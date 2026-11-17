Казахстан сохраняет ведущие позиции в энергетическом секторе Центральной Азии, занимая первое место в регионе по запасам и добыче нефти, нефтяному экспорту, производству угля и установленной мощности ветровых электростанций. Об этом свидетельствуют данные ежегодного международного обзора World Energy Review 2026, подготовленного итальянской энергетической компанией Eni.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нефть: добыча и экспорт

На фоне трансформации глобальных энергетических рынков республика сохраняет статус крупнейшего производителя нефти среди пяти государств региона и укрепляет своё значение в обеспечении международной энергетической безопасности.

Согласно данным Eni, в 2025 году добыча нефти, включая нетрадиционную нефть и газовые жидкости, в Казахстане достигла 2,098 млн баррелей в сутки, увеличившись на 11,8% по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения: в Туркменистане аналогичный показатель составил 200 тыс. баррелей в сутки, в Узбекистане — 81 тыс., в Кыргызстане — 6 тыс. баррелей. Таким образом, на Казахстан приходится около 88% совокупной нефтедобычи пяти стран Центральной Азии.

Особенно показательной является динамика последнего десятилетия. Если в 2015 году среднесуточная добыча в Казахстане составляла 1,694 млн баррелей, то к 2025 году она увеличилась до 2,098 млн — рост почти на 24%. В то же время Туркменистан и Узбекистан за аналогичный период сократили производство нефти. Казахстан, таким образом, не только сохраняет значительный количественный отрыв от соседей, но и демонстрирует долгосрочное увеличение добычи.

Не менее важна роль Казахстана в международной торговле энергоресурсами. По сведениям Eni, экспорт казахстанской сырой нефти в 2025 году достиг 1,243 млн баррелей в сутки, увеличившись примерно на 7% по сравнению с 2024 годом. Такие объёмы усиливают значение страны как поставщика на внешние рынки и подтверждают, что казахстанский нефтяной сектор имеет не только региональное, но и международное значение.

В условиях, когда мировое потребление энергии в 2025 году достигло приблизительно 15,7 млрд тонн нефтяного эквивалента, а на нефть, газ и уголь по-прежнему приходилось около 80% глобального энергетического спроса, значимость традиционных поставщиков энергоресурсов остаётся высокой. Таким образом, Казахстан имеет все возможности для укрепления позиций на мировом рынке, одновременно развивая новые направления энергетики. Вместе с тем энергетическое лидерство Казахстана не ограничивается нефтяной отраслью. Страна располагает значительными ресурсами природного газа и входит в тройку крупнейших газодобывающих государств Центральной Азии. По данным Eni, в 2025 году добыча природного газа в Казахстане составила 28,21 млрд кубометров. При этом Туркменистан произвёл 72,48 млрд кубометров, а Узбекистан — 40,16 млрд.

Ветроэнергетика

Ещё одним стратегическим преимуществом является лидерство Казахстана в ветровой энергетике. Согласно World Energy Review 2026, установленная мощность ветровых электростанций Казахстана по итогам 2025 года составила 1 909 МВт, тогда как в Узбекистане — 1 652 МВт. По остальным странам региона (Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан) Eni не приводит сопоставимой статистики.

Таким образом, Казахстан сохраняет первое место по этому показателю среди стран Центральной Азии. На республику приходится около 54% совокупной установленной ветровой мощности двух стран, по которым имеются данные, — Казахстана и Узбекистана.

При этом фактическая выработка электроэнергии казахстанскими ветровыми станциями достигла 5 401 ГВт·ч (гигаватт-часов) в 2025 году. Данный показатель подчёркивает, что ветроэнергетика становится значимым направлением развития национальной энергосистемы.

Уголь

Важное место Казахстан занимает и в угольной промышленности. Республика входит в десятку крупнейших производителей угля в мире и является абсолютным лидером Центральноазиатского региона, существенно опережая другие государства региона. По данным Бюро национальной статистики в 2025 году в Казахстане было добыто около 120 млн тонн угля. Крупная ресурсная и производственная база обеспечивает стране ведущую роль в этом сегменте региональной энергетики.

Энергетическое лидерство подкрепляется масштабами экономики. По данным Eni, реальный ВВП Казахстана в 2025 году составил около 260,3 млрд долларов в постоянных ценах 2015 года — более половины совокупного показателя пяти государств Центральной Азии, оцениваемого в 506,7 млрд долларов.

Таким образом, World Energy Review 2026 подтверждает лидерство Казахстана сразу по нескольким важнейшим направлениям энергетического развития Центральной Азии. Республика концентрирует основную часть региональных нефтяных запасов и нефтедобычи, занимает ведущие позиции по нефтяному экспорту и производству угля, а также лидирует по установленной мощности ветровой энергетики среди стран региона, представленных в соответствующей статистике Eni.

Таким образом, Казахстан укрепляет статус энергетического лидера Центральной Азии, сохраняя доминирующие позиции в нефтяной и угольной отраслях и наращивая потенциал ветроэнергетики. Сочетание развитой ресурсной базы и новых генерирующих мощностей формирует прочную основу для дальнейшего усиления роли страны в региональной энергетике и на международных энергетических рынках.