Казахстан – Англия: британские футболисты увезли три очка из Актобе

Молодежная сборная Казахстана (U-21) по футболу с минимальным счетом – 0:1 уступила Англии в матче отборочного турнира Евро-2017, передает Kazpravda.kz. Встреча прошла на переполненном зрителями стадионе им. Кобланды батыра в Актобе.
Представители Туманного Альбиона открыли счет во встрече уже на 6-й минуте, когда точным ударом смог отметиться Демарай Грей. После гости продолжили атаковать, но здесь уже надежнее стал играть вратарь нашей сборной Станислав Павлов, который сделал несколько впечатляющих сейвов.
Конечно же, казахстанцы попытались провести несколько контратак, но в завершающей стадии атак их подвела реализация. Уже во вторник наша молодежка сыграет на своем поле с норвежцами заключительную игру квалификационного турнира.
В это же время крупный разгром потерпела юношеская сборная Казахстана до 19 лет в отборочном матче чемпионата Европы-2017 в группе 1, уступив Бельгии — 0:5.