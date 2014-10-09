Казахстан будет субсидировать проекты в сфере машиностроения
Шынар Оспанова
В Казахстане разработан новый механизм поддержки отечественных компаний машиностроительной отрасли. Об этом входе выступления на II Форуме машиностроителей Казахстана сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На сегодня около 100 инструментов господдержки есть. Новый инструмент появился – это инструмент субсидий, который мы развиваем. Речь идет о проектах стоимостью больше $20 миллионов. То есть, если инвестируешь $20 миллионов, то до 30% государство выплатит обратно, когда выйдешь на какие-то показатели мощности", – отметил Альберт Рау.
По его словам, в ходе первой пятилетки, которая завершается, задачи, поставленные Президентом перед промышленностью, выполнены. Машиностроение продемонстрировало наилучшие результаты.
"Что касается планов на вторую пятилетку, то мы считаем, если рынок России – 3 миллиона новых машин в год, то наш должен быть в 10 раз меньше. Сейчас у нас пока 180 тысяч (выпуск автомобилей в год – Прим. автора), поэтому мы себе ставим задачу по производству: хотим выйти к концу следующей пятилетки на мощность порядка 200 тысяч", – заявил Рау.
Вместе с тем, добавил он, в 2018 году на рынок Таможенного союза, ЕАЭС должны выйти автомобили с уровнем локализации 50%.
"Сегодня на общий рынок ТС может выйти только модель, которая имеет 30% локализации: сварка и покраска. К 1 июля 2018 года это должны быть модели, которые имеют локализацию 50%. Главное, мы договорились с нашими партнерами по ТС, что в учет по локализации будут браться компоненты в странах ТС. Это будет идти в зачет, и это облегчает задачу", – уточнил Альберт Рау в ходе выступления на форуме.