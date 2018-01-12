Казахстан делает новый акцент в решении ситуации в Афганистане – Мирослав Енча

Фото с сайта yesofcorsa.com
В решении вопросов по ситуации в Афганистане казахстанское председательство в Совете Безопасности ООН внесет новую составляющую, считает помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Поднимая вопросы, связанные с безопасностью с ситуацией в Афганистане, Казахстан, на мой взгляд, вносит новую составляющую для Центральной Азии и Афганистана. Это объединение вопросов развития с вопросами безопасности. Потому что всем понятно, что решить проблему в Афганистане только военным способом невозможно. Нужно поддержать региональное сотрудничество, инфраструктурные проекты", – сказал Мирослав Енча в ходе онлайн-брифинга.
Он отметил, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прекрасно знают о мерах поддержки, оказываемых Казахстаном Афганистану, в том числе в части подготовки кадров, предоставления грантов на обучение для афганских студентов.
"Думаю, что это очень конкретный вклад в поддержание мирного будущего Афганистана и развитие сотрудничества в регионе Центральной Азии. И таким способом Казахстан вносит вклад в обеспечение глобального мира", – подчеркнул Мирослав Енча.
Министерские дебаты на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития" пройдут 19 января в рамках председательства Казахстана в СБ ООН.