Свежий выпуск Казахстан – ЕС – есть прогресс Владимир ОСИПОВ

В ходе заседания стороны обсудили широкий спектр двустороннего сотрудничества, включая вопросы политики, экономики, торговли и инвестиций, научно-технологическое сотрудничество, консульско-правовые вопросы, отношения Центральной Азии и ЕС, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Е. Идрисов отметил, что успешное завершение переговоров о новом Соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве и по вопросу вступления Казахстана в ВТО во время визита Главы государства в Брюссель в прошлом году стало важной вехой в отношениях между РК и ЕС.

– Визит Президента Нурсултана Назарбаева в Брюссель продемонстрировал, какое значение мы придаем сотрудничеству с Европейским союзом. Очень надеемся, что в течение нынешнего года новое соглашение будет подписано и выведет наши отношения на новый качественный уровень, заложив мощную основу для дальнейшего углубления взаимодействия на всех уровнях как с институтами Европы, так и со странами ЕС, – заявил министр.

Глава МИД подчеркнул важность дальнейшего поступательного развития казахстанско-европейского взаимодействия, с удовлетворением отметив развитие торгового и инвестиционного сотрудничества с Евросоюзом, являющимся крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером РК. Казахстанский министр призвал европейских коллег внимательно изучить возможности, открывающиеся для европейского бизнеса в свете реализации новой экономической политики «Нұрлы жол» и призвал европейские кампании принять участие в реализации стратегического плана развития транспортной, индустриальной, энергетической инфраструктуры страны, а также в подготовке и проведении выставки «ЭКСПО-2017».

Отдельной темой переговоров стал вопрос облегчения визового режима между РК и ЕС. Казахстанский министр выразил надежду, что данный вопрос получит поддержку со стороны нынешнего председателя Совета ЕС в свете обсуждения новой Стратегии Европейского союза по Центральной Азии. Е. Идрисов подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества с ЕС в региональном формате и всецело поддерживает разработку и реализацию обновленной Стратегии Европейского союза по Центральной Азии.

– Казахстан не остался в стороне от данного процесса. Мы подготовили и передали Евросоюзу пояснительную записку с нашим видением обновленного документа. Считаем, что наши предложения могут быть полезны и дать европейской стороне представление об ожиданиях стран региона в отношении будущего стратегии, – подчеркнул Е. Идрисов.

Обсуждая международную обстановку, глава МИД РК отметил, что Казахстан всегда выступает за сотрудничество и поиск взаимовыгодных точек соприкосновения. Одной из возможностей для успешного взаимодействия может стать налаживание диалога в рамках формата ЕС – ЕАЭС, что встречает положительную реакцию среди руководства ведущих европейских государств, включая Германию, Францию и другие.

Е. Идрисов также информировал европейских коллег о предстоящих президентских выборах в стране.

– На прошлой неделе я направил приглашения целому ряду международных и межпарламентских организаций, включая Европарламент. Надеемся на их участие, – сказал он.

Кроме того, одним из важных итогов визита стало подписание соглашений между Республикой Казахстан и государствами Бенилюкс об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов и о реадмиссии, которое является важным компонентом дальнейших переговоров по облегчению визового режима.