан» возлагается большая ответственность.

О том, что принятые в Казахстане стратегические программные документы содержат комплекс конкретных задач, которые позволят стране преодолеть кризисный период, говорил на съезде и известный государственный и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков. Он акцентировал внимание аудитории на том, что в мире складывается сложная ситуация, нарастают политические противоречия, развивается финансовый и экономический кризис.

– Великие державы вступают в конфронтации, остро стоит проблема беженцев, вводятся международные санкции, и их последствия не могут не сказаться на разных странах, в том числе и на нашей, – считает Мырзатай Жолдасбеков. – Однако в Казахстане не наблюдается никаких панических настроений, поскольку у нас есть четкая программа действий и Лидер, который уже проводил нашу страну через испытания, который смог предвидеть и этот кризис. В Казахстане по инициативе Президента приняты упреждающие документы, такие, как стратегия «Казахстан-2050», программа «Нұрлы жол» и План нации «100 конкретных шагов». Все эти задачи поставлены для того, чтобы мы могли достойно выйти из череды испытаний.

Он также отметил, что ряд визитов лидеров государств в Казахстан, а также визиты Президента РК Нурсултана Назарбаева в развитые страны мира являются свидетельствами того, что Казахстан признан в мире как состоявшееся государство.

Время высоких технологий

Одной из ключевых тем на съезде стали инициативы по развитию в Казахстане новых высокотехнологичных производств. Именно благодаря новым предприятиям, как отметил аким Астаны, член политсовета партии «Нур Отан» Адильбек Джаксыбеков, столица вошла в число четырех регионов-доноров государственной казны.

– В летопись нашей независимости золотой строкой вписан такой проект, как Астана. Этот город – детище Президента, город, которым гордится вся страна и восхищаются гости Казахстана, – сказал аким столицы. – Важно отметить, что за время становления Астаны валовой региональный продукт города вырос более чем в 156 раз и достиг уровня 4 триллионов тенге. Объем инвестиций вырос в 40 раз, только 2015 году он составил 773 миллиарда тенге, а общий объем инвестиций за все годы становления Астаны превзошел более 6 триллионов тенге.

Так, по его информации, объем поступлений в государственный бюджет из Астаны вырос с 1997 года в 63 раза и достиг более 850 млрд тенге в год, собственные доходы столицы за это время увеличились в 29 раз и сегодня составляют 200 млрд тенге. Бюджет города за эти годы вырос в 50 раз и достиг 215 млрд тенге.

– Можно сказать, что затраты государства на строительство Астаны полностью возмещены, – констатировал Президент, отмечая успехи в развитии главного города страны. – То есть Казахстан обогатился на целый город, и этот город дает стране отдачу за счет производимой продукции.

Аким в свою очередь подтвердил, что Астана стала городом современной наукоемкой индустрии.

– В городе действуют десятки предприятий различных отраслей, еще десятки в процессе становления. Выпускается продукция с высокой добавленной стоимостью, многие ее наименования идут на экспорт. За 18 лет показатель объемов промышленного производства вырос в 23 раза и достиг 344 миллиарда тенге, – добавил Адильбек Джаксыбеков.

По словам акима столицы, вопреки непростой ситуации с ценами на нефть, Астана и другие регионы страны, где нет развитого нефтяного или горнорудного секторов, убедительно показывают, что быстрое индустриальное развитие, освоение новых технологических переделов, создание современной инфраструктуры, это те рычаги, которые в самое сложное время удерживают экономику на высоком уровне.

Как подчеркнул аким, большой авторитет далеко за пределами Казахстана завоевали ведущие вузы Астаны. Здесь реализован уникальный проект по созданию суперсовременного Назарбаев Университета. Этот вуз нового поколения создан «с чистого листа», с участием ведущих мировых ученых. Он сочетает в себе три основных компонента – образование, исследования и инновации, и уже сейчас генерирует идеи, востребованные временем, внедряемые в производство.

– Астана уже стала городом всеобщего труда, – констатировала Адильбек Джаксыбеков. – В этом городе работают высокопрофессиональные специалисты, созданы тысячи рабочих мест. По сути, в Астане можно говорить о нулевой безработице. Численность зарегистрированных безработных в городе составляет менее 2000, и большая часть этих людей охвачена переподготовкой, для их последующего трудоустройства достаточно вакансий.

Вопросу подготовки молодых технически ориентированных профессионалов посвятила свое выступление на съезде директор Прикаспийского современного колледжа, член Политсовета партии Бахытгуль Хаменова. Она высказала благодарность Главе государства от имени 38 тыс. казахстанских преподавателей и полумиллиона учащихся профессионально-технических колледжей за инициативу реализации проекта, благодаря которому станет доступным для всех бесплатное профессиональное образование. Участница съезда отметила, что и для реализации инфраструктурной программы «Нұрлы жол», и в условиях Четвертой технической революции именно специалисты технического профиля будут самыми востребованными. А значит, казахстанская молодежь будет хорошо подготовленной и конкурентоспособной.

