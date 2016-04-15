​Казахстан – адаптация к «привычному» кризису

Важной и перспективной сферой нацио­нальной экономики становятся отрасли услуг. Эта сфера, согласно международной статистике, считается производственной, а труд производительным. Длительное время в советской статистике отрасль относилась к разряду «непроизводственная сфера». Исходя из этого, отношение к ней считалось как бы вторичным. И хотя в настоящее время официальное положение этой отрасли изменилось, в общественном сознании стереотипы все еще сохраняются. Вместе с тем эта сфера становится ведущей в экономике страны, и, соответственно, внимание к ней должно быть адекватным.

Доля сферы услуг в экономике в 2015 г. увеличилась до 23,2 трлн тенге и достигла 56,8% ВВП страны (40,8 трлн). Такие изменения соответствуют мировым трендам. В развитых странах доля сферы услуг превышает 80% и более (см. табл.).

Доля услуг в экономике страны только за период 2013–15 гг. увеличилась на 5,2%, достигнув 56,8%, промышленности снизилась на 13,1%, а в горнодобывающей промышленности уменьшилась на 11,6% до 18,3%.

В структуре услуг происходят динамичные изменения. Растет доля услуг, выполняемых на основе информационных технологий, с использованием Интернета, в режиме онлайн, дистанционного обучения, телемедицины. Отрасли, особенно СМИ, все больше внимания уделяют рекламе, продвижению товаров и услуг. В социальной сфере, образовании и медицине все больше перекрестных услуг реализуется через предприятия и организации частной собственности, а в негосударственном секторе размещается все больше заказов на услуги бюджета. В стране растут услуги предприятий и организаций, находящихся в иностранной собственности.

Темпы роста сферы услуг в 2015 г. несколько замедлились – до 102,3%, тогда как в 2014 г. они составляли 105,7%. В 2014 г. относительно высокие темпы роста показали: торговля – 108,1%, информация и связь – 108,1%, административные и госуслуги – 107,4%, транспорт и логистика – 107,2%, искусство, развлечения – 106,8%. В 2015 г. таких показателей не достиг ни один из видов услуг. Так, наиболее высокие темпы достигнуты в транспорте и логистике – 105,5%, госуправлении – 104,3%, проживании и питании – 103,9%, образовании – 103,2%, финансах и страховании – 103,1%, здравоохранении – 103,1%.

Статистика услуг в нашей стране находится на стадии формирования. Она ведется по уровням, видам классификации, формам собственности, источникам финансирования, отраслям, регионам. В системе Национальных счетов показатели услуг учитываются в укрупненном виде. В статистическом бюллетене «Услуги» целый ряд услуг детализирован.

В сфере услуг ведущее место продолжает занимать торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов. В 2015 г. она достигла 6 960,6 млрд тенге, или 30,0%, что равноценно 17,07% ВВП страны. Доля этих услуг растет. Так, эти показатели в 2013 г. составляли 26,3% и 13,6% соответственно. Доминирует в этом виде услуг розничная торговля (6 389,6 млрд тенге). Этот показатель в 2015 г. несколько снизился – 92,3%. Здесь постепенно торговля переходит к торгующим предприятиям (52,5%), на долю рынков и индивидуальных предпринимателей приходится 47,5%. Доля торговли непродовольственными товарами выросла до 64,8%, продовольственными товарами снизилась до 35,2%. Это связано с ростом доходов. В развитых странах на продовольствие тратится от 8 до 12% семейного бюджета. В США на эти цели уходят 8–10% семейного бюджета, в Великобритании – от 11–12%.

В последние годы растут в стране услуги электронной торговли, которые достигли 10,6% всего объема. Товарооборот через Интернет в Казахстане превысил 73,5 млрд тенге, электронные платежи – 39,0 млрд тенге. Мировая интернет-торговля быстро развивается, и ее объем в 2015 г. оценивается в 1,77 трлн долл., что составляет порядка 8,8% всей мировой торговли.

Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание) составили 296,5 млрд тенге, в т. ч. доля Алматы 22,3%, Астане – 11,6%, Атырау – 9,9%, ЮКО – 8,4%. Все больше населения питается в 26,7 тыс. столовых, кафе и ресторанах, число которых в ЮКО составляет 6,2 тыс., Астане – 2,3 тыс., Алматы – 1,9 тыс. В Казахстане растет число ресторанов доступного питания. Особенно активны на подобном отечественном рынке итальянские рестораторы.

