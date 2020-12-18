​Казахстан: эволюция стабильности

Обладающая возможностями трансформирования власть способна не только сохранить устойчивость, но и стимулировать необходимые перемены. Равновесие между стабильностью и переменами считается одним из важнейших показателей эффективности политической системы.

В Казахстане «во главу угла поставлены мир, стабильность и наше единство», - отметил Первый Президент Нурсултан Назарбаев в своем недавнем поздравлении с Днем Независимости. Эта триада является важнейшей характеристикой политической системы современного Казахстана. Более того, в условиях радикальных глобальных трансформаций последних лет, затрагивающих структурные основы социального и политического развития, мир, стабильность и единство становятся определенным условием сохранения суверенитета большинства государств.

Но данную триаду нельзя рассматривать исключительно как статичное состояние неизменности в политической жизни. В Казахстане эта жизнь отличается способностью к модернизации без социальных потрясений, наличием развитой социально-политической инфраструктуры, снижающей политические риски и учитывающей влияние внешних факторов.Процессы демократизации общества происходят в рамках закона и в эволюционной форме. Нурсултан Назарбаев всегда придерживался принципа «сначала экономика, потом политика». Сегодня мы видим, что это была правильная стратегия.

В последнее время современный мир, согласно оценкам многих ученых, политиков и общественных деятелей, попал в зону турбулентности общественного развития, перманентной политической нестабильности, ряда экономических кризисов. Случилась череда «цветных революций» на пространстве от Магриба до Центральной Азии с негативными последствиями, произошли этноконфессиональные конфликты с военной эскалацией на Ближнем Востоке и в Африке, идут «войны санкций», произошло множество политических кризисов на уровне отдельных стран. В современных государствах опасность дестабилизации всегда присутствует вследствие информационных войн и новых форм воздействия на массовое сознание, ценности и поведенческие установки. При этом «качает» и развитые страны. Страшные террористические акты с сотнями жертв случились в некоторых странах Западной Европы и потрясли сознание местных обывателей. Можно ли в таких условиях вообще говорить о политической стабильности даже в странах с надежной траекторией развития?

По мнению некоторых политологов, существует «минимальная» и «максимальная» стабильность. Первый ее вид означает отсутствие на территории государства любых вооруженных конфликтов. Второй определяет способность политической системы быстро и гибко реагировать на изменения общественных настроений. В специализированной литературе можно обнаружить немалое число трактовок политической стабильности, то есть это понятие не имеет устойчивого определения.

Одни говорят, что политическая стабильность – это способность власти, государства и общества возвращаться в исходное положение при воздействии внешних и внутренних факторов. Другие считают, что это умение решать поставленные задачи или развиваться в заданном направлении. Третьи уверены в том, что стабильности нужен сильный лидер, не боящийся брать на себя ответственность. Четвертые видят в ней целостную систему связей между государством и обществом, выполняющих функции взаимодействующих сторон. Для этого нужны предсказуемость действий государственных органов, способность власти разрешать общественные противоречия без ущемления прав граждан, устойчивый социально-психологический климат внутри государства. При этом, стабильность всегда требует общих правил игры, наличия команды единомышленников, заботы о престиже страны и уважения к ней, и, в целом, легитимности власти и доверия общества к политической системе и ее ценностям.

Политическая история свидетельствует, что преодоление кризисов и переход на траекторию эволюционного развития всегда начинался с определения долгосрочных целей. Такая методология находилась в основе послевоенного «германского» и «японского» чуда середины XX века, в его конце - прорыва «азиатских тигров» в Юго-Восточной Азии, нынешних успехов Китая.

Для Казахстана проблемы определения целей, которые ставятся перед всем народом, не было. Уже в 1997 году появилась системная Стратегия «Казахстан – 2030», затем в 2012 году – Стратегия «Казахстан – 2050». Государственная программа форсированного индустриального развития и ряд других инициатив были направлены на модернизацию общества, в них оказались сформулированы долгосрочные цели и пути их достижения. В этом смысле Казахстан изначально был на правильном пути своего развития. Это заслуга лидера партии Nur Otan, Первого Президента Нурсултана Назарбаева.

Почему же во многих других странах постоянно происходят революции и беспорядки? То, что случилось в конце ХХ и начале ХХI века в Афганистане, Грузии, Египте, Ираке, Кыргызстане, Ливии, Молдове, Сирии, Тунисе, Украине выпадает из понятной логики общественного развития. Эти государства объединяют политические потрясения, стагнация или упадок экономики, неопределенность даже ближайшего будущего, потеря доверия к провозглашенному пути и средствам достижения намеченных целей. Известный социолог, профессор Жан Тощенко объясняет данное явление феноменом «общества травм».

То есть травмы многих современных обществ, по его мнению, начинались с насильственного свержения политических режимов либо из-за вмешательства внешних сил, либо под воздействием внутренних катаклизмов. Но при этом все потрясения проходили под лозунгами неотложности изменений, под обещания срочно добиться достойной жизни людей и полного благополучия страны. Но этого не случилось. «Общества травм» не способны к поступательным эволюционным изменениям.

