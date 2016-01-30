Казахстан – Евросоюз: новая глава отношений

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– Толежан Турсунович, переговоры по новому Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом длились несколько лет, это была большая работа с обеих сторон, которая в конце прошлого года принесла долгожданные плоды – документ был подписан. Чем примечательно новое соглашение?
– Прежде всего хотел бы отметить, что Казахстан стал первым государством на постсоветском пространстве, с которым Европейский союз заключил соглашение подобного уровня. Документ представляет собой широкую юридическую платформу, предусматривающую углубление сотрудничества между Казахстаном и ЕС по всему спектру взаимодействия.
Новое соглашение охватывает 29 сфер. Это и политические вопросы, такие как международная, региональная безопасность, разоружение, и торгово-экономические – инвестиции, развитие инфраструктуры. А также ряд других направлений, в том числе инновации, культура, спорт, туризм. Предусматривается усиление взаимодействия в правовой сфере, включая вопросы противодействия терроризму, организованной преступности, коррупции.
Впервые вопрос о необходимости разработки и подписания нового соглашения был инициирован Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в ходе переговоров с председателем Европейской комиссии Ж. М. Баррозу в декабре 2006 года. Несколько лет велся активный переговорный процесс в этом направлении, который вышел на финишную прямую осенью 2014 года – в октябре того года в Брюсселе состоялась церемония подписания документа о завершении переговоров по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК и ЕС, на которой присутствовал Глава нашего государства.
– Из всех сфер взаимодействия, обозначенных в соглашении, пожалуй, ключевой можно назвать экономику?
– В основе успешного развития отношений между Казахстаном и Европейским союзом лежит прочный экономический фундамент, поэтому неудивительно, что именно этой сфере уделяется особое внимание.
За годы независимости Евросоюз стал ведущим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, опередив Россию и Китай. На долю Европы приходится половина внешнеторгового оборота и более 50% всех прямых иностранных инвестиций в экономику нашей страны.
За 11 месяцев 2015 года внешнеторговый оборот между Казахстаном и ЕС превысил 28,5 миллиарда долларов – это соответствует 50,4% всего внешнеторгового оборота РК за этот период. С 2005 года по первое полугодие 2015 года валовой приток прямых инвестиций из стран ЕС в экономику Казахстана составил порядка 105 миллиардов долларов (всего привлечено 215 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций).
Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС разработано с учетом нового уровня развития, достигнутого и Евросоюзом, и Казахстаном, а также стоящих перед нами целей. Так, в модернизированном разделе о торговле и инвестициях принимается во внимание присоединение Казахстана к Всемирной торговой организации, а также участие нашей страны в Евразийском экономическом союзе.
Важной составляющей сотрудничества в экономике по-прежнему остается энергетический сектор. Вместе с тем предусматривается наращивание сотрудничества с европейскими странами в рамках реализации программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол», а также второго этапа Программы индустриально-инновационного развития. На повестке дня – участие европейских компаний в модернизации ключевых отраслей промышленности и инфраструктуры Казахстана, привлечение передовых инвестиций и технологий, налаживание совместных производств.
В Послании народу «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» Лидер нации – Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поставил масштабные задачи обеспечения роста экономики, увеличения объемов экспорта, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и повышения производительности труда. Заметную роль в реализации этих задач может сыграть эффективная реализация Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС. Новое соглашение – это практический инструмент, который обеспечит условия для успешного сотрудничества казахстанских и европейских предпринимателей.
Значительные возможности сотрудничества в сфере энергетики и передовых технологий открывает проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2017». Астана и Брюссель расширяют формат энергетического диалога по целому ряду направлений. Это, например, повышение энергоэффективности и энергосбережение, применение возобновляемых источников энергии, использование атомной энергии в мирных целях, развитие электроэнергетики и чистых энергетических технологий.
Мощный импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и ЕС придаст развитие трансконтинентальных транспортных маршрутов. Располагаясь в сердце Евразии и являясь ключевым звеном исторического Шелкового пути, Казахстан развивает транспортно-транзитную сеть авто-, железнодорожных, трубопроводных магистралей, аэропортов, логистических хабов. Наша страна участвует в транспортном проекте ЕС «Европа – Кавказ – Центральная Азия» (ТРАСЕКА).
Евросоюз является одним из ключевых партнеров Казахстана в рамках Всемирной торговой организации. Вступление нашей страны в ВТО облегчит работу европейских компаний в Казахстане и активизирует сотрудничество со странами ЕС в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
– А как складывается сотрудничество в других аспектах? Какой эффект на него окажет новое соглашение?
