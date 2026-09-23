Казахстан до конца года выставит на аукцион более 100 участков для недропользования

Экономика

Заявки на участие принимаются до 18 ноября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство энергетики объявило о проведении очередного электронного аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам — в рамках плана по выставлению 100 участков недр до конца 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Аукцион состоится 25 декабря на электронной площадке e-Qazyna. Заявки на участие принимаются до 18 ноября.

На предстоящий декабрьский аукцион выставляются 56 участков недр из 112 — они расположены в различных регионах Казахстана: Мангистауской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Улытау, Костанайской и Кызылординской областях.

Предусмотрены участки как на право разведки и добычи, так и непосредственно на добычу углеводородов. В перечень входят, в частности, Бегимбет 1, Западный Улытау, Шолаксай, Баскумак, Карасу, Жаскайрат, Устюртские участки, Косарал, Майлыколь, Каракамыс, Караколь и другие.

При этом получение права недропользования предполагает значительные инвестиционные обязательства. Для каждого участка определены минимальные объёмы геологоразведочных работ, включая проведение сейсморазведки и бурение скважин.

Для крупных месторождений предусмотрены дополнительные требования. Если объём начальных геологических запасов превышает 100 млн тонн нефти или 50 млрд кубометров природного газа, контракт должен предусматривать одно из обязательств по созданию либо модернизации перерабатывающих производств, поставке добываемых углеводородов на переработку в Казахстане либо реализации другого инвестиционного или социально-экономического проекта.

Таким образом, учитывая декабрьский аукцион на 56 участков, Казахстан выставил 112 участков недр до конца 2026 года для получения права на недропользование, включающие обязательства по геологоразведке, бурению, инвестициям, подготовке казахстанских кадров, развитию науки, местной инфраструктуры и увеличению внутристрановой ценности.

#Казахстан #участки #недропользование

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