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств составили 63,8 млрд тенге. В Казахстане число легковых автомобилей превысило 4 млн ед., в т. ч. в Алматинской области – 488,2 тыс., Алматы – 475 тыс., ЮКО – 464,8 тыс., Карагандинской области – 388 тыс., ВКО – 300 тыс., Астане – 230,1 тыс. ед. И услуги по их обслуживанию растут ежегодно. По оценке, более 50% этого рынка все еще находится в «тени». Более широкая легализация этого рынка должна способствовать не только более полному учету этих услуг, но и упорядочить, узаконить, полнее защитить права автовладельцев на этом рас­тущем рынке.

Операции с недвижимым имуществом прочно удерживают второе мес­то – 3 445,6 млрд тенге (24,9%).

Услуги транспорта и логистики занимают третье место среди всех услуг – 3 260,5 млрд тенге (14,07%). Ведущее место в этих услугах занимает трубопроводный транспорт. В 2015 г. посредством 23,2 тыс. км трубопроводов, в т. ч. 14,9 тыс. км газопроводов, 8,3 тыс. км нефтепроводов, перемещено 215,5 млн т нефти и газа, объем услуг которых вырос на 110,3% и составил 767,7 млрд тенге. Ожидается рост перекачки нефти в китайском направлении, газа – на внутренний рынок.

Железнодорожным транспортом оказано услуг 679,8 млрд тенге (589,8 млрд – перевозка грузов, 90,0 млрд – пассажиров). В 2015 г. на мировом и региональных рынках сырья сложилась критическая ситуация. Экспортные перевозки железной руды, окатышей угля, цветных металлов в китайском, российском направлении несколько уменьшились, что отразилось на показателях КТЖ. Перспективными являются транзитные контейнерные перевозки, объем которых за последний год вырос вдвое.

Услуги автомобильного и городского электрического транспорта растут и достигли 189,3 млрд тенге (99,4 – перевозка грузов, 89,9 – пассажиров). В перевозках пассажиров этими видами транспорта доминируют автобусные перевозки – 83,9 млрд тенге (парк автобусов – 98,9 тыс. ед.), 2,0 млрд тенге – такси, 1,7 – трамваи, 0,9 – троллейбусы.

Услуги воздушного транспорта выросли до 179,4 млрд тенге (175,1 млрд тенге – перевозка пассажиров, 4,4 млрд тенге – грузов и багажа). На этом рынке растет конкуренция. Доминирует авиакомпания «Эйр Астана», растут услуги «СКАТ», «Бек Эйр», появляются новые. Открываются новые внутренние и международные авиалинии, растут перевозки грузов.

Услуги морского транспорта составили 6,8 млрд тенге, водного внутреннего – 354,5 млн тенге, в т. ч. перевозка грузов – 335,2 млн тенге. Расширение морских портов, открытие транзитного коридора от Китая до Баку и далее, несом­ненно, скажется на росте объемов услуг морского транспорта страны, который пополняется новыми морскими судами. Восстановление, модернизация речных портов, особенно на Иртыше благотворно скажется на речных перевозках, внутреннего водного флота из 142 судов.

На четвертой позиции – профессиональная, научная и техническая деятельность. Эти услуги достигли 1 781,2 млрд тенге (7,69%). На пятом месте – финансирование и страхование – 1 409,0 млрд тенге (6,08%).

Объем услуг в области образования в 2015 г. вырос до 1 344,9 млрд тенге, в т. ч. за счет бюджета 1 087,9 млрд тенге, средств населения – 216,6 млрд тенге, средств предприятий – 39,2 млрд тенге. По сравнению с 2014 г. услуги за счет бюджета выросли на 58,5 млрд тенге, средств населения – на 16,5 млрд тенге. При этом доля средств населения в получении этих услуг выросла с 15,6% до 16,1%, а затраты предприятий на получение этих услуг сократились на 10,7 млрд тенге, а их доля соответственно уменьшилась с 3,9% до 2,9%.

Организациями образования частной собственности, а также платными отделениями бюджетных организаций в 2015 г. оказано услуг на 216,6 млрд тенге, в т. ч. в области высшего образования – 93,1 млрд тенге, дошкольного обучения и воспитания – 48,8 млрд тенге, среднего профессионального – 32,2 млрд тенге, общего и основного среднего – 18,6 млрд тенге, начального – 4,7 млрд. тенге.

Доля услуг за счет средств населения в учреждениях государственной собственности выросла до 7,9%, в т. ч. в услугах высшего образования до 28,5%, дошкольного обучения и воспитания – 18,9%, среднего профессионального – до 10,9%. В частных учебных заведениях из 231,9 млрд тенге, оказанных услуг образования, услуги за счет средств населения составили 122,5 млрд тенге, бюджета – 80,3 млрд тенге (34,6%), средств предприятий – 29,2 млрд тенге.

