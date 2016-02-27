​Казахстан – Египет: новый этап отношений

Лидеры двух государств обсудили сотрудничество Казахстана и Египта в торгово-экономической, сельскохозяйственной, фармацевтической сферах, в инфраструктурном строительстве и транспортно-логистической отрасли.

Нурсултан Назарбаев отметил, что первый визит А. ас-Сиси в Казахстан в качестве Президента Египта придаст новый импульс укреплению партнерских отношений двух государств.

– Наша страна заинтересована в развитии дружеских и доверительных отношений с Египтом. В нынешнем году казахстанцы отпразднуют 25-летие своей Независимости. Мы помним, что в 1991 году первым среди арабских государств нашу независимость признал именно Египет. С тех пор было многое сделано для сближения наших народов и стран, и за эти годы я неоднократно посещал Египет, – сказал Глава государства.

Также Президент Казахстана обратил внимание, что два государства, несмотря на географическую отдаленность, обладают большим потенциалом для развития транспортно-транзитных связей. Отмечалось и то, что А. ас-Сиси возглавил Египет в непростое время.

– Мы очень рады, что, несмотря на внутренние конфликты, кровопролитие и революции, произошедшие в последние годы, народ Египта сплотился и выразил доверие новому Президенту. В своем недавнем выступлении в стенах Парламента вы поставили новые цели и задачи, которые нам понятны и близки. Египет – одно из крупнейших государств на Ближнем Востоке, и мы хотели бы продолжить наш доверительный диалог по вопросам экономического сотрудничества в текущих условиях на мировых рынках, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь А. ас-Сиси отметил, что египетский народ и руководство страны высоко оценивают уровень двусторонних отношений между Астаной и Каиром.

– Мы ценим ту поддержку, которую оказал Казахстан в непростой для нашей страны период. И цель моего визита – еще больше укрепить тесные связи между нашими странами по всем направлениям, – сказал А. ас-Сиси.

Затем переговоры глав Казахстана и Египта продолжились в расширенном составе, где речь шла, помимо всего прочего, о связях двух государств, уходящих корнями в прошлое. Нурсултан Назарбаев отметил, что прославленный сын казахских степей, известный правитель Египта и Сирии XIII века Султан Аз-Захир Бейбарс является нитью исторической дружбы, а выходец из наших земель, знаменитый ученый и философ Абу Наср аль-Фараби – общей гордостью двух стран.

– В советское время много казахстанских специалистов работало в Египте, а в нашей стране всегда обучались египетские студенты. Данную традицию необходимо возродить. Мы готовы к реализации взаимовыгодных мер во всех направлениях межгосударственного сотрудничества. Самое главное – Казахстан считает Египет и его народ близкими и братскими, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также подчеркнул, что наша республика поддерживает шаги А. ас-Сиси на посту руководителя страны.

– Верю, что вами принимаются правильные и масштабные меры по обеспечению стабильного будущего Египта, улучшению социальной ситуации, – выразил мнение Президент Казахстана.

А. Ас-Сиси поблагодарил за приглашение посетить нашу страну, отметив, что это является большой честью.

– Мы высоко оцениваем позицию Казахстана на международной арене, которая направлена, в том числе, на поддержку народа нашей страны. От себя лично и от имени народа Египта поздравляю с 25-летием Независимости и всеми достижениями вашей страны. Мы с большим уважением наблюдаем за всеми шагами Казахстана и всегда готовы оказать вам поддержку, – сказал Президент Египта.

Итоги состоявшихся переговоров президенты Казахстана и Египта подвели на совместном брифинге. В своем выступлении Президент Казахстана обратил внимание на высокую значимость визита А. ас-Сиси в год 25-летия Независимости нашей страны.

– Египет первой из арабских стран признал нашу независимость и открыл свое дипломатическое представительство в Казахстане. Наша республика первое посольство в арабском мире открыло в Каире. Египет – священная земля, которая на протяжении веков была центром науки и знаний, колыбелью цивилизаций. Страна фараонов, соединившая Азию, Африку и Европу, – одно из ведущих государств в арабско-мусульманском мире. Несмотря на последние трудности, мы замечаем стабилизацию ситуации после вашего прихода к власти. Мы всегда желаем, чтобы Египет был страной с внутренней стабильностью и экономической мощью, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил содержательность переговоров, на которых обсуждались важные аспекты сотрудничества двух стран, состоялся обмен мнениями касательно актуальных международных и региональных вопросов.

