​Казахстан – Египет: раскрыть потенциал

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Беседовал Ильяс Омаров
Фото: scmp.com

– Вы побывали в Казахстане. Каковы главные итоги вашего визита?

– Во-первых, разрешите мне выразить свою признательность за организацию моего первого официального визита в Казахстан в феврале нынешнего года. В ходе этого визита я отметил высокий уровень отношений между двумя странами, а также от имени египетского народа поздравил Казахстан с 25-летием Независимости и пригласил Президента ­Нурсултана Назарбаева посетить Египет с визитом по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами. При этом выразил готовность Египта принять высокого гостя на официальном и народном уровнях.

Мой визит в дружественный нам Казахстан предоставил хорошую возможность для обсуждения путей укрепления сотрудничества между нашими странами, а также поиска новых перспектив совместного сотрудничества. Стороны договорились провести надлежащую подготовку к пятому заседанию совместной Египетско-казахстанской межправительственной комиссии, которая состоится в сентябре текущего года в Каире, в целях обсуждения дальнейшего расширения сотрудничества во многих областях, в том числе производстве медикаментов и хранении зерна. Кроме того, достигнута договоренность о во­зобновлении прямого авиасообщения по маршруту Алматы – Шарм-эль-Шейх – Алматы. Эти рейсы в настоящее время уже возобновились, и сейчас ведется работа по открытию прямого авиасообщения Астана – Шарм-эль-Шейх – Астана.

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Нурсултан Назарбаев и Абдель Фаттах Ас-Сиси. Акорда, 26.02.2016 (Фото М.Куракова)

В ходе переговоров с казахстанской стороной большое внимание было уделено теме борьбы с терроризмом, особенно идеологическим и религиозным аспектам. Исходя из этого Египет принял участие в международной конференции «Религии против терроризма», которая состоялась в Казахстане. В данном контексте я хотел бы выразить твердую поддержку Египта инициативе Президента Нурсултана Назарбаева по созданию Антитеррористической коалиции под эгидой ООН и организации форума «Религии за мир» в штаб-квартире ООН, направленного на объяснение истинной сущности ислама в качестве религии мира и созидания.

Наши страны уже предприняли серьезные шаги в этом направлении. Позвольте мне вновь поблагодарить казахстанское руководство и выразить признательность за поддержку Казахстаном подписания Соглашения о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом. Кроме того, мы готовы обсудить перспективы сотрудничества между нашими странами в сфере торговли и транзита, а также активизации деятельности совместного Делового совета, направленного на укрепление связей между египетскими и казахстанскими предпринимателями и определение возможностей по привлечению инвестиций и торговли между нашими странами.

Я также хотел бы подчеркнуть, что у нас имеются перспективы не только во взаимной торговле, но и в совместных инвестициях. Особый интерес может вызвать инвестирование в проект развития зоны Суэцкого канала, в частности в области энергетики, фармацевтики, хранения и продажи зерновых культур, туризма, инфраструктуры, текстильной продукции, мебели и строительных материалов. Все это может быть достигнуто благодаря географическому расположению Египта, наша страна имеет множество соглашений о свободной торговле, а также преференциальный статус со странами Африки, Европы и Персидского залива. Эти факторы могут превратить Египет в центр сбыта казахстанской пшеницы в страны Африки и Ближнего Востока.

Следует подчеркнуть, что Египет приветствует предложение Казахстана по продвижению совместного сотрудничества в области продовольственной безопасности в свете недавнего присоединения Египта к Исламской организации по продовольственной безопасности ОИС.

– В вашей стране есть планы по переносу столицы и созданию нового административного центра. Интересен ли вам казахстанский опыт? Каковы ваши впечатления об Астане?

– Конечно, нам интересен казахстанский опыт в этой области. Мы заинтересованы использовать его в ходе строительства новой административной столицы. В этом ключе я высоко оцениваю грамотное планирование, которое мне удалось увидеть в Астане. Особый интерес вызывают также великолепие современной архитектуры, планирование дорог и развитая инфраструктура. После моего визита в Казахстан я поручил египетской делегации на высоком уровне посетить Астану, чтобы детально ознакомиться с этим опытом. В связи с этим я хотел бы отдать должное руководству Казахстана и всему казахстанскому народу за огромное достижение, которое они достигли в возведении новой столицы – Астаны.

– В следующем году Астана примет международную выставку «ЭКСПО». Что ожидать от Египта посетителям этой выставки?

– Во-первых, я хотел бы поздравить руководство Казахстана и весь казахстанский народ с организацией этого важного международного мероприятия. Египет заинтересован в активном участии в выставке «ЭКСПО-2017», которая состоится в Астане на тему «Энергия будущего», а также нацелена на представление самых передовых технологий в области энергетики и применения во­зобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергия. Выставка «ЭКСПО-2017» является хорошей площадкой для демонстрации достижений Египта в области чистой энергии. Египту удалось обеспечить 30% ветровой энергии и планируется увеличить ее до 70% к 2020 году. В настоящее время локальная составляющая солнечных тепловых электростанций составляет 50%.

