Казахстан формирует в Евразии логистический хаб Свежий выпуск 835 Каиржан КУСАИНОВ

Организатором данного форума выступило АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» при содействии глобального морского терминального оператора DP World. В нем приняли участие руководители и представители более 100 крупнейших логистических компаний и организаций 15 стран.

Президент АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» Аскар Мамин отметил, что «в настоящее время реализуется стратегическая идея по становлению Казахстана как евразийского транспортно-логистического и делового хаба, выдвинутая Президентом Нурсултаном Назарбаевым в контексте возрож­дения Шелкового пути».

Реализации этой задачи способствует стратегический парт­нер КТЖ – международный лидер транспортной логистики компания DP World.

– Мы рады возможности поделиться компетенциями в наших портах и логистическим опытом с казахстанскими руководителями компаний СЭЗ «Хоргос» и морпорта Актау. Это поможет Казахстану развивать современные логистические хабы, являющиеся локомотивами экономического развития и усиления торгового транзитного потенциала региона, – подчеркнул главный исполнительный директор DP World Мухаммед Шараф.

В соответствии с ранее подписанным соглашением между DP World и КТЖ, международный логистический оператор оказывает управленческие консультативные услуги по развитию специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота» и морпорта Актау, а также создает новые логистические решения для мировых компаний. Одновременно в конце прошлого года большая группа DP World провела исследование деятельности морпорта Актау и сделала более 90 рекомендаций для совершенствования бизнеса различных подразделений порта. Внедрение рекомендаций уже отражается на операционной деятельности: порт Актау становится современной динамично развивающейся системой с логистической направленностью.

В ходе форума также прозвучали экспертные оценки, в соответствии с которыми прогнозируется рост объемов торговли в регионе с 800 млрд. долларов в 2014 году до 1,2 трлн. долларов к 2020 году, а объемов грузовых перевозок в сообщении между Китаем и Европой – до 170 млн. тонн.

– С учетом направлений и объема товаропотоков между Китаем, Россией, странами Персидского залива и Европейского союза на Евразийском пространстве с участием Казахстана складывается новая архитектура транспортных коридоров, – подчеркнул президент КТЖ.

По его оценке, развитие специальных экономических зон «Хоргос – Восточные ворота», «Морпорт Актау» и других транспортно-логистических проектов придадут новый импульс расширению транспортных связей и укреплению торгово-экономических отношений в регионе. Транспортно-логистические проекты с общим объемом инвестиций 36,3 млрд. долларов АО «НК «КТЖ» планирует завершить до 2020-го года. Это позволит ускорить реализацию транспортно-транзитного потенциала Казахстана.

Учитывая высокую активность развития инфраструктуры в регионе, КТЖ придает особое значение интеграционным процессам по формированию и диверсификации трансконтинентальных транспортных коридоров в направлениях Восток – Запад и Север – Юг, устранению нефизических барьеров, проведению конкурентоспособной тарифной политики. Реализация этих проектов обеспечит Казахстану и странам Евразийского региона альтернативные маршруты для выхода на мировые рынки.

В ходе инвестфорума обсуждены важные проекты по развитию транспортно-логистической системы и реализации транзитного потенциала РК с участием иностранных инвесторов.

На двух панельных сессиях – «Перспектива развития Нового шелкового пути: континентальный мост между Азией и Европой» и «Развитие специальных экономических зон на территории РК» – с докладами выступили заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Госман Амрин, вице-президент АО «НК «КТЖ» Канат Алпысбаев, президент АО «KTZ Express» Санжар Елюбаев, региональный директор EMEA Logistics Hewlett-Packard Рональд Клейвит и другие.

В рамках инвестфорума казахстанская делегация посетила свободную экономическую зону «Джебель-Али».

СЭЗ «Джебель-Али» находится под управлением мирового глобального оператора DP World. Здесь на территории более 40 тыс. кв. м зарегистрировано более 9 тыс. компаний, осуществляющих свою деятельность в режиме отсутствия налогов и таможенных пошлин, контроля за движением капиталов и распределением прибыли, возможностью привлекать рабочую силу из-за рубежа.

В «Джебель-Али» производится более 25% внутреннего валового продукта Эмирата Дубай. СЭЗ располагает обширной терминальной сетью в 25 странах по всему миру. Общий грузооборот зоны в прошлом году составил более 60 млн. ДФЭ. Товарооборот через СЭЗ в прошлом году составил более 300 млрд. долларов.

Установление партнерских отношений СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» с «Джебель-Али» с ее обширной клиентской базой, оперированием на мировом рынке формирования грузов, опыт применения современных логистических решений будут способствовать успешному запуску сухого порта СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

В ходе форума в Дубае также были проведены двусторонние встречи с руководителями крупных транспортно-логистических компаний мира. Вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере обсуждались с региональным директором по логистике в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Hewlett-Packard господином Рональдом Клейвитом, секретарем партийной организации, заместителем председателя правления ООО «ГК порт Ляньюньган» Чжоу Вэньцзюнем, президентом PTB Perse International Forwarding Ltd Парвизом Голаби и председателем совета директоров InterRail Holding AG Хансом Райнхардом, председателем правления VPA Logistics Витаутасом Паулюсом, генеральным директором дирекции Клайпедского государственного морского порта Арвидасом Вайткусом, вице-президентом железных дорог Ирана Х. Ашури, представителями Etihad Rail PJSC (в партнерстве с МСХ РК) и Agthia agriculture, рядом других инвесторов.



Для справки:

Группа DP World (Dubai Port World) имеет представительства в более 65 морских терминалах на шести континентах, включая новые проекты в Индии, Африке, Европе и на Ближнем Востоке. Работа по контейнерным перевозкам является ключевым направлением бизнеса компании и составляет более трети от общего дохода. В 2014 году грузооборот составил более 60 млн. ДФЭ. К 2020 году ожидаемый грузооборот превысит 100 млн. ДФЭ.

В DP World по всему миру работает команда в составе около 32 тыс. опытных и профессиональных энтузиастов. Компания постоянно инвестирует в терминальную инфраструктуру, оборудование и персонал, чтобы обеспечить качественные услуги сегодня и в будущем – в тот момент и в том месте, когда это требуется клиентам. Применяя такой подход, DP World предоставляет клиентам сервис на высшем уровне. Флагманом компании является СЭЗ «Джебель-Али» в Дубае, которая была избрана в качестве «лучшего порта на Ближнем Востоке» на предстоящие 20 лет.