– Мы также договорились укреплять взаимодействие Казахстана и Египта в рамках международных организаций. По всем затронутым вопросам мы достигли взаимопонимания. Все это демонстрирует схожесть наших взглядов и позиций, – подчеркнул казахстанский Лидер.

В ходе встреч также был определен ряд направлений двусторонней деятельности. В частности, была отмечена важность совместного использования и развития потенциала двух стран в транспортно-транзитной сфере.

– Мы поддерживаем стремление Каира к созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Казахстан и Египет имеют важное значение и для проекта «Экономический пояс Шелкового пути», предложенного Китаем. Потенциал наших стран создает новые возможности для эффективной работы в этом направлении, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана обратил внимание на необходимость установления долгосрочных связей в сельскохозяйственной сфере. Ведь Казахстан – один из мировых лидеров в экспорте зерна, а Египет – самое крупное государство, которое импортирует этот товар. За 2006–2010 годы РК поставил в Арабскую республику более 1 млн тонн зерна. Данное направление получит свое дальнейшее развитие.

Нурсултан Назарбаев отметил значимость укрепления взаимодействия в сфере фармацевтики.

– Сейчас у нас в стране зарегистрировано порядка 40 лекарств и около 30 медицинских изделий из Египта. Мы предложили египетской стороне открыть в нашей республике совместное предприятие по выпуску лекарств, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в настоящее время планируется реализация ряда инвестиционных проектов. В частности, египетские деловые круги рассматривают вопрос инвестирования в строительство курортов на побережье Каспия и возведения птицефабрики в Алматинской области. Наша страна поддерживает эти намерения.

Кроме того, Президент Казахстана говорил о необходимости расширения сотрудничества в космической сфере, поскольку Египет – первое арабское государство, запустившее свой спутник, а второй спутник этой страны EgyptSat был запущен с Байконура.

– Мы рассмотрим возможность заключения межправительственного договора в этой сфере, – заметил Глава государства.

Еще одно направление взаимодействия, на котором акцентировал внимание Нурсултан Назарбаев, – сотрудничество в сфере мирного атома. С учетом создания в нашей стране Банка низкообогащенного урана и планов по строительству атомной электростанции в Египте, началось обсуждение возможностей партнерства в этом направлении. Президент Казахстана сообщил также о состоявшемся обмене мнениями касательно важности ядерного разоружения и нераспространения, создания зон, свободных от ядерного оружия.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что обе страны выражают намерение объединить усилия против распространения исламофобии, ассоциирования ислама с терроризмом и джихадом.

– Мы готовы установить тесное сотрудничество в борьбе против терроризма и экстремизма, других видов преступлений. Наши страны договорились использовать платформу Съезда лидеров мировых и традиционных религий в качестве мероприятия, направленного на сохранение единства мусульманских государств, демонстрацию толерантности и миролюбия нашей религии, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание, что состоявшиеся переговоры являются началом нового этапа казахстанско-египетских отношений.

– Первый официальный визит А. ас-Сиси в Астану придаст импульс сотрудничеству. Уверен, что определенные сегодня направления взаимодействия будут способствовать дальнейшему укреплению связей между нашими странами, росту благополучия наших народов, – заключил Президент Казахстана.

В свою очередь А. ас-Сиси отметил, что отношения между двумя государствами интенсивно развиваются и имеют большие перспективы в будущем, в особенности в торгово-экономической сфере. Президент Египта выразил уверенность, что Астана и Каир успешно реализуют общие интересы благодаря имеющимся крепким политическим контактам.

Также А. ас-Сиси дал высокую оценку прошедшим переговорам и отметил заинтересованность двух стран в сотрудничестве в области торговли, туризма, сельского хозяйства и образования.

– Особое место в двустороннем сотрудничестве занимает противодействие терроризму и взаимодействие в религиозной сфере. В этих вопросах наши страны являются хорошим примером для остального мира, – сказал Президент Египта.

А. Ас-Сиси подчеркнул, что состоявшиеся в Астане встречи продемонстрировали общую позицию обоих государств по вопросам региональной и международной политики, направленной на укрепление мира и согласия.

…В рамках официального визита Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха Ас-Сиси в Казахстан было принято совместное заявление глав государств. Кроме того, в присутствии президентов были подписаны – договор участия Арабской Республики Египет в международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане и Устав Исламской организации по продовольственной безопасности.