Статьи Казахстан – Евросоюз: новая глава отношений

– Толежан Турсунович, переговоры по новому Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казах­станом и Европейским сою­зом длились несколько лет, это была большая работа с обеих сторон, которая в конце прошлого года принесла долгожданные плоды – документ был подписан. Чем примечательно новое соглашение?



– Прежде всего хотел бы отметить, что Казахстан стал первым государством на постсоветском пространстве, с которым Европейский союз заключил соглашение подобного уровня. Документ представляет собой широкую юридическую платформу, преду­сматривающую углубление сотрудничества между Казахстаном и ЕС по всему спектру взаимодействия.

Новое соглашение охватывает 29 сфер. Это и политические вопросы, такие как международная, региональная безопасность, разоружение, и торгово-экономические – инвестиции, развитие инфраструктуры. А также ряд других направлений, в том чис­ле инновации, культура, спорт, туризм. Предусматривается усиление взаимодействия в правовой сфере, включая вопросы противодействия терроризму, организованной преступности, коррупции.



Впервые вопрос о необходимости разработки и подписания нового соглашения был ини­циирован Президентом Респуб­лики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым­ в ходе переговоров с председателем Европейской комиссии Ж. М. Баррозу в декабре 2006 года. Несколько лет велся активный переговорный процесс в этом направлении, который вышел на финишную прямую осенью 2014 года – в октябре того года в Брюсселе состоялась церемония подписания документа о завершении переговоров по проекту Соглашения о расширенном парт­нерстве и сотрудничестве РК и ЕС, на которой присутствовал Глава нашего государства.



– Из всех сфер взаимодействия, обозначенных в соглашении, пожалуй, ключевой можно назвать экономику?



– В основе успешного развития отношений между Казахстаном и Европейским союзом лежит проч­ный экономический фундамент, поэтому неудивительно, что именно этой сфере уделяется особое внимание.

За годы независимости Евросоюз стал ведущим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, опередив Россию и Китай. На долю Европы приходится половина внешнеторгового оборота и более 50% всех прямых иностранных инвестиций в экономику нашей страны.

За 11 месяцев 2015 года внешнеторговый оборот между Казах­станом и ЕС превысил 28,5 миллиарда долларов – это соответствует 50,4% всего внешнеторгового оборота РК за этот период. С 2005 года по первое полугодие 2015 года валовой приток прямых инвестиций из стран ЕС в экономику Казахстана составил порядка 105 миллиардов долларов (всего привлечено 215 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций).



Соглашение о расширенном парт­нерстве и сотрудничестве между РК и ЕС разработано с учетом нового уровня развития, достигнутого и Евросоюзом, и Казахстаном, а также стоящих перед нами целей. Так, в модернизированном разделе о торговле и инвестициях принимается во внимание присоединение Казахстана к Всемирной торговой организации, а также участие нашей страны в Евразийском экономическом союзе.

Важной составляющей сотрудничества в экономике по-прежнему остается энергетический сектор. Вместе с тем предусмат­ривается наращивание сотрудничества с европейскими странами в рамках реализации программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол», а также второго этапа Программы индустриально-инновационного развития. На повестке дня – участие европейских компаний в модернизации ключевых отраслей промышленности и инфраструктуры Казахстана, привлечение передовых инвестиций и технологий, налаживание совместных производств.



В Послании народу «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» Лидер нации – Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев­ поставил масштабные задачи обеспечения роста экономики, увеличения объемов экспорта, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и повышения производительности труда. Заметную роль в реализации этих задач может сыграть эффективная реализация Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС. Новое соглашение – это прак­тический инструмент, который обеспечит условия для успешного сотрудничества казахстанских и европейских предпринимателей.

Значительные возможности сотрудничества в сфере энергетики и передовых технологий открывает проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2017». Астана и Брюссель расширяют формат энергетического диалога по целому ряду направлений. Это, например, повышение энергоэффективности и энергосбережение, применение возобновляемых источников энергии, использование атомной энергии в мирных целях, развитие электроэнергетики и чистых энергетических технологий.



Мощный импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и ЕС придаст развитие трансконтинентальных транс­портных маршрутов. Располагаясь в сердце Евразии и являясь ключевым звеном исторического Шелкового пути, Казахстан развивает транс­портно-транзитную сеть авто-, железнодорожных, трубопроводных магистралей, аэропортов, логистических хабов. Наша страна участвует в транс­портном проекте ЕС «Европа – Кавказ – Центральная Азия» (ТРАСЕКА).

Евросоюз является одним из ключевых партнеров Казахстана в рамках Всемирной торговой организации. Вступление нашей страны в ВТО облегчит работу европейских компаний в Казахстане и активизирует сотрудничество со странами ЕС в торгово-экономической и инвестиционной сферах.



– А как складывается сотрудничество в других аспектах? Какой эффект на него окажет новое соглашение?



– Партнерский характер сотрудничества РК – ЕС проявляется во всем многообразии тесных связей по линии правительств, пар­ламентов, министерств и ведомств, общественных и культурных организаций, вузов и исследовательских институтов. Активно развивается сотрудничество с ЕС в рамках парламентской дипломатии. Эффективно функ­ционирует Комитет межпар­ламентского сотрудничества в деле обмена опытом законотворческой деятельности.

Регулярно проводятся встречи в рамках структур сотрудничества «Казахстан – ЕС», «ЕС – Центральная Азия», отраслевых диалогов по вопросам правосудия, свободы и безопасности, защиты прав человека, торговли, инвес­тиций, транспорта, энергетики, охраны окружающей среды.



Приоритетным направлением сотрудничества Казахстана и ЕС является взаимодействие в вопросах обеспечения международной и региональной безопас­ности, ядерного разоружения и нераспространения, борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, нар­которговлей и другими вызовами и угрозами.

Особое значение имеют вопросы сотрудничества Казахстана и ЕС в области инноваций, науки, образования и конкурентоспособности. Сегодня тысячи казахстанских студентов обучаются и проходят стажировки в высших учебных заведениях Европейского союза по программе «Болашак». Казахстан в 2010 году одним из первых постсоветских государств присое­динился к Болонскому процессу. Новые возможности сотрудничества открывает программа ЕС «Горизонт-2020». Представители казахстанских вузов и ученые уже принимают участие в конкурсах рамочной программы исследований и инноваций ЕС.



Среди важных приоритетов нового соглашения – упрощение визового режима для поездок казахстанских граждан в страны ЕС. Свобода передвижения граж­дан является одним из ключевых элементов партнерства между Казахстаном и ЕС.

В целом Казахстан готов расширять с ЕС деловые, общественно-культурные связи, развивать транс­портную и коммуникационную инфраструктуры, стимулировать торговлю и взаимные инвестиции, энергетическое партнерство, инновационный и образовательный обмен.



Долгосрочное сотрудничество со стабильной, процветающей и единой Европой полностью отвечает национальным интересам Казахстана, соответствует целям и задачам, поставленным в Стратегии развития страны до 2050 года и Концепции внешней политики РК. По оценке Президента Нурсултана­ Назарбаева­, подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Астаной и Брюсселем открывает новую главу в отношениях Казахстана с Европейским союзом.

Учитывая огромный потенциал и уникальный опыт Европейского союза в различных сферах, Астана рассчитывает на поддержку ЕС в реализации государственных задач по вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.