Выставка предоставит хорошую возможность для координации действий и сотрудничества между развитыми и развивающимися странами в сфере чистой энергии в свете выполнения развитыми странами своих обязательств, которые были достигнуты на Конференции по изменению климата в Париже.

– Вас знают как непримиримого борца с терроризмом. Каковы рецепты борьбы с этим злом?

– Терроризм – опасная международная проблема, не имеющая ни религии, ни родины. Терроризм не имеет географических границ – Европа, Африка, Ближний Восток и весь мир в целом страдают от его проявлений. Поэтому важно принять всеобъемлющую международную программу для борьбы с терроризмом. Она не должна ограничиваться только военным противодействием, необходимо активно задействовать интеллектуальные и религиозные круги, улучшать экономическое и социальное положение, учитывая тот факт, что именно низкий уровень социально-экономического положения зачастую становится благодатной почвой для распространения терроризма и пополнения террористами своих рядов новыми сторонниками.

Наряду с этим необходимо бороться со всеми террористическими организациями, а не проводить эту работу выборочно, считая остальные менее опасными и сосредотачиваясь только на одной группе террористов. В вопросе борьбы с терроризмом я высоко оцениваю инициативы Президента Нурсултана ­Назарбаева, которые он озвучивает на международных форумах, в дополнение к усилиям Казахстана по организации Съезда лидеров мировых и традиционных религий, призванного также противодействовать терроризму.

– Египетская цивилизация одна из самых древних на планете. Пирамиды фараонов поражают своей грандиозностью. Все ли их тайны раскрыты на сегодня?

– Египетская цивилизация действительно является одной из самых древних на планете, даже, можно сказать, самой древней. На протяжении истории человечества она внесла огромный вклад в обогащение науки и прогресса, литературы и искусства, медицины и астрономии, сельского хозяйства и многих других сфер жизни. Древняя египетская цивилизация до сих пор изо дня в день раскрывает свои секреты, обогащая человечество своим вечным наследием. До настоящего времени археологические миссии обнаруживают памятники древности, которые украшают крупнейшие музеи мира. Я не думаю, что все секреты великой египетской цивилизации на сегодня были полностью раскрыты, поскольку до сих пор она очаровывает нас тайнами о жизни древних египтян, которые достигли определенного прогресса в различных областях жизнедеятельности.

– Известно, что вы увлекаетесь историей. Особое место в двусторонних отношениях между нашими странами занимает тема исторического наследия султана Аз-Захира Бейбарса, выдающегося правителя Египта и Сирии XIII века, который родился в казахской степи. Какое значение в Египте придается этому историческому факту?

– Этот исторический факт способствует укреплению двусторонних отношений и отражает наши исторические связи. Особо хотелось бы отметить историческую значимость и роль Аз-Захира Бейбарса в битве при Мансуре, во время которой Людовик IX из Франции попал в плен. Военное планирование Бейбарса сыграло огромную роль в достижении победы над крестоносцами в битве при Мансуре. В этом плане я высоко оцениваю усилия казахстанской стороны, направленные на восстановление мечети Аз-Захира Бейбарса в Египте, одного из важных исламских памятников, свидетельствующих о важном этапе истории нашей страны.

– В славную историю Египта внесли свой вклад и другие мамлюки, уроженцы казахских степей. В Казахстане не совсем хорошо знакомы с этими историческими личностями. Поделитесь интересными фактами о жизни этих людей.

– Мамлюкское государство было основано в Египте в 1250 году и просуществовало до 1517 года. В течение этих столетий правили Египтом многие из султанов-мамлюков, наиболее известным из которых, как уже упоминалось выше, является султан Аз-Захир Бейбарс. Также одним из правителей был султан Сайфуддин Кутуз, который одержал победу над монголами в битве при Айн-Джалуте в 1260 году. Следует упомянуть о султанах Аль-Мансуре Калаун, Канзуль-аль-Гори. Отдельно хотелось бы упомянуть о султане Аль-Малике аль-Ашраф Салах ад-Дин Халил ибн Калауне, который окончательно изгнал крестоносцев из региона.

– Планирует ли Египет облегчить визовый режим для казахстанских туристов, которые намерены отдохнуть, например, в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде?

– Египет всегда тепло приветствует казахстанских туристов, учитывая совместные исторические и культурные связи между двумя народами. В настоящее время Египет принимает максимальные меры, обеспечивающие комфорт и безопасность для туристов. Я хотел бы обратить внимание на то, что казахстанские граждане могут получить визы по прибытии в египетские аэропорты без предварительного обращения. Для казахстанских туристов Египет является привлекательным туристическим направлением, так как страна отличается мягким климатом и привилегированным географическим расположением. Кроме этого, Египет отличается разнообразием туристических достопримечательностей – археологических, культурных, религиозных и развлекательных. В настоящее время Египет предлагает высокое качество туризма. Проводятся рекламные туристические кампании, включающие различные акции и программы.

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