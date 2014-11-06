Казахстан достигнет всех поставленных целей – делегаты форума Союза писателей
Шынар Оспанова
Участники форума к 80-летию Союза писателей РК направили письмо Главе государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Под Вашим руководством республика, последовательно наращивая политический и экономический потенциал, превратилась в сильное, динамичное, по праву занимающее выдающееся место в мировой и региональной политике государство", – пишут авторы.
Участники пленума также выразили уверенность, что Казахстан сможет достичь всех поставленных целей, и обратили внимание на успешное развитие столицы страны.
"Астана уже стала экономическим, политическим и культурным центром республики, местом проведения масштабных международных мероприятий. Избрание Астаны местом проведения крупнейшей международной выставки "ЭКСПО-2017" является свидетельством высокого авторитета Казахстана на мировой арене", – говорится в письме.
В завершение авторы подчеркнули, что основой политической стабильности в стране является сохранение исторической памяти, формирование национальных ценностей в духе солидарности и доверия.