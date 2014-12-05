Казахстан – Франция: на уровне стратегического партнерства

Встреча глав двух государств в Акорде (к слову, третья по счету за последние два года) началась с переговоров в узком кругу. Предметом обсуждения стали ключевые направления казахстанско-французского стратегического партнерства, вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвес­тиционной, нефтегазовой, космической сферах и отрасли железнодорожного машиностроения. Не остались без внимания и наиболее актуальные аспекты международной и региональной повестки дня.Как напомнил Нурсултан Назарбаев, основа двустороннего взаимодействия была заложена Президентом Франции Ф. Миттераном, который одним из первых в Европе признал независимость нашей страны и в 1993 году совершил визит в Казахстан.– С тех пор развиваются наши отношения, которые сегодня находятся на уровне стратегического партнерства. В Казахстане работают более 100 французских компаний, действует много совместных предприятий. Сейчас осуществляются десятки новых проектов, – сказал Глава государства. Он также отметил тот факт, что французского лидера сопровождает большая группа представителей деловых кругов, и выразил уверенность, что нынешняя встреча повлияет на дальнейшее продвижение двусторонних отношений.Ф. Олланд подчеркнул, что его визит является результатом договоренности, достигнутой в ходе визита Президента Казахстана во Францию в 2012 году.– Если оглянуться назад и проследить путь, который прошел Казахстан с момента визита Ф. Миттерана, то сегодня это совсем другая страна, которая развивается и укрепляется. Мы встречаемся в то время, когда наблюдается напряженная ситуация в отношениях России и стран Европы. Мне бы хотелось, чтобы она разрешилась, и в этом контексте Ваша страна играет особую роль, – сказал Президент Франции.Продолжился диалог двух лидеров на переговорах в расширенном составе.Глава государства обратил внимание на то, что визит Президента Франции проходит накануне Дня Независимости, вновь подчеркнув: казах­станцы знают о том, что Франция была одним из первых государств, признавших суверенитет нашей республики. Между двумя странами с 2008 года действует Договор о стратегическом партнерстве. Париж первым из европейских столиц поддержал идею о проведении в Астане Саммита ОБСЕ в 2010 году. Франция является ведущим торговым партнером (товарооборот за 9 месяцев 2014 года составил 4,7 млрд долларов) и крупным инвестором нашей страны (валовой поток прямых инвестиций с 2005 года насчитывает около 10,8 млрд долларов).– Мы также сотрудничаем в сфере образования, – продолжил Президент РК. – В Астане состоится V Форум высших учебных заведений, а в Алматы будет открыт первый в Центральной Азии филиал Университета Сорбонна. В столице также открывается памятник Шарлю де Голлю, который в 1966 году посетил космодром Байконур.В свою очередь Ф. Олланд обратил внимание на рост французских инвестиций и экспорта в Казах­стан. Он также отметил, что в рамках визита в нашу страну прибыла крупная делегация, в которую вошли министры, парламентарии, директора предприятий и ректоры университетов.– Все это демонстрирует высокую заинтересованность Франции в сотрудничестве с Казахстаном, обладающим крупнейшей экономикой в Центральной Азии, – подчеркнул Президент Франции. – Ваша страна не только успешно претворила в жизнь цели по экономическому развитию, но она также играет важную политическую и дипломатическую роль, которая позволяет ей на равных вести диалог со своими соседями и оказывать влияние на крупнейшие политические события.О результатах переговоров президенты Казахстана и Франции рассказали на совместной пресс-конференции.Нурсултан Назарбаев отметил, что среди широкого спектра обсуждаемых вопросов двустороннего взаимодействия особое внимание было уделено возможностям участия французских компаний во втором этапе Программы индустриально-инновационного развития страны.Казахстан, как отмечалось, создает особые привилегии для тех, кто участвует в данной программе.– Также французская сторона выразила желание принять участие в подготовке и проведении выставки "ЭКСПО-2017", – проинформировал Глава государства.Не менее важной темой переговоров стало сотрудничество двух стран в образовательной сфере. Президент Казахстана отметил, что в рамках визита подписаны соглашения в этой области, которые предоставляют возможность взаимного признания дипломов и университетских степеней, позволят более активно изучать языки и проводить научные исследования. А на второй день визита французского главы – 6 декабря – в Алматы запланировано торжественное открытие института "Сорбонна-Казахстан" – первого французского вуза в Центральной Азии.По итогам переговоров были достигнуты важные договоренности о поддержке со стороны Франции по ряду актуальных вопросов сотрудничества Казахстана с ЕС, рассмотрены возможности налаживания диалога между Европейским союзом и ЕАЭС.Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил, что наши страны придерживаются единых позиций по вопросу урегулирования украинского кризиса.– Мы бы хотели, чтобы были найдены точки соприкосновения для преодоления этого кризиса, который ухудшает международную политическую обстановку и негативно влияет на экономику не только Европы и Азии, но и мира в целом. Казахстан готов приложить необходимые усилия, и Президент Франции поддерживает нас в этом, – сказал Глава государства.Президент Казахстана отметил, что ситуация, связанная с событиями в Украине, является "многослойной", и ее следует рассматривать в более широком контексте.– Нарушены нормы международного права, уменьшилось доверие между главами крупных государств. При этом следует понимать, что кризисы не могут продолжаться бесконечно, а любая война рано или поздно заканчивается миром. Поэтому жестко загонять друг друга в угол – не самый лучший вариант. Мы с Президентом Франции приходим к выводу о необходимости поиска компромисса и выхода из сложившегося положения, – сказал Нурсултан Назарбаев.Глава государства обратил внимание, что трудности в мировой экономике не повлияют на отношения двух стран. По озвученной им информации, Казахстан совместно с Францией уже реализовали 10 проектов в сфере промышленности, еще 18 находятся в работе. Они касаются машиностроения, связи, космоса, медицины, фармацевтики, сельского хозяйства и инфраструктуры.