Учреждения образования в иностранной собственности оказали услуги в 2015 г. на 9,5 млрд тенге, в т. ч. среднего – 2,3 млрд тенге, высшего – 2,2 млрд тенге, дошкольного – 573,8 млн тенге. Наибольшие объемы услуг эти учреждения оказывали в других учебных заведениях, таких как специализированные курсы, обучающие центры – 4,6 млрд тенге.

Предприятия за счет своих средств заказывают соответствующие услуги. Из 39,2 млрд тенге общего объема полученных услуг 21,2 млрд тенге, т. е. более половины (54,1%), приходится на организации образования частной собственности. В целом доля предприятий, заказывающих образовательные услуги за счет собственных средств, все еще невелика.

Объем услуг связи достиг 684,2 млрд тенге, в т. ч. мобильной связи – 249,4 млрд тенге (36,5%), Интернета – 194,1 млрд тенге (28,3%), междугородней, международной связи – 34,4 млрд тенге, почтовой, курьерской связи – 27,7 млрд тенге, по распространению программ по инфраструктуре кабельных, беспроводных сетей, через спутник 27,2 млрд тенге. Наибольшим потенциалом обладают услуги Интернета, а также распространение программ через национальную спутниковую сеть.

Услуги здравоохранения и социального обслуживания в 2015 г. превысили 883,4 млрд тенге, в т. ч. 713,6 млрд (80,8%) за счет бюджета, 114,2 млрд (12,9%) населения, 55,5 млрд (6,3%) за счет предприятий. Более 55,6% услуг оказано больницами, главным образом хирургическими, гинекологическими, роддомами, стоматологическими отделениями.

Доля негосударственного сектора наряду с платными услугами государственных учреждений здравоохранения выросла со 105,2 млрд тенге в 2010 г. до 114,2 млрд тенге в 2015 г. Население в 2015 г. оплатило за счет своих средств 84,4 млрд тенге медицинских услуг, в т. ч. (73,9%) в частных учреждениях, 28,7 млрд тенге в государственных организациях, 1,6 млрд тенге в организациях иностранной собственности.

Частными учреждениями здравоохранения оказано услуг на 197,1 млрд тенге, или 22,3% всех медицинских услуг, в т. ч. за счет средств населения – 84,4 млрд тенге, бюджета – 67,9 млрд тенге, для предприятий – 44,8 млрд тенге. В 2010 г. этот показатель составил 87,5 млрд тенге, платные услуги госучреждений составили 17,7 млрд тенге.

При этом доля стоматологических услуг частными учреждениями выросла до 4,6 млрд тенге, или 77,9%.

Предприятия на медицинское обслуживание своих сотрудников оплатили услуги на 55,5 млрд тенге, в т. ч. частным 44,8 млрд тенге (80,7%).

Иностранными учреждениями оказано медицинских услуг на 4,1 млрд тенге (1,8 млрд тенге в 2010 г.), в т. ч. за счет бюджета – 2,0 млрд тенге, 1,6 млрд тенге – за счет средств населения, 481,3 млн тенге оказало услуги предприятиям. Темпы роста услуг иностранных медицинских учреждений в стране свидетельствуют о постепенном повышении их доли в общем объеме услуг.

Внедрение системы медицинского страхования повысит уровень конкуренции в этой сфере, окажет позитивное воздействие на качество обслуживания и позволит решить застаревшую проблему уровня оплаты медицинских работников.

В туризме объем услуг с местами размещения достиг 55,3 млрд тенге, в т. ч. гостиниц 49,2 млрд тенге. Число курортов и баз туризма, отдыха превысило 357 ед. Они оказали услуг на 6,7 млрд тенге, в т. ч. Шортандинско-Боровская зона – 2,6 млрд тенге, Алматинская зона – 1,4 млрд тенге, Алакольская – 368,2 млн тенге. При этом из 451,3 тыс. отдыхающих на Алакольскую зону пришлось 89,9 тыс. чел., Шортандинско-Боровскую – 86,4 тыс. чел., Алматинскую – 85,6 тыс. чел.

В стране растут услуги кинотеатров. В 2014 г. 96 кинотеатров с 207 кинозалами провели 537 тыс. сеансов для 12,8 млн зрителей и оказали услуг на 12,3 млрд тенге (2002 г. – 634 млн тенге). Потенциал роста значительный. В настоящее время более одной трети этих услуг приходится на Алматы. Выравнивание показателей регионов до алматинских хотя и затруднено, тем не менее они обладают значительными резервами. Главным образом, расширение сети кинотеатров в городах и селах возможно путем модернизации оборудования, что позволит не только повысить доступность к современному кино, но и привлечь дополнительные доходы в систему кинопроката.

210 концертных организаций провели 5,6 тыс. концертов для 4,1 млн зрителей на сумму порядка 4,5 млрд тенге.