В свою очередь делегат от промышленного сектора - заместитель директора фабрики производства окатышей Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения Ринат Исмуханбетов доказал, что профессионалы обеспечены работой даже в кризисные периоды.

– Проекты, инициированные Главой государства, помогают сейчас выстоять казахстанскому производству, – сказал он, выступая на съезде. – Мы знаем, что все это было бы невозможно без личной поддержки Лидера Нации. Я имею ввиду прежде всего то, что Нурсултан Абишевич инициировал техническую модернизацию нашего завода, которая позволила заключить три инвестиционных проекта на сумму 250 миллиардов тенге. Мы успешно работаем сейчас над этими проектами.

По словам заместителя директора фабрики именно благодаря поддержке производства, заложенном в стратегических программах Главы государства, даже в кризисное время на предприятиях сохраняются рабочие места и платится достойная зарплата специалистам.

Сельчане не подведут

Благодарность Главе государства за повышенное внимание к развитию аграрного сектора и принятые в поддержку этой отрасли в Казахстане законы выразил директор ТОО «Агрофирма «Родина», Еңбек Ері, член Политсовета партии Иван Сауэр.

В предвыборной программе партии аграрии услышали ответ на главный вопрос: какова будет политика в сфере АПК.

– Ваше пристальное внимание к сельскохозяйственной отрасли связано не только с тем, что на селе проживает почти половина населения страны, но и с тем, что Вы всегда видели колоссальные возможности и перспективы села, – подчеркнул Иван Сауэр. – В новой стратегии развития базовых отраслей аграрный сектор станет одним из ключевых драйверов экономического роста Казахстана. Это вселяет в нас уверенность в будущем, а также ответственность за происходящее сейчас.

Он отметил, что впервые в развитии АПК стало акцентом развитие инфраструктуры для сельского хозяйства, аграрной науки, внедрения новых технологий.

– В результате только производительность труда за 5 лет должна вырасти в 1,5 раза, и это – вполне выполнимые задачи, – считает руководитель агрофирмы «Родина». – Мы уже сейчас уверенно входим в десятку крупнейших экспортеров зерна в мире, казахстанская пшеница – мировой бренд. У нас накоплен колоссальный отечественный опыт выращивания зерновых. Уверен, эти показатели не являются пределом.

О том, какую отдачу может давать сельскохозяйственный проект, он рассказал на примере своего хозяйства. Так, объем валового продукта АФ «Родина» в 2015 году приблизился к отметке 5 миллиардов тенге, причем, продукция животноводства на протяжении 3 лет составляет более 40%, что говорит о высокой степени диверсификации производства. При этом, среднегодовой рост производительности труда превышает 17% и достиг более 9 млн тенге на одного работника.

– У нас строится молочный животноводческий комплекс на 1 000 голов коров, который будет запущен в первом полугодии текущего года. Существенную роль в реализации этого и других проектов сыграла программа «Агробизнес-2020». Мы приступили к сдаче и заселению 20 домов для молодых специалистов, построенных по программе «Нұрлы жол». Об этом еще два года назад никто не мог мечтать. По этой же программе в текущем году начнется строительство дороги, которая свяжет несколько населенных пунктов региона автомагистралью и сократит протяженность пути на 35 километров, – рассказал Иван Сауэр.

Также он подчеркнул, что сельчане в Казахстане с огромным энтузиазмом и надеждами приняли новый закон о государственно-частном партнерстве.

– Все, кто в благоприятные годы делал накопления с прицелом на работу в аграрном секторе, теперь в рамках этого закона смогут реализовать проекты, которые откладывали, – пояснил он. – Новые проекты и дадут тот результат, который намечен в программе партии. Кроме того, следуя положениям Плана нации «100 конкретнывх шагов», более 200 тысяч предпринимателей-аграриев смогут взять в частную собственность 97 миллионов гектаров земель. Это позволит поднять отрасль на новый уровень.

От имени представителей аграрного сектора Иван Сауэр выразил поддержку реформированию процедур субсидирования агропромышленного комплекса, которое предполагает перевод субсидий на адресный принцип, под конкретную производимую продукцию.

– Также аграрии всецело поддерживают озвученную сегодня Предвыборную программу партии «Казахстан-2021: единство. Стабильность. Созидание». Нам остается только работать. Сельчане не подведут! – заверил руководитель агрофирмы.

Дороги, которые нас выбирают

О значении для Казахстана создания новых дорог шла речь в выступлении делегата съезда, мастера Северо-Восточного филиала ТОО «Казахдорстрой» Дмитрия Цурского. От имени всех своих коллег-«дорожников» он выразил Президенту благодарность за внедрение программы «Нұрлы жол».

