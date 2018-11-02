Казахстан был и остается сторонником укрепления СНГ – Сергей Лебедев

Политика
Жанат Тукпиев
Фото с сайта kapital.kz
На пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Казахстан был и остается сторонником сохранения и укрепления стран Содружества, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Казахстан был, есть и остается сторонником сохранения и укрепления СНГ. Эту мысль подтвердил сегодня глубоко уважаемый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, принимая глав делегаций стран Содружества", – сказал Лебедев.

Он также отметил, что у Главы государства состоялся хороший, откровенный разговор об актуальных проблемах, которые решает СНГ.

"Примечательно и то, что традиционно Президент Казахстана обозначил перспективы развития стран СНГ, остановился на актуальных проблемах, которые нам нужно решать вместе, и предложил пути их решения", – заключил Лебедев.

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