В структуре объема оказанных услуг наметились устойчивые тенденции. Полных и развернутых данных по итогам 2015 г. в разрезе каждого вида услуг еще нет, и их публикация по графику стат­работ ожидается во втором полугодии. На основе имеющихся данных за 2014 г. и выявленным невысоким темпам роста в 2015 г. можно было бы выявить складывающиеся внутренние изменения в их структуре. В статистике услуг ряд видов раскрыт более подробно, детально, другие – укрупненно.

Общий объем 537 услуг, нашедших отражение в статбюллетене «Услуги», оказанных 87 тыс. предприятиями и индивидуальными предпринимателями в 2014 г., достиг 3 259,2 млрд тенге. По итогам 2015 г. этот показатель оценивается в 3 343,9 млрд тенге. Рост до 102,6%.

Наибольшие темпы роста в 2015 г. достигнуты в услугах профессиональных, научных и технических (130,3%), по компьютерному программированию (128,8%), рекламе и изучению рынка (124,4%), ремонту компьютеров (119%), изданию (117,3%), головных компаний: консультационных по управлению (117,1%).

Наибольшее снижение темпов наблюдалось в услугах по трудоустройству (73,8%), научным исследованиям и разработкам (76,6%), производству кино, видеофильмов, телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей (78,9%), ветеринарных (82,8%), офисных административных и вспомогательных (86,5%), архитектурных, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа (89,3%).

Услуги оказывали 87 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей. Из них 46,8 тыс. индивидуальных предпринимателей и 41,2 тыс. предприя­тий.

Наибольший объем 51 вида услуг в области архитектуры, инженерных изыс­каний, технических испытаний и анализа составил 578,1 млрд тенге. Предварительная оценка за 2015 г. – 516,7 млрд тенге, или 89,3%.

Эти услуги оказывали 5 893 предприятия и индивидуальных предпринимателя. Наибольшее их число находилось в Алматы (1280), Астане (542), ЮКО (527), Карагандинской области (457), Мангистауской (388), Алматинской (366).

Наиболее крупные объемы услуг в 2014 г. приходились на: консультационные в области геологии и геофизики (154,2 млрд тенге), инженерные по проектированию (74,8 млрд тенге), планы и чертежи для архитектурных целей (67,4 млрд тенге), по техническому испытанию и анализу (60,8 млрд тенге), по архитектурному проектированию нежилых зданий (50,7 млрд тенге), инженерные (42,9 млрд тенге), проверке и анализу чистоты и состава воздуха (21,9 млрд тенге), планированию городов (14,2 млрд тенге), землеустройству (11,1 млрд тенге).

Объем 78 видов услуг, связанных с имуществом, достигший в 2014 г. 559,5 млрд тенге, в 2015 г. оценивается в 602,9 млрд тенге. Рост – 107,8%.

Эти услуги оказывали 10,1 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. в Алматы – 2 974, Карагандинской области – 1 013, Астане – 985, ВКО – 759, Алматинской области – 757.

Самые большие объемы приходятся на услуги по аренде и эксплуатации: недвижимого нежилого имущества (327,8 млрд тенге), административного назначения (131,9 млрд тенге), жилого имущества (118,4 млрд тенге), торговых помещений (61,4 млрд тенге), в т. ч. бутики в торговых центрах (38,5 млрд тенге), магазины (21,8 млрд тенге), управление жилым недвижимым имуществом (59,4 млрд тенге), предоставление торговых мест вещевыми, смешанными и продовольственными рынками (30,1 млрд тенге), по управлению недвижимым жилым имуществом (29,4 млрд тенге), КСК (23,4 млрд тенге), складских помещений (16,9 млрд тенге), производственных помещений (11,8 млрд тенге), коммерческой недвижимости (8,9 млрд тенге), по продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков, предоставляемых за вознаграждение (8,09 млрд тенге), по оценке (экспертизе) недвижимого имущества (6,9 млрд тенге).

Объем 39 видов услуг аренды в 2014 г. превысил 293,4 млрд тенге и в 2015 г. оценивается в 308,4 млрд тенге. 105,1%. Эти услуги оказывали 1 096 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. в Алматы – 253, Мангистауской области – 131, Астане – 127, Атырауской – 82, Карагандинской – 81.

Наибольшие из этих услуг приходятся на аренду: железнодорожных средств (125,8 млрд тенге), машин и оборудования для промышленного и гражданского строительства (39,4 млрд тенге), машин и оборудования без оператора и материальных средств (36,4 млрд тенге), легковых автомобилей и автотранспортных средств без водителя (35,2 млрд тенге), грузовых транспортных средств без водителя (29,8 млрд тенге), водных транспортных средств (17,8 млрд тенге), машин и оборудования без оператора для нефтяных месторождений (12,0 млрд тенге).