Касаясь вопросов не только экономической, но и общественной стабильности, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что права человека в Казахстане обеспечены в более широком объеме, чем в ряде европейских стран, в которых имеются случаи принятия запретительных законов, в том числе по этническим признакам.– В нашей стране живут представители около 100 национальностей, которые имеют одинаковые права, их родные языки и культура защищены. В стране работают школы, в которых обучение ведется на языках различных этносов. Свободно функционируют различные религиозные конфессии, строятся религиозные сооружения. Таким образом, мы обеспечиваем важнейшие права человека. У нас есть своя история, культура и традиции, и мы не намерены от них отказываться. Уважая имеющиеся в мире демократические стандарты и продвигаясь к ним, мы не хотим потерять собственную идентичность. Если все страны будут учитывать особенности друг друга, взаимопонимание стало бы лучше, – высказал мнение Президент Казахстана.Важным итогом переговоров, по мнению Главы государства, стало принятие совместной декларации двух глав государств, которая закрепляет взаимное стремление обеих стран к укреплению стратегического партнерства по всему спектру казахстанско-французских отношений.Президент Франции в своем выступлении подчеркнул, что одним из ключевых направлений стратегического партнерства двух стран является политическое и дипломатическое сотрудничество.– Казахстан играет лидирующую роль в Центральной Азии, имеет возможность принимать различные инициативы, и Франция готова совместно работать с вами во многих направлениях. Мы все озабочены эскалацией, которая происходит в связи с ситуацией в Украине, возможными экономическими последствиями для всего региона. Поэтому необходимо искать решения для выхода из этого тупика. Они должны вписываться в рамки Минского протокола, то есть принципы территориальной целостности, прекращения огня и децентрализации восточных регионов Украины, – сказал Ф. Олланд.Он также отметил необходимость совместной работы в связи с другими вызовами международной безопасности. Так, по мнению Президента Франции, необходимо развивать политическое взаимодействие в том, что касается борьбы с терроризмом, ситуации на Ближнем Востоке.Есть огромное количество международных боевиков, которые приезжают в этот регион из многих стран мира, проходят здесь подготовку, и все это влечет за собой возможность пагубных последствий при их возвращении в свои страны, отметил он.Ф. Олланд обратил внимание, что членство Казахстана в ЕАЭС не осложнит его отношения со странами Европейского союза.– Казахстан совершенно не должен отказываться от Евразийского экономического союза, который начнет работу в 2015 году. Это вопрос баланса, принятия всех необходимых шагов для дальнейшего экономического и политического развития. Поэтому я всячески поддерживаю Президента Казахстана во всех его начинаниях по развитию страны и в его отношениях с европейскими партнерами. Я хотел бы, чтобы Казахстан также и далее сближался с ОЭСР и ВТО, – заявил Президент Франции.Он отметил важность создания новых областей экономического сотрудничества, которые бы напрямую сказывались на благосостоянии народов двух стран. Самые первые французские предприятия в Казахстане работали в области энергетики, и теперь, как рассказал Ф. Олланд, есть решение французской стороны сотрудничать также в направлении диверсификации экономики Казахстана – в агропромышленном комплексе, туризме, здравоохранении, не оставляя без внимания и другие отрасли, по которым приняты соглашения.Президент Франции также выразил готовность своей страны поддержать Казахстан в развитии высших учебных заведений.– Мы можем вести сотрудничество на высоком уровне с вашей стороной, – подчеркнул он. – Это касается и взаимного признания дипломов, и подписания соглашений, которые позволят установить новые связи в области исследований, науки, университетского взаимодействия между вузами Казахстана и Франции.В ходе пресс-конференции был затронут вопрос экономической ситуации во Франции, комментируя который, Ф. Олланд признал, что в 2014 году показатели оказались ниже ожидаемых.– Чтобы обеспечивать экономический рост, необходимо увеличение сотрудничества и взаимных капиталовложений. Следует создать условия для того, чтобы инвестиции Казахстана также расширялись во Франции и полноправно участвовали в экономическом развитии нашей страны. Кроме того, сейчас все сталкиваются с климатическими изменениями, которые также требуют немало инвестиций. В этой связи между нашими странами имеются большие возможности для создания инфраструктуры возобновляемых источников энергии, – сказал Президент Франции.В завершение Ф. Олланд подчеркнул, что Казахстан имеет все необходимое, чтобы достичь поставленной цели по вхождению в число 30 развитых государств мира.По итогам переговоров была принята уже упомянутая совместная декларация президентов Казахстана и Франции.Кроме того, в присутствии глав государств был подписан ряд документов, затрагивающих сотрудничество стран в различных сферах. Так, Министерство образования и науки РК и Министерство национального образования, высшего образования и науки Франции подписали сразу два соглашения: в области университетского сотрудничества, науки и профессионального образования и о взаимном признании дипломов, университетских степеней и периодов обучения.Партнерское соглашение о двустороннем сотрудничестве в области государственного управления заключено между Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции и Министерством децентрализации и государственной службы Франции.Соглашение о сотрудничестве подписано между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством экологии, устойчивого развития и энергетики Французской Республики. А также были завизированы протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством РК и Правительством ФР об условиях создания и использования космической системы дистанционного зондирования Земли и сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов от 6 октября 2009 года и Меморандум о сотрудничестве в сфере горнолыжного туризма между Министерством по инвестициям и развитию РК и Министерством иностранных дел и международного развития ФР.