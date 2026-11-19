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Европейское издание EU Reporter посвятило ей публикацию, рассмотрев планы Казахстана по развитию социальной инфраструктуры, достигнутые экономические показатели и международный опыт государственных инвестиций.

Программа рассчитана на три года и предусматривает направление 6,5 трлн тенге из Национального фонда на строительство школ, больниц, поликлиник, спортивных сооружений, дорог и мостов. Масштабные вложения связаны в том числе с демографическим ростом. За последние семь лет население Казахстана увеличилось более чем на два миллиона человек, что повышает потребность в новых образовательных и медицинских учреждениях, особенно в активно застраиваемых районах.

Новая программа продолжает государственные инвестиции в социальную сферу. За последние семь лет на эти цели направлено около 88 трлн тенге, включая 33,2 трлн тенге на образование и 15,5 трлн тенге на здравоохранение. В городах и сельских населенных пунктах строились школы, детские сады и медицинские учреждения. Первый этап «Народной стройки» уже начался. Одобрены проекты общей стоимостью 1,5 трлн тенге, охватывающие здравоохранение, образование, культуру, спорт и транспортную инфраструктуру.

Достигнутые Казахстаном результаты отражены и в международных оценках. Согласно докладу Программы развития ООН за 2025 год, страна занимает 60-е место среди 193 стран и территорий с индексом человеческого развития 0,837, опережая по этому показателю все государства Центральной Азии. Постоянный представитель ПРООН Катажина Ваверня отмечала прогресс Казахстана в повышении уровня жизни, развитии человеческого потенциала и цифровизации.

В публикации также рассматривается международный опыт использования государственных накоплений. В Норвегии бюджетное правило позволяет направлять на расходы средства в пределах ожидаемой реальной доходности суверенного фонда.

Действующий ориентир составляет 3%. Еще один пример связан с Казахстаном: экономист Теренс Хо в сингапурской газете The Straits Times рассматривал программу детских накопительных счетов как способ инвестирования национальных доходов в будущее подрастающего поколения.

Экономические возможности страны также получили отражение в материале. По данным Всемирного банка, ВВП на душу населения в 2025 году составил $14,7 тыс., значительно превысив показатели соседних стран. Согласно октябрьскому прогнозу МВФ (World Economic Outlook, 2026), ВВП в текущем году достигнет $398 млрд, а ВВП на душу населения превысит $19 тыс. Такая динамика создает значительный запас для долгосрочных вложений в инфраструктуру.

Как отмечается в зарубежной публикации, опыт Казахстана представляет интерес для государств, стремящихся использовать национальные накопления для долгосрочного развития. Программа «Народная стройка» предусматривает создание социальных и инфраструктурных объектов, которые будут служить населению на протяжении десятилетий. Такой подход позволяет направлять финансовые ресурсы на повышение доступности образования, здравоохранения и улучшение условий жизни будущих поколений.