Казахстанская таэквондистка Жансель Дениз поднялась на первое место в обновленном мировом рейтинге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Такое в истории казахстанского таэквондо происходит впервые.

В весовой категории до 73 килограммов у женщин Дениз лидирует с рейтингом 139.81 балла. На втором месте идет россиянка Полина Хан (107.94), на третьем — Да Бинь Ли из Южной Кореи (105.60). В предыдущей версии рейтинга Жансель Дениз занимала четвертое место.

Самыми значимыми достижениями в карьере Дениз являются серебряная медаль на Азиатских играх 2018 года в Джакарте (Индонезия) и «серебро» в 2017 году на Летней Универсиаде в Тайбэе (Тайвань). Также она является чемпионкой и призеркой различных международных турниров.

Фото: пресс-службы Минобороны РК