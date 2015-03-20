Экономика Казахстан, Беларусь и Россия разработают план по преодолению кризиса – Назарбаев

Уполномоченные органы Казахстана, Беларуси и России разработают совместный план по преодолению экономического кризиса. Об этом по итогам трехсторонней встречи глав государств в Акорде заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Очевидно, что текущий год станет годом испытаний на прочность созданной нами евразийской экономической модели развития наших стран. Наши экономики в 2015 году требуют от нас детального обсуждения вопросов дальнейшего нашего взаимодействия и решения тех вопросов, которые будут возникать. Нам важно выработать совместный план действий по преодолению кризисных явлений в наших экономиках. Этому вопросу, прежде всего, была посвящена сегодняшняя встреча президентов Казахстана, Беларуси и России", – рассказал Президент на пресс-конференции.



Также, по его словам, стороны договорились продолжать развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. С этой целью правительствам трех стран будет поручено проработать меры по возобновлению роста объемов взаимной торговли.



"Мы также договорились продолжить практику таких неформальных деловых встреч, чтобы обсуждать, принимать оперативные решения по реагированию на кризис", – сказал Назарбаев.



Товарооборот между Россией и Казахстаном снизился на 20%.

