Казахстан – Франция: на уровне стратегического партнерства

Встреча глав двух государств в Акорде (к слову, третья по счету за последние два года) началась с переговоров в узком кругу. Предметом обсуждения стали ключевые направления казахстанско-французского стратегического партнерства, вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, космической сферах и отрасли железнодорожного машиностроения. Не остались без внимания и наиболее актуальные аспекты международной и региональной повестки дня.
Как напомнил Нурсултан Назарбаев, основа двустороннего взаимодействия была заложена Президентом Франции Ф. Миттераном, который одним из первых в Европе признал независимость нашей страны и в 1993 году совершил визит в Казахстан.
– С тех пор развиваются наши отношения, которые сегодня находятся на уровне стратегического партнерства. В Казахстане работают более 100 французских компаний, действует много совместных предприятий. Сейчас осуществляются десятки новых проектов, – сказал Глава государства. Он также отметил тот факт, что французского лидера сопровождает большая группа представителей деловых кругов, и выразил уверенность, что нынешняя встреча повлияет на дальнейшее продвижение двусторонних отношений.
Ф. Олланд подчеркнул, что его визит является результатом договоренности, достигнутой в ходе визита Президента Казахстана во Францию в 2012 году.
– Если оглянуться назад и проследить путь, который прошел Казахстан с момента визита Ф. Миттерана, то сегодня это совсем другая страна, которая развивается и укрепляется. Мы встречаемся в то время, когда наблюдается напряженная ситуация в отношениях России и стран Европы. Мне бы хотелось, чтобы она разрешилась, и в этом контексте Ваша страна играет особую роль, – сказал Президент Франции.
Продолжился диалог двух лидеров на переговорах в расширенном составе.
Глава государства обратил внимание на то, что визит Президента Франции проходит накануне Дня Независимости, вновь подчеркнув: казахстанцы знают о том, что Франция была одним из первых государств, признавших суверенитет нашей республики. Между двумя странами с 2008 года действует Договор о стратегическом партнерстве. Париж первым из европейских столиц поддержал идею о проведении в Астане Саммита ОБСЕ в 2010 году. Франция является ведущим торговым партнером (товарооборот за 9 месяцев 2014 года составил 4,7 млрд долларов) и крупным инвестором нашей страны (валовой поток прямых инвестиций с 2005 года насчитывает около 10,8 млрд долларов).
– Мы также сотрудничаем в сфере образования, – продолжил Президент РК. – В Астане состоится V Форум высших учебных заведений, а в Алматы будет открыт первый в Центральной Азии филиал Университета Сорбонна. В столице также открывается памятник Шарлю де Голлю, который в 1966 году посетил космодром Байконур.
В свою очередь Ф. Олланд обратил внимание на рост французских инвестиций и экспорта в Казахстан. Он также отметил, что в рамках визита в нашу страну прибыла крупная делегация, в которую вошли министры, парламентарии, директора предприятий и ректоры университетов.
– Все это демонстрирует высокую заинтересованность Франции в сотрудничестве с Казахстаном, обладающим крупнейшей экономикой в Центральной Азии, – подчеркнул Президент Франции. – Ваша страна не только успешно претворила в жизнь цели по экономическому развитию, но она также играет важную политическую и дипломатическую роль, которая позволяет ей на равных вести диалог со своими соседями и оказывать влияние на крупнейшие политические события.
О результатах переговоров президенты Казахстана и Франции рассказали на совместной пресс-конференции.
Нурсултан Назарбаев отметил, что среди широкого спектра обсуждаемых вопросов двустороннего взаимодействия особое внимание было уделено возможностям участия французских компаний во втором этапе Программы индустриально-инновационного развития страны.
Казахстан, как отмечалось, создает особые привилегии для тех, кто участвует в данной программе.
– Также французская сторона выразила желание принять участие в подготовке и проведении выставки "ЭКСПО-2017", – проинформировал Глава государства.
Не менее важной темой переговоров стало сотрудничество двух стран в образовательной сфере. Президент Казахстана отметил, что в рамках визита подписаны соглашения в этой области, которые предоставляют возможность взаимного признания дипломов и университетских степеней, позволят более активно изучать языки и проводить научные исследования. А на второй день визита французского главы – 6 декабря – в Алматы запланировано торжественное открытие института "Сорбонна-Казахстан" – первого французского вуза в Центральной Азии.
По итогам переговоров были достигнуты важные договоренности о поддержке со стороны Франции по ряду актуальных вопросов сотрудничества Казахстана с ЕС, рассмотрены возможности налаживания диалога между Европейским союзом и ЕАЭС.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил, что наши страны придерживаются единых позиций по вопросу урегулирования украинского кризиса.
– Мы бы хотели, чтобы были найдены точки соприкосновения для преодоления этого кризиса, который ухудшает международную политическую обстановку и негативно влияет на экономику не только Европы и Азии, но и мира в целом. Казахстан готов приложить необходимые усилия, и Президент Франции поддерживает нас в этом, – сказал Глава государства.
Президент Казахстана отметил, что ситуация, связанная с событиями в Украине, является "многослойной", и ее следует рассматривать в более широком контексте.
– Нарушены нормы международного права, уменьшилось доверие между главами крупных государств. При этом следует понимать, что кризисы не могут продолжаться бесконечно, а любая война рано или поздно заканчивается миром. Поэтому жестко загонять друг друга в угол – не самый лучший вариант. Мы с Президентом Франции приходим к выводу о необходимости поиска компромисса и выхода из сложившегося положения, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства обратил внимание, что трудности в мировой экономике не повлияют на отношения двух стран. По озвученной им информации, Казахстан совместно с Францией уже реализовали 10 проектов в сфере промышленности, еще 18 находятся в работе. Они касаются машиностроения, связи, космоса, медицины, фармацевтики, сельского хозяйства и инфраструктуры.