– Партнерский характер сотрудничества РК – ЕС проявляется во всем многообразии тесных связей по линии правительств, парламентов, министерств и ведомств, общественных и культурных организаций, вузов и исследовательских институтов. Активно развивается сотрудничество с ЕС в рамках парламентской дипломатии. Эффективно функционирует Комитет межпарламентского сотрудничества в деле обмена опытом законотворческой деятельности.
Регулярно проводятся встречи в рамках структур сотрудничества «Казахстан – ЕС», «ЕС – Центральная Азия», отраслевых диалогов по вопросам правосудия, свободы и безопасности, защиты прав человека, торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, охраны окружающей среды.
Приоритетным направлением сотрудничества Казахстана и ЕС является взаимодействие в вопросах обеспечения международной и региональной безопасности, ядерного разоружения и нераспространения, борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, наркоторговлей и другими вызовами и угрозами.
Особое значение имеют вопросы сотрудничества Казахстана и ЕС в области инноваций, науки, образования и конкурентоспособности. Сегодня тысячи казахстанских студентов обучаются и проходят стажировки в высших учебных заведениях Европейского союза по программе «Болашак». Казахстан в 2010 году одним из первых постсоветских государств присоединился к Болонскому процессу. Новые возможности сотрудничества открывает программа ЕС «Горизонт-2020». Представители казахстанских вузов и ученые уже принимают участие в конкурсах рамочной программы исследований и инноваций ЕС.
Среди важных приоритетов нового соглашения – упрощение визового режима для поездок казахстанских граждан в страны ЕС. Свобода передвижения граждан является одним из ключевых элементов партнерства между Казахстаном и ЕС.
В целом Казахстан готов расширять с ЕС деловые, общественно-культурные связи, развивать транспортную и коммуникационную инфраструктуры, стимулировать торговлю и взаимные инвестиции, энергетическое партнерство, инновационный и образовательный обмен.
Долгосрочное сотрудничество со стабильной, процветающей и единой Европой полностью отвечает национальным интересам Казахстана, соответствует целям и задачам, поставленным в Стратегии развития страны до 2050 года и Концепции внешней политики РК. По оценке Президента Нурсултана Назарбаева, подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Астаной и Брюсселем открывает новую главу в отношениях Казахстана с Европейским союзом.
Учитывая огромный потенциал и уникальный опыт Европейского союза в различных сферах, Астана рассчитывает на поддержку ЕС в реализации государственных задач по вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.
– Прежде всего хотел бы отметить, что Казахстан стал первым государством на постсоветском пространстве, с которым Европейский союз заключил соглашение подобного уровня. Документ представляет собой широкую юридическую платформу, предусматривающую углубление сотрудничества между Казахстаном и ЕС по всему спектру взаимодействия.
Новое соглашение охватывает 29 сфер. Это и политические вопросы, такие как международная, региональная безопасность, разоружение, и торгово-экономические – инвестиции, развитие инфраструктуры. А также ряд других направлений, в том числе инновации, культура, спорт, туризм. Предусматривается усиление взаимодействия в правовой сфере, включая вопросы противодействия терроризму, организованной преступности, коррупции.
Впервые вопрос о необходимости разработки и подписания нового соглашения был инициирован Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в ходе переговоров с председателем Европейской комиссии Ж. М. Баррозу в декабре 2006 года. Несколько лет велся активный переговорный процесс в этом направлении, который вышел на финишную прямую осенью 2014 года – в октябре того года в Брюсселе состоялась церемония подписания документа о завершении переговоров по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК и ЕС, на которой присутствовал Глава нашего государства.
– Из всех сфер взаимодействия, обозначенных в соглашении, пожалуй, ключевой можно назвать экономику?
– В основе успешного развития отношений между Казахстаном и Европейским союзом лежит прочный экономический фундамент, поэтому неудивительно, что именно этой сфере уделяется особое внимание.
За годы независимости Евросоюз стал ведущим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, опередив Россию и Китай. На долю Европы приходится половина внешнеторгового оборота и более 50% всех прямых иностранных инвестиций в экономику нашей страны.
За 11 месяцев 2015 года внешнеторговый оборот между Казахстаном и ЕС превысил 28,5 миллиарда долларов – это соответствует 50,4% всего внешнеторгового оборота РК за этот период. С 2005 года по первое полугодие 2015 года валовой приток прямых инвестиций из стран ЕС в экономику Казахстана составил порядка 105 миллиардов долларов (всего привлечено 215 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций).
Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС разработано с учетом нового уровня развития, достигнутого и Евросоюзом, и Казахстаном, а также стоящих перед нами целей. Так, в модернизированном разделе о торговле и инвестициях принимается во внимание присоединение Казахстана к Всемирной торговой организации, а также участие нашей страны в Евразийском экономическом союзе.
Важной составляющей сотрудничества в экономике по-прежнему остается энергетический сектор. Вместе с тем предусматривается наращивание сотрудничества с европейскими странами в рамках реализации программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол», а также второго этапа Программы индустриально-инновационного развития. На повестке дня – участие европейских компаний в модернизации ключевых отраслей промышленности и инфраструктуры Казахстана, привлечение передовых инвестиций и технологий, налаживание совместных производств.
В Послании народу «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» Лидер нации – Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поставил масштабные задачи обеспечения роста экономики, увеличения объемов экспорта, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и повышения производительности труда. Заметную роль в реализации этих задач может сыграть эффективная реализация Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС. Новое соглашение – это практический инструмент, который обеспечит условия для успешного сотрудничества казахстанских и европейских предпринимателей.
Значительные возможности сотрудничества в сфере энергетики и передовых технологий открывает проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2017». Астана и Брюссель расширяют формат энергетического диалога по целому ряду направлений. Это, например, повышение энергоэффективности и энергосбережение, применение возобновляемых источников энергии, использование атомной энергии в мирных целях, развитие электроэнергетики и чистых энергетических технологий.
Мощный импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и ЕС придаст развитие трансконтинентальных транспортных маршрутов. Располагаясь в сердце Евразии и являясь ключевым звеном исторического Шелкового пути, Казахстан развивает транспортно-транзитную сеть авто-, железнодорожных, трубопроводных магистралей, аэропортов, логистических хабов. Наша страна участвует в транспортном проекте ЕС «Европа – Кавказ – Центральная Азия» (ТРАСЕКА).
Евросоюз является одним из ключевых партнеров Казахстана в рамках Всемирной торговой организации. Вступление нашей страны в ВТО облегчит работу европейских компаний в Казахстане и активизирует сотрудничество со странами ЕС в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
– А как складывается сотрудничество в других аспектах? Какой эффект на него окажет новое соглашение?
– Партнерский характер сотрудничества РК – ЕС проявляется во всем многообразии тесных связей по линии правительств, парламентов, министерств и ведомств, общественных и культурных организаций, вузов и исследовательских институтов. Активно развивается сотрудничество с ЕС в рамках парламентской дипломатии. Эффективно функционирует Комитет межпарламентского сотрудничества в деле обмена опытом законотворческой деятельности.
Регулярно проводятся встречи в рамках структур сотрудничества «Казахстан – ЕС», «ЕС – Центральная Азия», отраслевых диалогов по вопросам правосудия, свободы и безопасности, защиты прав человека, торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, охраны окружающей среды.
Приоритетным направлением сотрудничества Казахстана и ЕС является взаимодействие в вопросах обеспечения международной и региональной безопасности, ядерного разоружения и нераспространения, борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, наркоторговлей и другими вызовами и угрозами.
Особое значение имеют вопросы сотрудничества Казахстана и ЕС в области инноваций, науки, образования и конкурентоспособности. Сегодня тысячи казахстанских студентов обучаются и проходят стажировки в высших учебных заведениях Европейского союза по программе «Болашак». Казахстан в 2010 году одним из первых постсоветских государств присоединился к Болонскому процессу. Новые возможности сотрудничества открывает программа ЕС «Горизонт-2020». Представители казахстанских вузов и ученые уже принимают участие в конкурсах рамочной программы исследований и инноваций ЕС.
Среди важных приоритетов нового соглашения – упрощение визового режима для поездок казахстанских граждан в страны ЕС. Свобода передвижения граждан является одним из ключевых элементов партнерства между Казахстаном и ЕС.
В целом Казахстан готов расширять с ЕС деловые, общественно-культурные связи, развивать транспортную и коммуникационную инфраструктуры, стимулировать торговлю и взаимные инвестиции, энергетическое партнерство, инновационный и образовательный обмен.
Долгосрочное сотрудничество со стабильной, процветающей и единой Европой полностью отвечает национальным интересам Казахстана, соответствует целям и задачам, поставленным в Стратегии развития страны до 2050 года и Концепции внешней политики РК. По оценке Президента Нурсултана Назарбаева, подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Астаной и Брюсселем открывает новую главу в отношениях Казахстана с Европейским союзом.
Учитывая огромный потенциал и уникальный опыт Европейского союза в различных сферах, Астана рассчитывает на поддержку ЕС в реализации государственных задач по вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.