Объем 13 видов услуг головных компаний; консультационных по вопросам управлений в 2014 г. достиг 230,3 млрд тенге, а в 2015 г. оценивается в 269,7 млрд тенге. Рост – 117,1%.

Эти услуги выполнялись 1 481 предприятием и индивидуальными предпринимателями, в т. ч. в Алматы – 749, Астане – 295, Атырауской области – 72, Карагандинской – 60, Мангистауской – 44.

Наибольшие объемы пришлись на услуги: консультационные по вопросам цепных поставок и управления (109,6 млрд тенге), консультационные по вопросам коммерческой деятельности и управления в области туризма (105,4 млрд тенге), головных компаний (35,1 млрд тенге), консультационные по стратегическому планированию (24,1 млрд тенге), консультационные по вопросам предпринимательства (20,9 млрд тенге), консультационные по управлению финансовой деятельности (13,6 млрд тенге), консультационные по вопросам управления производством (9,6 млрд тенге), консультационные управления проектами (4,9 млрд тенге).

Объем 4 видов услуг по проведению расследований и обеспечению безопасности в 2014 г. достиг 157,4 млрд тенге и в 2015 г. оценивается в 158,3 млрд тенге.

Эти услуги оказывали 3 431 предприятие и индивидуальные предприниматели, в т. ч. Алматы – 663, Астаны – 415, Карагандинской области – 331, ЮКО – 284, ВКО – 239, Атырауской области – 170.

Наиболее значимые из них приходятся на услуги: охранников (123,5 млрд тенге), по обеспечению безопасности (19,8 млрд тенге), в области систем безопасности (9,9 млрд тенге), предоставлению бронированных автомобилей (4,1 млрд тенге).

Объем 13 видов услуг по трудоустройству в 2014 г. превысил 154,3 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 113,9 млрд тенге. Снижение до 73,8%.

Эти услуги оказывали 360 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. в Алматы – 142, Атырауской области – 92, ЗКО – 36, Астаны – 17, Карагандинской области – 15.

Наибольшие из них по обеспечению: прочим персоналом (128,7 млрд тенге), транспортными, складскими, снабженческими и промышленными рабочими (10,6 млрд тенге), вспомогательным офисным персоналом (3,8 млрд тенге), определению на постоянное место работы (1,8 млрд тенге), персоналом для работы на компьютерах и телекоммуникационном оборудовании (1,6 млрд тенге).

Объемы 17 видов услуг в области рек­ламы и изучения рынка достигли 154,1 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 191,7 млрд тенге. Рост – 124,4%.

Эти услуги оказывали 2 099 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. в Алматы – 1 213, Астане – 246, Карагандинской области – 149, ВКО – 92, ЮКО – 88.

Наиболее крупные из них: по предоставлению рекламных услуг (70,8 млрд тенге), в области рекламы (62,8 млрд тенге), по продаже и аренде места для рек­ламы в печатных СМИ (3,6 млрд тенге), по перепродаже места или времени для рекламы (2,9 млрд тенге), по изучению рынка (2,7 млрд тенге), по продаже и аренде места или времени на ТВ, радио (2,1 млрд тенге), по изучению общественного мнения (1,8 млрд тенге), по изучению рынка: обзоры количественные постоянные и регулярные (1,5 млрд тенге), по изучению рынков: обзоры качественные (1,06 млрд тенге), по разработке идеи (концепции) и дизайна рекламных объектов (1,0 млрд тенге).

Объем 19 видов профессиональных, научных и технических услуг составил 138,8 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 180,8 млрд тенге. Рост – 130,3%.

Эти услуги оказывали 1 047 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. в Алматы – 1 047, Астане – 188, Алматинской области – 60, Атырауской – 54, Мангистауской – 38.

Наиболее крупные из них приходятся на: прочие профессиональные, технические и коммерческие (90,9 млрд тенге), прочие научно-технические, консультационные (35,0 млрд тенге), прогнозу погоды (2,8 млрд тенге), письменному переводу (2,3 млрд тенге), устному переводу (1,7 млрд тенге), проверке счетов-фактур и предоставление информации о фрахтовых ставках, дизайну интерьеров (925 млн тенге).

Объем 28 видов услуг спортивных, по организации отдыха достиг 118,7 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 127,2 млрд тенге. Рост – 107,2%.

Эти услуги оказывали 1 623 предприятия и индивидуальных предпринимателя, в т. ч. в Алматы – 280, Кызылординской – 181, Павлодарской – 181, Астаны – 117, Карагандинской – 111.

