Казахстан готовит первую партию нефти в Германию

По словам министра энергетики, первая партия - 20 тысяч тонн - уйдет уже в первой половине февраля.

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Глава Министерства энергетики РК Болат Акчулаков в кулуарах после коллегии ведомства ответил на вопрос, когда направят в Германию 20 тыс. тонн нефти, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам министра, первую партию планировалось направить до конца января, но сроки пришлось пересмотреть из-за возникших технических проблем.

"Были технические заминки небольшие, также некоторые моменты по оформлению и согласованию графика поставок, это все нужно было связать. Вопрос стоял именно в решении этих технических вопросов. Но мы уже их решили, и поставки скоро осуществим. Первая партия - 20 тысяч тонн - уйдет уже в первой половине февраля", - ответил Акчулаков.

Ранее Болат Акчулаков прокомментировал вопрос о том, какой объем нефти Казахстан может экспортировать в Германию.