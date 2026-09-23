Казахстан и АБИИ создадут основу для финансирования инфраструктурных проектов

Курултай на пленарном заседании принял Закон «О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций», сообщает Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к закону, Рамочное соглашение направлено на создание прочной основы для сотрудничества Казахстана и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в финансировании ключевых инфраструктурных проектов.
Основная цель документа — обеспечить эффективную и оперативную реализацию проектов в рамках государственной гарантии.
Соглашение предусматривает расширение инструментов финансирования инфраструктуры, снижение нагрузки на бюджет за счет перераспределения государственных расходов на более срочные проекты, определение приоритетных секторов финансирования и оптимизацию процедур реализации проектов.
В частности, Казахстан получит возможность привлекать инвестиции для реализации проектов в сфере транспорта, энергетики, цифровых связей и других секторах экономики.
По мнению разработчиков, соглашение также позволит упростить процедуры взаимодействия и повысить эффективность реализации совместных инициатив.