Наибольшие из них приходятся на услуги: спортивных клубов (30,3 млрд тенге), по организации отдыха прочие (32,3 млрд тенге), в области спорта и прочих спортивно-оздоровительных мероприятий (21,6 млрд тенге), учреждений культуры клубного типа (19,5 млрд тенге), по организации спортивных мероприятий футбольными клубами (11,8 млрд тенге), по организации и проведению массовых спортивных мероприятий (8,7 млрд тенге), в области содействия проведенных спортивно-оздоровительных мероприятий (8,0 млрд тенге), парков развлечений и тематических парков (6,2 млрд тенге), по эксплуатации спортивных сооружений (5,9 млрд тенге), фитнес-клубов (5,2 млрд тенге), спортивных школ (5,1 млрд тенге), по организации развлечений (4,4 млрд тенге),

Объем 36 видов услуг по научным исследованиям и разработкам составил 117,3 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 89,9 млрд тенге. Снижение до 76,6%.

Эти услуги оказывали 786 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. Алматы – 361, Астаны – 118, Карагандинской области – 54, ЮКО – 51, ВКО – 32.

Наиболее крупные из них приходятся на услуги по исследованию и углубленным разработкам в области естественных наук и инженерии (26,5 млрд тенге), технических наук и технологий (19,5 млрд тенге), нефти и газа (9,5 млрд тенге), биотехнологий (сельское хозяйство) (7,1 млрд тенге), общественных наук (6,8 млрд тенге), окружающей среды (4,1 млрд тенге), химии (4,1 млрд тенге), физматнаук (3,7 млрд тенге).

Объем 27 видов прочих индивидуальных услуг превысил 106,0 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 115,7 млрд тенге. Рост – 109,2%.

Эти услуги оказывали 2 508 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. в Алматы – 1 113, Астане – 346, ЮКО – 167, Алматинской области – 150, ВКО – 126.

Наиболее крупные из них услуги: парикмахерских для женщин и девочек (8,8 млрд тенге), по обеспечению физического комфорта (5,6 млрд тенге), по чистке текстильных изделий (4,4 млрд тенге), парикмахерских для мужчин и мальчиков (3,6 млрд тенге), салонов красоты (3,5 млрд тенге), похоронных бюро (3,2 млрд тенге), по сухой чистке, включая чистку меховых изделий (2,5 млрд тенге), бань и душевых (1,9 млрд тенге), сопровождающих лиц (1,7 млрд тенге), косметические, маникюр, педикюр (1,6 млрд тенге), по уходу за домашними животными (1,5 млрд тенге), парных (саун) (1,0 млрд тенге).

Объем 9 видов услуг в области обслуживания зданий и территорий достигла 97,9 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 97,3 млрд тенге.

Эти услуги оказывали 1 027 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. в Астане – 187, Алматы – 169, Кызылординской области – 112, Карагандинской – 90, Актюбинской – 55.

Наиболее крупные из них приходятся на услуги по: благоустройству, пейзажному планированию (25,4 млрд тенге), комплексному обслуживанию объектов (22,3 млрд тенге), прочей уборке зданий (11,6 млрд тенге), общей уборке зданий (11,5 млрд тенге), дезинфекции и дезинсекции (11,1 млрд тенге), специализированной уборке зданий (7,01 млрд тенге), прочей санитарной (4,3 млрд тенге), уборке и удалению снега (3,6 млрд тенге).

Объем 11 видов услуг по компьютерному программированию, консультационным и аналогичным в 2014 г. достиг 96,2 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 123,9 млрд тенге. Рост – 128,8%.

Эти услуги оказывали 1 626 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. в Алматы – 744, Астане – 325, Карагандинской области – 111, Павлодарской – 60, ЮКО – 55.

Наибольшие работы пришлись на: проектирование и разработку прикладных программ (51,1 млрд тенге), разработку WEB страниц в Интернете (10,6 млрд тенге), техническую поддержку информационных технологий (6,9 млрд тенге), консультации по программному обеспечению (6,6 млрд тенге), установку компьютеров и периферийного оборудования (4,8 млрд тенге), консультации по техническому обеспечению (4,78 млрд тенге), проектирование и разработку сетей и систем (4,3 млрд тенге), оригиналы программного обеспечения (3,5 млрд тенге)

Объем 12 видов офисных административных, вспомогательных офисных услуг составил 68,0 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 58,8 млрд тенге. Снижение до 86,5%).

Эти услуги оказывали 835 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. в Алматы – 159, Астане – 136, ВКО – 86, ЮКО – 59, Карагандинской области – 57.

