Казахстан готовит «пересборку» eGov: что изменится для граждан и бизнеса

Новая версия электронного правительства будет работать на платформе QazTech, а искусственный интеллект должен упростить получение госуслуг

Фото: организаторы AI & Digital Bridge

Казахстан переходит к следующему этапу развития электронного правительства — eGov 3.0. Новую модель государственных цифровых сервисов обсудили на панельной сессии международного форума AI & Digital Bridge 2026, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии».

Главное изменение — переход от привычной модели, когда пользователь самостоятельно ищет необходимую услугу, к проактивным сервисам. Система должна определять потребности человека, объединять необходимые процессы и сокращать количество действий при получении госуслуг.

Первый вице-министр МИИЦР РК Ростислав Коняшкин подчеркнул, что речь идет не просто об изменении интерфейса портала.

«Новый eGov 3.0 - это, по сути, полная пересборка платформы на новой технологической базе QazTech, а не просто обновление дизайна портала. Новая архитектура делает систему более производительной и устойчивой, а также позволяет быстрее внедрять новые услуги. QazTech - это технологический фундамент цифрового государства, который объединяет инфраструктуру, безопасность, инструменты разработки и готовые компоненты. Благодаря этому государственные сервисы можно создавать быстрее и по единым стандартам», - отметил Ростислав Коняшкин.

Одним из ключевых инструментов eGov 3.0 станет искусственный интеллект. В eGov Mobile уже работает сервис eGov GPT, через который доступны 55 государственных услуг. По данным АО «НИТ», платформой воспользовались более 455 тыс. человек.

Цифровые сервисы одновременно развивают и для предпринимателей. В eGov Business сейчас доступны более 40 государственных услуг и лицензий для малого и среднего бизнеса. Ежемесячно приложением пользуются около 44 тыс. предпринимателей. С помощью QR-кода через него подписано более 410 тыс. документов, еще около 28 тыс. ЭЦП выпущено с использованием биометрической идентификации без посещения ЦОНа.

«Мы движемся к тому, чтобы предприниматель мог решать основные задачи в одном приложении. В частности, развиваем цифровые учредительные документы: устав ТОО можно будет создать, подписать и в дальнейшем изменять онлайн с сохранением истории версий. Также совместно с FinTech сервисами мы работаем над возможностью выпуска банковской карты непосредственно в приложении», - сообщил

и.о. Председателя Правления АО «НИТ» Шынгыс Оразалимов.

В дальнейшем искусственный интеллект планируют интегрировать непосредственно в eGov Business. Предполагается, что предприниматель сможет описать необходимую ему задачу в свободной форме, а eGov GPT определит подходящую услугу и поможет подготовить заявление.

Участники сессии также обсудили международный опыт развития цифрового государства, применение данных и искусственного интеллекта в госуправлении и дальнейшее развитие GovTech.

AI & Digital Bridge 2026 проходит в Астане с 1 по 3 октября.