Казахстан и АБИИ создадут основу для финансирования инфраструктурных проектов

Курултай на пленарном заседании принял Закон «О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к закону, Рамочное соглашение направлено на создание прочной основы для сотрудничества Казахстана и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в финансировании ключевых инфраструктурных проектов.

Основная цель документа — обеспечить эффективную и оперативную реализацию проектов в рамках государственной гарантии.

Соглашение предусматривает расширение инструментов финансирования инфраструктуры, снижение нагрузки на бюджет за счет перераспределения государственных расходов на более срочные проекты, определение приоритетных секторов финансирования и оптимизацию процедур реализации проектов.

В частности, Казахстан получит возможность привлекать инвестиции для реализации проектов в сфере транспорта, энергетики, цифровых связей и других секторах экономики.

По мнению разработчиков, соглашение также позволит упростить процедуры взаимодействия и повысить эффективность реализации совместных инициатив.