Наиболее крупные из них приходятся на: вспомогательные, коммерческие прочие (27,2 млрд тенге), по организации выставок (22,3 млрд тенге), комплексные офисные административные (4,9 млрд тенге), упаковочные (3,6 млрд тенге), по подготовке документов и специализированные офисные (2,3 млрд тенге), по стенографическому документированию и стенографическим записям (1,8 млрд тенге), по предоставлению информации, касающейся кредитов (1,4 млрд тенге), по организации конференций (1,3 млрд тенге).

Объем 10 видов услуг по созданию программ телерадиовещания достиг 63,2 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 59,2 млрд тенге. Снижение до 93,7%.

Эти услуги оказывали 186 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. в Алматы – 54, Карагандинской области – 23, ЮКО – 20, Астане – 19, ВКО – 12.

Наибольшие объемы пришлись на создание и трансляцию телепрограмм (39,2 млрд тенге), создание и трансляцию телепрограмм в режиме онлайн (15,3 млрд тенге), производство радиопрограмм и радиовещание (3,2 млрд тенге), оригиналы телевещания (2,6 млрд тенге), время для рекламы на телевидении (1,01 млрд тенге).

Объем 16 юридических, бухгалтерских услуг превысил 62,3 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 59,2 млрд тенге. Снижение до 95,0%.

Эти услуги оказывали 2 356 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. в Алматы – 1 110, Астане – 332, Карагандинской области – 196, ЮКО – 98, Мангистауской области – 78.

Наибольшие показатели достигнуты при оказании услуг по: проведению ревизий (аудита) (17,5 млрд тенге), в области бухучета (17,0 млрд тенге), юридических, консультационных, представительских (11,8 млрд тенге), юридических (8 млрд тенге), юридических, консультационных и представительских, связанных с уголовным правом, консультационных в области корпоративного налогообложения (826,4 млн тенге).

Объем 12 видов информационных услуг составил 51,3 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 54,5 млрд тенге. Рост – 106,2%.

Эти услуги оказывали 420 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. в Алматы – 137, Астане – 79, Карагандинской области – 36, ЮКО – 31, Павлодарской области – 19.

Наиболее значимые из них: обеспечение инфраструктурой для размещения данных и информационных технологий (17,7 млрд тенге), обработка данных (17,4 млрд тенге), содержание веб-порталов (1,6 млрд тенге), обработка сайтов в Интернете (1,3 млрд тенге)

Объем 60 видов услуг по изданию превысил 40,5 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 47,5 млрд тенге. Рост – 117,3%.

Эти услуги оказывали 1 130 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. в Алматы – 459, Астане – 116, ЮКО – 99, Карагандинской области – 83, ВКО – 51.

Наиболее значимые из них: печатание газет (14,09 млрд тенге), образовательные учебники (6,4 млрд тенге), продажа места для размещения рекламы в газетах и печатных изданиях (3,5 млрд тенге), размещение газет в сети (3,2 млрд тенге), журналы и периодические издания (2,9 млрд тенге), материалы торгово-рекламные, каталоги торговые (1,1 млрд тенге), книги, брошюры, листовки (915,9 млн тенге), открытки почтовые, поздравительные (749,0 млн тенге), продажа места для размещения рекламных объявлений в журналах, периодических изданиях (754,7 млн тенге), готовое программное обеспечение по управлению базами данных в отдельных упаковках (724,5 млн тенге).

Объем 4 видов ветеринарных услуг вырос до 34,9 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 28,9 млрд тенге. Снижение до 82,8%.

Эти услуги оказывали 446 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. в Алматинской области – 44, Жамбылской – 42, ЮКО – 36, Карагандинской – 35, Акмолинской – 34.

Наиболее крупные из них приходятся на: прочие ветеринарные (23,1 млрд тенге), для домашних животных (6,9 млрд тенге), для домашнего скота (4,9 млрд тенге), вакцинации домашнего скота (3,1 млрд тенге), осмотра домашнего скота (1,8 млрд тенге).

Объем 28 услуг по производству кино, видеофильмов, телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей превысил 31,8 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 25,08 млрд тенге. Снижение до 78,9%.

Эти услуги оказывали 301 предприятие и индивидуальные предприниматели, в т. ч. Алматы – 167, Астаны – 73, ЮКО – 15, Карагандинской области – 11, ВКО – 6.

Наибольшие объемы из этих услуг пришлись: на демонстрацию фильмов (12,3 млрд тенге), производство фильмов (8,9 млрд тенге), производство телепрограмм (2,6 млрд тенге), распространение кинофильмов, видеопродукции и телепрограмм (2,07 млрд тенге), продажа, аренда места и времени для рек­ламы в видео, кинофильмах и телепрограммах (1,6 млрд тенге), фильмы, видеопродукция на дисках, лентах и прочих носителях (1,5 млрд тенге), продажа и распространение кино, видеофильмов или dvd-фильмов другим учреждениям (1,4 млрд тенге).