Касаясь вопросов не только экономической, но и общественной стабильности, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что права человека в Казахстане обеспечены в более широком объеме, чем в ряде европейских стран, в которых имеются случаи принятия запретительных законов, в том числе по этническим признакам.
– В нашей стране живут представители около 100 национальностей, которые имеют одинаковые права, их родные языки и культура защищены. В стране работают школы, в которых обучение ведется на языках различных этносов. Свободно функционируют различные религиозные конфессии, строятся религиозные сооружения. Таким образом, мы обеспечиваем важнейшие права человека. У нас есть своя история, культура и традиции, и мы не намерены от них отказываться. Уважая имеющиеся в мире демократические стандарты и продвигаясь к ним, мы не хотим потерять собственную идентичность. Если все страны будут учитывать особенности друг друга, взаимопонимание стало бы лучше, – высказал мнение Президент Казахстана.
Важным итогом переговоров, по мнению Главы государства, стало принятие совместной декларации двух глав государств, которая закрепляет взаимное стремление обеих стран к укреплению стратегического партнерства по всему спектру казахстанско-французских отношений.
Президент Франции в своем выступлении подчеркнул, что одним из ключевых направлений стратегического партнерства двух стран является политическое и дипломатическое сотрудничество.
– Казахстан играет лидирующую роль в Центральной Азии, имеет возможность принимать различные инициативы, и Франция готова совместно работать с вами во многих направлениях. Мы все озабочены эскалацией, которая происходит в связи с ситуацией в Украине, возможными экономическими последствиями для всего региона. Поэтому необходимо искать решения для выхода из этого тупика. Они должны вписываться в рамки Минского протокола, то есть принципы территориальной целостности, прекращения огня и децентрализации восточных регионов Украины, – сказал Ф. Олланд.
Он также отметил необходимость совместной работы в связи с другими вызовами международной безопасности. Так, по мнению Президента Франции, необходимо развивать политическое взаимодействие в том, что касается борьбы с терроризмом, ситуации на Ближнем Востоке.
Есть огромное количество международных боевиков, которые приезжают в этот регион из многих стран мира, проходят здесь подготовку, и все это влечет за собой возможность пагубных последствий при их возвращении в свои страны, отметил он.
Ф. Олланд обратил внимание, что членство Казахстана в ЕАЭС не осложнит его отношения со странами Европейского союза.
– Казахстан совершенно не должен отказываться от Евразийского экономического союза, который начнет работу в 2015 году. Это вопрос баланса, принятия всех необходимых шагов для дальнейшего экономического и политического развития. Поэтому я всячески поддерживаю Президента Казахстана во всех его начинаниях по развитию страны и в его отношениях с европейскими партнерами. Я хотел бы, чтобы Казахстан также и далее сближался с ОЭСР и ВТО, – заявил Президент Франции.
Он отметил важность создания новых областей экономического сотрудничества, которые бы напрямую сказывались на благосостоянии народов двух стран. Самые первые французские предприятия в Казахстане работали в области энергетики, и теперь, как рассказал Ф. Олланд, есть решение французской стороны сотрудничать также в направлении диверсификации экономики Казахстана – в агропромышленном комплексе, туризме, здравоохранении, не оставляя без внимания и другие отрасли, по которым приняты соглашения.
Президент Франции также выразил готовность своей страны поддержать Казахстан в развитии высших учебных заведений.
– Мы можем вести сотрудничество на высоком уровне с вашей стороной, – подчеркнул он. – Это касается и взаимного признания дипломов, и подписания соглашений, которые позволят установить новые связи в области исследований, науки, университетского взаимодействия между вузами Казахстана и Франции.
В ходе пресс-конференции был затронут вопрос экономической ситуации во Франции, комментируя который, Ф. Олланд признал, что в 2014 году показатели оказались ниже ожидаемых.
– Чтобы обеспечивать экономический рост, необходимо увеличение сотрудничества и взаимных капиталовложений. Следует создать условия для того, чтобы инвестиции Казахстана также расширялись во Франции и полноправно участвовали в экономическом развитии нашей страны. Кроме того, сейчас все сталкиваются с климатическими изменениями, которые также требуют немало инвестиций. В этой связи между нашими странами имеются большие возможности для создания инфраструктуры возобновляемых источников энергии, – сказал Президент Франции.
В завершение Ф. Олланд подчеркнул, что Казахстан имеет все необходимое, чтобы достичь поставленной цели по вхождению в число 30 развитых государств мира.
По итогам переговоров была принята уже упомянутая совместная декларация президентов Казахстана и Франции.
Кроме того, в присутствии глав государств был подписан ряд документов, затрагивающих сотрудничество стран в различных сферах. Так, Министерство образования и науки РК и Министерство национального образования, высшего образования и науки Франции подписали сразу два соглашения: в области университетского сотрудничества, науки и профессионального образования и о взаимном признании дипломов, университетских степеней и периодов обучения.
Партнерское соглашение о двустороннем сотрудничестве в области государственного управления заключено между Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции и Министерством децентрализации и государственной службы Франции.
Соглашение о сотрудничестве подписано между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством экологии, устойчивого развития и энергетики Французской Республики. А также были завизированы протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством РК и Правительством ФР об условиях создания и использования космической системы дистанционного зондирования Земли и сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов от 6 октября 2009 года и Меморандум о сотрудничестве в сфере горнолыжного туризма между Министерством по инвестициям и развитию РК и Министерством иностранных дел и международного развития ФР.