«Поражение постигало такие государства после того, как подобную задачу успешно решали, причем в течение непродолжительного времени, капиталистические (Сингапур, Малайзия, Южная Корея) и социалистические страны (Китай и Вьетнам), - пишет Жан Тощенко в «Независимой газете». - У общества травмы отсутствует четкая и ясная стратегия и понимание перспектив развития. Намеченные преобразования в основном сводятся к тому, чтобы ориентироваться на решение отдельных проблем. Иногда – с учетом опыта других стран. Или же все ограничивается пассивным выполнением чьих-то советов, без учета национальной специфики, порой под экономическим и военным давлением извне».

При этом, выстраивая стабильность политической системы, следует понимать ее реальные возможности. Реформы в Казахстане, как и в других республиках бывшего СССР, предполагали создание национального государства, формирование современной экономики и политической системы. Решение этих задач было сложным, требовало взвешенных подходов и опоры на политические стратегии и технологии, способствующие мирному и эволюционному переходу казахстанского общества в качественно новое состояние.

Последнее предполагало создание современного общества и гражданской нации с последовательной опорой на позитивный опыт традиций в сфере государственного строительства и управления. Направляя эти процессы, Нурсултан Назарбаев сумел консолидировать политическую элиту Казахстана, удерживая различные политические силы от неверного толкования смысла казахстанского суверенитета и государственности, что позволило сохранить столь необходимые для переходного периода мир и единство. Как сильный и харизматичный лидер, он смог объединить 140 этносов вокруг одной казахстанской идеи и повести за собой.

Укрепив государство и выстроив при этом вертикаль для реализации масштабных реформ, Первый Президент сумел опереться на «моральное большинство» казахстанцев, которое и стало «становым хребтом» проводимых в Казахстане преобразований. В частности, благодаря миру, стабильности и единству Казахстан за годы независимости смог привлечь более 300 млрд. долларов США иностранных инвестиций. «Мы идем своим собственным, казахстанским, путем развития, который выбрали однажды и с тех пор ему следуем, - подчеркнул в одном из своих выступлений Нурсултан Назарбаев. - Изучая и анализируя мировую практику, мы выбрали эволюционный путь. Мы против форсированного внедрения демократии, тем более извне. Мы никого не пытаемся копировать, а делаем то, что нужно нашей стране и нашему народу. И у нас это получается».

По своему четко выверенному сценарию произошел в Казахстане и транзит власти. Заранее были подготовлены все нормативные и институциональные аспекты реализации данной модели. В соседних странах передача власти зачастую сопровождалась катаклизмами, деструктивными процессами, которые крайне негативно сказывались на стабильности их политических систем, что приводило к ухудшению социально-экономической ситуации в этих государствах. А потом некоторые говорят, что надо было взять пример с Казахстана по становлению стабильной политической системы, изучить его опыт.

Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев, после того, как потерял власть, в интервью изданию «Экономические стратегии – Центральная Азия» еще в 2007 году заявил, что стабильность и эволюция – лучше, чем революция. «Считаю Казахстан флагманом прогрессивных преобразований и демократических реформ в Центральной Азии, - уверенно сказал он. - Во многом это определяется ролью лидера Нурсултана Назарбаева, который умело использует духовный и интеллектуальный потенциал страны, ее богатейшие минеральные ресурсы на пользу народа и общества. Нынешний Казахстан не слабое, а сильное звено. И мощные демократические ветры, сегодня дующие из него, будут укреплять демократическое здоровье соседей Казахстана по региону».

Казахстан продолжает идти по своему пути демократических преобразований. Недавно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Законы РК «О выборах в Республике Казахстан» и «О политических партиях». Их цели следующие: создание качественной партийной системы; снижение заградительного порога для регистрации политических партий с 40 до 20 тысяч членов; определение квоты в размере не менее 30% для женщин и 20% для молодых людей (от общего числа включенных в партийные списки лиц для регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов). Предполагается, что данные новеллы позволят обеспечить дальнейшее развитие процесса многопартийности, целью которой является вовлечение в процесс выработки и принятия государственных решений разных политических партий.

Но не стоит забывать, что абсолютная стабильность любой политической системы невозможна, поскольку это предполагает не только неподвижность ее элементов, но и их изоляцию от внешних воздействий. Политика находится в числе тех сфер, которые наиболее восприимчивы к переменам. Ведь принятие политических решений ориентировано на адекватное отражение в управленческой деятельности актуальных для общества проблем, адаптацию к новым реалиям.

Возможности власти зависят от ее ресурсов, а у каждой страны они свои. Во многих государствах присутствует опасность дестабилизации, риск которой зависит от условий жизни населения. Поэтому основная задача власти, особенно в условиях пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса – это создание необходимых условий для развития экономики и социальной сферы, обеспечения социальной справедливости и необходимого уровня демократизации, качеством систем здравоохранения и образования.