Объем 14 видов услуг в области творчества, искусства и развлечений составил 29,3 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 28,4 млрд тенге. Снижение до 96,9%.

Эти услуги оказывали 221 предприятие и индивидуальные предприниматели, в т. ч. Алматы – 69, Астане – 42, Карагандинской области – 16, ЮКО – 16, Мангистауской области – 13.

Крупные из них услуги: в области организации и содействия проведению зрелищных мероприятий (16,3 млрд тенге), концертных организаций и коллективов филармоний по проведению концертов (8,2 млрд тенге), эксплуатации театрального оборудования (7,9 млрд тенге), эксплуатации концертных, театральных и др. зрительных залов, кукольных театров, театров марионеток и театра теней (6,9 млрд тенге), артистов-исполнителей (2,4 млрд тенге).

Объем 16 видов услуг библиотек, архивов, музеев, прочих культурных учреждений составил 29,5 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 31,6 млрд тенге. Рост – 107,1%.

Эти услуги оказывали 764 учреждения, в т. ч. ЮКО – 78, Карагандинской области – 75, Костанайской – 61, ВКО – 58, Алматинской – 57.

Наиболее крупные из них услуги: биб­лиотек (12,7 млрд тенге), по организации и демонтажу музейных экспонатов (5,4 млрд тенге), архивов (4,6 млрд тенге), природных заповедников, по охране живой природы (4,6 млрд тенге), нацио­нальных природных парков (1,9 млрд тенге), государственных заповедников (1,8 млрд тенге).

Объем 8 видов услуг по организации азартных игр и заключению пари составил 24,6 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 26,5 млрд тенге. Рост – 107,7%.

Эти услуги оказывали 145 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т. ч. Алматы – 65, Алматинской области – 24, Астане – 13, Карагандинской области – 7, ВКО – 6.

Наиболее крупные из них услуги: по заключению пари (18,8 млрд тенге), казино (14,2 млрд тенге), по организации лотерей, цифровых игр и бинго (3,7 млрд тенге), по эксплуатации игровых автоматов для азартных игр (3,6 млрд тенге), по заключению пари в режиме онлайн (694,5 млн тенге).

Объем 12 видов услуг по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров достиг 21,5 млрд тенге. Оценка 2015 г. – 25,6 млрд тенге. Рост – 119,0%.

Эти услуги оказывали 724 предприятия и индивидуальных предпринимателя, в т. ч. Алматы – 208, Карагандинской области – 71, Астане – 67, ВКО – 61, ЮКО – 51.

Наибольшие показатели приходятся на услуги: по ремонту компьютеров и периферийного оборудования (11,7 млрд тенге), по ремонту электронных приборов для пользователей (2,3 млрд тенге), по ремонту коммуникационного оборудования (1,7 млрд тенге), по ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения (1,5 млрд тенге), по ремонту бытовых товаров и домашних, садовых инструментов (1,1 млрд тенге).

По объему этих услуг лидирует Алматы (1,0 млрд тенге). Высокие показатели в Астане (784,2 млн тенге), Атырауской области (404,9 млн тенге), Карагандинской области (153,58 млн тенге), Мангистауской области (153,57 млн тенге), ВКО (105,5 млн тенге).

В целом эта многообразная и динамичная сфера обладает значительными конкурентными преимуществами. Резервы роста имеются в каждом из видов услуг. Они таятся в регионах, сельской местности, новых видах. Как видно из предыдущего анализа, растет значимость информационных услуг, Интернета, онлайна. Развитие негосударственного сектора способствует расширению выбора услуг населением, а значит, и конкуренции, повышению качества услуг. Иностранные участники рынка привносят современные стандарты услуг, расширяют число новых.

Развивающаяся национальная сфера услуг способствует развитию личности, расширяет области комфорта, открывает доступ к новым горизонтам. И уже сейчас в стране достаточно много свидетельств о результативности этой многогранной деятельности во всех сферах. Услуги и производство товаров взаимосвязаны как сиамские близнецы. Потенциал новой инновационной экономики страны формируется в сфере качественных услуг. История успеха развитых стран кроется и в создании эффективных национальных систем обслуживания.

Динамика, тренды развития экономики Казахстана направлены на решение главной задачи – экономики для человека, гражданина. В этом многотрудном пути история нашего успеха, который достигается слаженной деятельностью всех и каждого, в нас самих. За последние 25 лет страна упрочилась и имеет все основания на безусловную реализацию великой программы Президента страны «Мәңгілік Ел» – программы для народа, который хочет и может жить, трудиться в полной гармонии.