– Хочу доложить Вам о скорой сдаче нового моста через Иртыш вблизи Павлодара, – сказал делегат, обращаясь к Президенту. – Первые машины по нему пойдут уже в текущем году, этот мост станет самым длинным во всей Центральной Азии, его протяженность – 12,5 километра. Мост будет сдан в числе первых проектов программы «Нұрлы жол» и станет частью большого международного проекта «Западная Европа – Западный Китай».

Дмитрий Цурский считает: благодаря тому что Президент уделяет особое внимание развитию дорожного строительства в Казахстане, Павлодарский регион станет крупным транспортно-логистическим центром.

– Новую дорогу, которая пройдет через наш регион, можно смело назвать «линией жизни», – сказал выступающий. – Вокруг нее буквально кипит жизнь, развивается транспорт, торговля, производство. Большая часть строительных материалов, которые использованы – отечественные. А ведь таких дорог будет еще очень много. Если сложить все дороги и мосты программы «Нұрлы жол», получится трасса от Астаны до Лондона. Эти дороги принесут достаток в наши дома. Программа «Нұрлы жол – путь в будущее» это наше национальное наследие и бесценное богатство.

Глава государства поддержал идеи Дмитрия Цурского о развитии дорожной отрасли и подчеркнул, что программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» предусматривает широкий спектр новых проектов, затрагивающих целый комплекс отраслей экономики.

– Реализуя программу «Нұрлы жол», мы не только строим новые дороги и мосты. Одновременно проводится модернизация жилищно-коммунального хозяйства, возводится доступное жилье. А если говорит о дорогах, то сегодня вся страна занята масштабным строительством транспортных магистралей от Астаны во все регионы, по «лучевому принципу». Эти дороги строятся на века, они будут служить нашим детям и внукам, – сказал Президент.

Делегаты съезда также отмечали, что одним из главных приоритетов Предвыборной программы партии «Нур Отан» является единство народа Казахстана, взаимопонимание, межнациональное и межконфессиональное согласие.

– Мы все отчетливо понимаем, как хрупок мир, как бесценно то, что нам удалось сохранить сегодня – наше единство. Вы всегда ставили эти ценности во главу угла, Вы смогли сплотить и повести за собой многонациональный, казахстанский народ, и благодаря этому Казахстан состоялся, как сильное, независимое государство, – с такими словами обратилась к Главе государства журналист, телеведущая Майя Бекбаева.

Как было отмечено на съезде, единство стало главным элементом Казахстанской модели построения полиэтнического общества, залогом успешного развития и становления нашего государства, – этой уникальной выбранной страной дороги, которая во всем мире признана, как Казахстанский путь.

Преемственность поколений

Вторым ключевым вопросом повестки дня съезда партии стало утверждение партийного списка кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента на выборах, назначенных на 20 марта 2016 года. При формировании списка, как отмечено на съезде, сохранена преемственность поколений. Так, в состав кандидатов вошли 33 депутата V созыва Мажилиса, среди которых Майра Айсина, Ирина Аронова, Куаныш Султанов, Абай Тасболатов, Шавкат Утемисов, Айгуль Нуркина и другие. Также претендентами на места в Парламенте стали Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, заместитель Премьер-Министра РК Дарига Назарбаева, министр финансов РК Бахыт Султанов, шесть акимов областей, ряд акимов районов и заместителей акимов разных уровней.

Кроме того, список кандидатов пополнился звездами казахстанского спорта и эстрады. Так среди претендентов на кресла в Мажилисе олимпийские чемпионы Илья Ильин и Серик Сапиев, чемпион мира по боксу Геннадий Головкин, певец Кайрат Нуртас.

В числе кандидатов также известные в республике политики и общественные деятели.

Как отмечали участники съезда, анализируя список, состав кандидатов в депутаты Мажилиса от партии «Нур Отан», в сравнении с предыдущим V созывом, обновлен примерно на 60%. Всего в партийный список вошли 127 кандидатов.

Нурсултан Назарбаев пожелал выдвинутым партией кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента успехов в предстоящей избирательной кампании.

– За выборами будут следить много наблюдателей из разных стран мира. Они должны пройти открыто, честно и в конкурентной борьбе. Кандидатам следует подготовиться и со знанием дела, убедительно разъяснять населению результаты деятельности партии и ее планы. Хочу выразить искреннюю благодарность депутатам, работавшим во время прошлого созыва и проделавшим огромную работу. Обновление списка кандидатов в депутаты от партии продиктовано стремлением к омоложению состава ее представителей, важностью включения необходимых на данном этапе специалистов, – сказал Нурсултан Назарбаев.