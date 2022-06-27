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Казахстан – это Родина моя
Дулат Молдабаев

В эти дни на военном полигоне близ Караганды звучат не строгие командирские приказы, а звонкие детские голоса.

Учебный центр «Спасск», где в обычное время военнослужащие занимаются боевой учебой, на целую неделю отдан участникам военно-патриотического сбора молодежи «Айбын» – воспитанникам республиканских школ «Жас Улан» и военно-патриотических клубов.

...Утро начинается с пробежки и подтягивания на перекладине. Конечно, трудно просыпаться, но надо. Так закаляется характер, а во время тренировок укрепляется не только дух, но и тело.

Утренний подъем – по сигналу военного горна. Ну а дальше тоже все, как у солдат, – нужно быстро и тщательно заправить кровать, занять место в строю и – на физзарядку. Весь день расписан до минуты, а вечером ребята возвращаются в палаточный городок и готовятся ко сну.

На третий день состоялась торжественная церемония открытия VIII Республиканского военно-пат­риотического сбора молодежи «Айбын», на которую прибыл министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. К нему присоединились глава Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Мухтар Кул-Мухаммед и председатель Центрального совета РОО «Ветераны вооруженных сил», Халық Қаһарманы, генерал армии Мухтар Алтынбаев.

Десант гостей включал также ветеранов миротворческих миссий ООН, боевых действий и локальных конфликтов, депутатов Парламента, представителей госорганов и общественности и, конечно же, журналистов. Среди приглашенных были победители сборов предыдущих семи лет и выпускники специализированных классов «Жас сарбаз». Сегодня они – офицеры, курсанты военных вузов, военнослужащие, воспитанники республиканских школ «Жас Улан».

– Развитие и процветание страны, ее перспективы напрямую связаны с молодым поколением. Не случайно Президент страны – Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев отметил, что «молодежь – воплощение всех наших надежд на лучшее будущее», – сказал, приветствуя юных патриотов, Руслан Жаксылыков.

Глава оборонного ведомства отметил, что в стране проводится большое количество мероприятий с участием молодежи, в их число входит и ежегодный военно-патриотической сбор «Айбын». За последние три года в финальной его стадии приняли участие более 8 тыс. детей.

Текущий год объявлен Главой государства Годом детей, и во всех регионах созданы такие условия, чтобы каждый из молодых казахстанцев мог учиться, выбрать любимую профессию, достойно реализовать себя в жизни, став живым свидетелем воплощения концепции «Жаңа Қазақстан».

– Нас особенно радует позитив и желание молодежи, которая стремится связать свою жизнь с армией, чтобы стать в один ряд с защитниками Отечества, избрав эту сложную и одновременно почетную профессию, – добавил министр.

О подвигах батыров, которые живут в памяти народа, говорил генерал армии Мухтар Алтынбаев.

– Великая степь всегда славилась достойными сыновьями, проявившими в нужный момент стойкость духа, отвагу и патрио­тизм, – отметил председатель Цент­рального совета РОО «Ветераны вооруженных сил».

А председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что на таких сборах не только проверяется военно-спортивная подготовка – это еще и место обретения верных друзей.

Главное действо общего праздника переместилось на сцену, где звучали музыкальные композиции в исполнении военного оркестра Национального военно-патриотического центра. Во время дефиле военных оркестрантов на сцену вышли барабанщики, а 40 ребят из детской студии «Жас сарбаз» представили концертный номер «Бейбітшілік сақталады».

Песню «Кең далам» в исполнении мужского хора НВПЦ сопровож­дало показательное выступление Роты почетного караула. Завершился концерт песней «Қазақ армиясы» в сопровождении показательного выступления роты десантно-штурмовых войск и отряда специального назначения.

Впечатляющим для детей был боевой эпизод, в котором были показаны действия группы специального назначения и ротной тактической группы в специально-войсковых действиях по уничтожению незаконных вооруженных формирований. Спецназ действовал, используя воздушную огневую поддержку двух вертолетов
Ми-171. Завершился показ фигурами высшего пилотажа в исполнении самолетов фронтовой авиации.

Программа открытия сбора включила в себя ознакомление с детскими рисунками «Отан. Армия. Жас сарбаз», выставкой, рассказывающей о деятельности кружков Smart Sarbaz, а также презентацию мобильного интерактивно-информационного модуля Jus Sarbaz Hub. Не обошлось без коллективного фотографирования.

Всего в программу сбора включено 11 конкурсов, военно-прикладных и военно-спортивных соревнований. Из-за пандемии в течение двух лет состязания проводились в онлайн-формате. В нынешнем году конкурсанты состязаются как в виртуальном пространстве, так и на настоящем тактическом поле. Трансляция выступлений и состязаний осуществляется в онлайн-режиме на платформе мобильного интерактивно-информационного модуля Jus Sarbaz Hub.

Солдатские экзерциции стали для участников сбора повседневным трудом. Собрать снаряжение, выдвинуться в заданный район дислокации, занять выгодную позицию, обезвредить условного врага. Такие картинки из будней сбора обычно можно увидеть только на настоящих военных учениях.

Ребята, многие из которых «хранят в своих рюкзаках маршальские жезлы», познают новейшие достижения воинского искусства, знакомятся с современными новеллами военной мысли. Здесь молодые казахстанцы закрепляют свои военно-технические знания, получают воспитание в духе верности воинским традициям наших предков.

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