Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС

В ходе Евразийского межправсовета, состоявшегося 25-26 августа в Чолпон-Ате, премьер-министры стран-участниц ЕАЭС обсудили вопросы формирования общего алкогольного рынка в рамках Евразийского экономического союза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Документ ставит целью устранить барьеры, которые устанавливаются отдельными государствами ЕАЭС для импорта из других стран-участниц ЕАЭС.

«Работа над документом ведется более 10 лет. Но мы до сих пор не можем достигнуть консенсуса по некоторым позициям. Мы настаиваем на отмене института специмпортера, который сегодня существует в Беларуси и является непреодолимым барьером для товаров из Казахстана и других стран ЕАЭС. Белорусская сторона предлагает ввести квотирование для своего импорта алкоголя. Но наша позиция тоже отрицательная. Мы настаиваем на полном устранении барьера для алкогольных товаров на всем пространстве Евразийского союза», — прокомментировал исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин итоги встречи в Чолпон-Ате.

По данным статистики, на внутреннем рынке алкогольных напитков Казахстана за 1 полугодие т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 15,7% (с $18,5 до $21,4 млн).

Объем импорта алкогольной продукции из РФ вырос на 31,9% и составил $14,9 млн., из РБ – на 7,7%, составив $2,8 млн. При этом экспорт из РК в страны ЕАЭС сократился на 24,8% и составляет всего $10 млн. (в РФ – $10 млн, КР – $0,02 млн.). Экспорт в РБ равен нулю.

«Мы получаем ситуацию, когда страны-партнеры наращивают экспорт алкоголя в Казахстан, который полностью исполняет обязательства в рамках ЕАЭС и обеспечивает свободное передвижение товаров. У нашего Правительства есть возможность вводить «зеркальные» меры к товарам в случае дискриминации наших товаров. Позицию Казахстана партнеры знают, что в случае отказа от исключения ограничений, Казахстан намерен разработать комплекс ответных мер защиты внутреннего рынка», — резюмировал Жумангарин.

Стороны договорились продолжить обсуждения для нахождения компромиссных решений. Вопрос вновь будет вынесен на очередное заседание в октябре текущего года.