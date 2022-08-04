Казахстан и Андорра подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований

Сегодня в Нур-Султане состоялись переговоры заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Андорры Марией Убах в рамках её первого официального визита в нашу страну, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны отметили, что двустороннее сотрудничество Казахстана и Андорры носит стабильный, поступательный характер и нацелено на развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества. Наиболее продвинутым и перспективным направлением является туристический сектор. Казахстан и Андорра оказывают друг другу взаимную поддержку в международных структурах, развивают межпарламентские связи на площадках Парламентской Ассамблеи Совета Европы и ПА ОБСЕ.

По итогам переговоров министры подписали Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, которое стало первым межправительственным соглашением между нашими странами.

В ходе визита М. Убах будет принята Премьер-министром РК Алиханом Смаиловым и встретится с заместителем Руководителя Администрации Президента РК – Специальным представителем Президента по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом. Она также проведет переговоры с руководством Сената, Мажилиса Парламента РК и посетит Международный финансовый центр «Астана».