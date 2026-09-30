Казахстан экспортировал 15,5 млн тонн зерна и муки

Казахстан последовательно укрепляет позиции надежного поставщика продовольствия на мировом рынке. По итогам 2025/2026 маркетингового года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 15,5 млн тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото с сайта МСХ

Казахстанская зерновая продукция расширяет присутствие на внешних рынках. География поставок охватывает страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Европы.

Положительная динамика сохраняется и в текущем периоде. По данным АО «НК «ҚТЖ», за первые 20 дней сентября 2026 года объем перевозок зерна составил 852 тыс. тонн, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом экспорт зерна вырос на 10%, достигнув 674 тыс. тонн. Основной прирост обеспечен за счет увеличения поставок в ключевые экспортные направления.

В частности, в Узбекистан экспортировано 319 тыс. тонн зерна, что на 20% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Поставки в Таджикистан составили 116 тыс. тонн (+21%), в Китай — 101 тыс. тонн, увеличившись в 2,5 раза.

Одновременно растет экспорт продукции переработки зерна. За 20 дней сентября объем перевозок продуктов перемола составил 134 тыс. тонн, увеличившись на 24%.

Динамика экспортных поставок свидетельствует о расширении присутствия казахстанской продукции на международных рынках и росте объемов поставок как зерна, так и продуктов его переработки.