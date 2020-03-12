Казахстан готов заимствовать на российском рынке до 1 млрд долларов – вице-премьер

Казахстан планирует разместить на российском рынке ценные бумаги на сумму, эквивалентную 1 млрд долларов. Об этом в интервью журналистам в Сенате сообщил первый вице-премьер - министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Мы выпускаем программу заимствования на внешних рынках, а именно на российском рынке в эквиваленте до 1 млрд долларов, это в российских рублях будет. Эта работа будет завершена в первом полугодии текущего года", - сказал Алихан Смаилов.
При этом он подчеркнул, что 500 млн долларов, о которых шла речь ранее
, это первый шаг.
"Если спрос будет хороший, цены будут хорошие, то до 1 млрд долларов", - уточнил он.